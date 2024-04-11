Отчет об оценке: ответы на популярные вопросы
- Что такое отчет об оценке стоимости недвижимости
- Когда не нужен отчет об оценке стоимости недвижимости
- Зачем оценивать недвижимость
- Зачем отчет об оценке недвижимости банку
- Документы для оценки квартиры
- Где заказать оценку недвижимости
- Как заказать оценку
- Что будет после заказа и оплаты отчета
- Как получить готовый отчет об оценке
- Сколько стоит оценка
- Кто оплачивает оценку: продавец или покупатель
- Срок подготовки оценки
- Срок действия отчета об оценке
- Как передать отчет об оценке в банк
- Что делать, если не согласен с результатами оценки
- Как заказать «Оценку без осмотра» в личном кабинете
- Когда можно воспользоваться экспресс-оценкой
- Преимущества «Оценки без осмотра» от Домклик
Если вы покупаете, продаете или хотите застраховать недвижимость, вам может понадобиться отчет об оценке ее стоимости. При покупке квартиры на вторичном рынке в ипотеку Сбера в большинстве случаев отчет об оценке не нужен.
В статье отвечаем на самые популярные вопросы: что это, в каких случаях не нужно предоставлять отчет об оценке при покупке квартиры в ипотеку Сбера, где заказать оценку, если она нужна, и сколько это стоит.
Что такое отчет об оценке стоимости недвижимости
Отчет об оценке стоимости недвижимости — это документ, составленный независимой оценочной компанией в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», который содержит информацию о рыночной стоимости объекта недвижимости.
Вы можете скачать пример отчета об оценке, чтобы узнать, как выглядит документ.
Когда не нужен отчет об оценке стоимости недвижимости
Если вы решили купить или продать готовую квартиру с помощью ипотеки Сбера, в большинстве случаев отчет об оценке недвижимости делать не нужно. Это экономит клиенту от 3 до 12 тыс. руб. и на 4 дня ускоряет выход на сделку.
Пилотный проект действует на территории всей страны, за исключением республик Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия.
Воспользоваться отменой отчетов об оценке можно не во всех случаях, даже если на первый взгляд сделка соответствует условиям пилотного проекта.
Когда отчет об оценке при покупке квартиры на вторичном рынке всё же потребуется:
- У объекта недвижимости деревянные стены
- Системе не удалось найти данные по дому
- Системе не удалось автоматически проверить стоимость объекта недвижимости
Читайте также: Отмена отчетов об оценке при покупке квартир: особенности и ответы на популярные вопросы
Зачем оценивать недвижимость
Отчет об оценке может понадобиться вам, если вы:
- Покупаете или продаете недвижимость
- Получили недвижимость по наследству
- Хотите застраховать квартиру
- Оформляете кредит под залог недвижимости
- Решаете спорные вопросы
Во всех этих случаях вам может потребоваться не только установить реальную стоимость квартиры, но и иметь документальное подтверждение стоимости.
Зачем отчет об оценке недвижимости банку
Отчет об оценке стоимости недвижимости необходим банку для определения рыночной стоимости вашей квартиры — ведь банк берет ее в залог. Отчет можно оформить онлайн — быстро и безопасно.
Оценка точно понадобится, если вы:
- рефинансируете ипотеку другого банка в Сбербанке;
- купили в ипотеку Сбербанка квартиру на стадии строительства, и дом наконец построен;
- покупаете жилой дом с земельным участком на вторичном рынке.
Если вы купили квартиру или апартаменты в новостройке, обязательно предоставьте в банк отчет об оценке в течение 3 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию одновременно с полисом страхования недвижимости, но не позднее 36 месяцев с даты подписания кредитного договора.
Подготовка отчета и передача его в банк в этом случае обязательны и предусмотрены условиями кредитного договора и Федеральным законом «Об ипотеке».
Документы для оценки квартиры
Список необходимых документов представитель оценочной компании сообщит вам после того, как уточнит информацию о недвижимости. Но есть ряд документов, которые понадобятся в обязательном порядке.
Для недвижимости на вторичном рынке:
- документы технической инвентаризации (технический паспорт или поэтажный план и экспликация на квартиру)
- выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности
Для недвижимости на первичном рынке:
- договор долевого участия
- акт приема-передачи квартиры
- документы технической инвентаризации (технический паспорт или поэтажный план и экспликация на квартиру)
Где заказать оценку недвижимости
Для начала проверьте, нужен ли отчет об оценке. Перед заказом оценки зайдите в личный кабинет на Домклик и проверьте, требуется ли отчет для конкретной сделки.
Для этого в личном кабинете добавьте объект в разделе «Главная» или «Недвижимость в сделке» и укажите тип и адрес недвижимости.
Если отчет об оценке нужен, его лучше заказывать в надежной оценочной компании с большим опытом работы и хорошими отзывами.
Если же вы покупаете квартиру в ипотеку Сбербанка, вам не придется искать надежную компанию. Вы можете заказать отчет об оценке прямо на Домклик.
Также вы можете заказать «Оценку без осмотра»: такая оценка проводится без выезда на объект недвижимости, что позволяет сэкономить время со сбором документов для оценки, и отчет будет готов быстрее.
Как заказать оценку
Есть несколько вариантов.
Вариант 1: самостоятельно в личном кабинете
Если вы оформляете недвижимость в ипотеку Сбербанка, вы сможете заказать оценку в личном кабинете Домклик.
- Авторизуйтесь на Домклик
- Перейдите в раздел «Услуги» — Оценка стоимости недвижимости для ипотеки
- Заполните короткую форму
- Оплатите услугу
Вариант 2: менеджер закажет отчет для вас
Если вы оформляете недвижимость в ипотеку Сбербанка, отчет об оценке может заказать для вас менеджер.
- Авторизуйтесь на Домклик
- Позвоните или напишите менеджеру — сообщите о том, что хотите заказать отчет об оценке
- Вам придет СМС со ссылкой на оплату и офертой, оплатите услугу
Вариант 3: в оценочной компании
Подойдет, если вы только оформляете или уже оформили ипотеку Сбербанка.
- Авторизуйтесь на Домклик
- Зайдите на страницу «Поиск оценочных компаний» на Домклик
- Введите название населенного пункта, чтобы узнать, какие оценочные компании работают по этому адресу
- Выберите компанию из появившегося списка
- Нажмите на кнопку «Показать телефон»
- Позвоните в компанию и обсудите условия предоставления услуги
Этот вариант — наиболее трудозатратный, так как вам самому нужно найти компанию, позвонить и заказать отчет.
Что будет после заказа и оплаты отчета
Если вы заказали отчет об оценке в личном кабинете Домклик или через менеджера, после оплаты с вами свяжется представитель оценочной компании. Вы сможете выбрать удобное время для встречи. Специалист приедет на объект, осмотрит его и сделает фото, а после — подготовит отчет об оценке недвижимости.
Если вы заказали экспресс-оценку без осмотра, то оценщик может связаться с вами только для запроса недостающей информации или документов. Готовый отчёт поступит в ваш личный кабинет и в банк.
Как получить готовый отчет об оценке
При заказе отчета через Домклик вам ничего не нужно будет делать дополнительно.
Если вы покупаете квартиру в ипотеку Сбербанка
Готовый отчет об оценке, подписанный электронной подписью оценщика и/или представителя оценочной компании, автоматически отправляется в банк, а вы сможете скачать его в личном кабинете Домклик или в разделе «Мои отчёты» — никаких лишних поездок.
Если вы заказываете отчет для себя
Готовый отчет вы получите на электронную почту, указанную при заказе услуги. Отчет будет подписан электронной подписью оценщика и/или представителя оценочной компании.
Сколько стоит оценка
Стоимость отчета зависит от типа недвижимости и населенного пункта, в котором расположена недвижимость.
Примерную стоимость отчета об оценке в вашем городе вы увидите на Домклик на странице сервиса после ввода адреса.
Кто оплачивает оценку: продавец или покупатель
По традиции, оценку оплачивает та сторона, которой отчет необходим. Чаще всего эта сторона — покупатель. Но ни один из законодательных актов не регламентирует, кто именно должен оплачивать оценку недвижимости.
Тем не менее, если вы покупаете квартиру в ипотеку Сбербанка, оплачена она должна быть со счета покупателя. Вы можете договориться с продавцом о том, что он оплатит оценку полностью или частично. Для банка имеет значение только счет, с которого оплачена оценка.
Срок подготовки оценки
Средний срок подготовки отчета об оценке — 3 дня с момента предоставления оценщику всех необходимых документов и проведения осмотра объекта недвижимости.
При заказе «Оценки без осмотра» через Домклик срок подготовки отчета в среднем составляет 1 рабочий день.
Срок действия отчета об оценке
Отчет действителен в течение 6 месяцев с даты его составления.
Как передать отчет об оценке в банк
Отчёт об оценке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, автоматически отправляется в банк и в личный кабинет заказчика услуги через автоматизированную систему, если:
- вы заказали отчет через менеджера банка
- вы самостоятельно заказали отчет в личном кабинете Домклик
- вы напрямую обратились в оценочную компанию
В этом случае предоставление бумажного отчета не требуется.
Что делать, если не согласен с результатами оценки
В случае несогласия с результатами оценки вы можете направить оценщику свои замечания и урегулировать спорные моменты. Если вы не согласны с указанной в отчете рыночной стоимостью объекта, спор подлежит рассмотрению судом согласно ст. 13 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».
Как заказать «Оценку без осмотра» в личном кабинете
Шаг 1. В кабинете сделки в блоке «Услуги Домклик» выберите «Отчёт об оценке недвижимости» или зайдите через меню справа в раздел «Расходы и услуги» и нажмите «Отчёт об оценке недвижимости».
Шаг 2. На странице «Отчёт об оценке недвижимости» нажмите кнопку «Заказать отчёт».
Шаг 3. Выберите вариант оценки «Экспресс-отчёт за 1 день от Домклик» (без выезда оценщика и без предоставления оценщику документов)
После оплаты услуги оценщик приступает к работе. Готовый отчёт будет автоматически направлен в банк.
Когда можно воспользоваться экспресс-оценкой
- Экспресс-оценка доступна для квартир, апартаментов и долей в праве собственности на квартиру*
- Отчёт готовит ООО «Домклик».
- Максимальная одобренная сумма кредита не более: • 45 000 000 рублей – для объектов, расположенных на территории Москвы и Санкт-Петербурга; • 20 000 000 рублей – для объектов, расположенных на территории Московской и Ленинградской областей; • 10 000 000 рублей – для объектов, расположенных на остальных территориях
- Доступность опции проверяется автоматически и зависит от населённого пункта и одобренной суммы кредита. *состояние объекта определяется по фото из объявления. В случае отсутствия объявления о продаже, состояние объекта будет оценено как «Без отделки»
Преимущества «Оценки без осмотра» от Домклик
- Подготовка отчёта за 1 день
- Без предоставления документов1
- Без выезда на объект и фотографий квартиры
- Перепланировка квартиры не отражается в отчёте
- Готовый отчёт автоматически поступит в сделку клиента
- Отчёт соответствует требованиям банка и стандартам оценочной деятельности
1 — Отчёт готовится по расширенной выписке из ЕГРН с поэтажным планом, которую заказывает ООО «Домклик». В случае получения неполной или нечитаемой выписки оценщик может запросить поэтажный план с экспликацией либо технический паспорт на квартиру.