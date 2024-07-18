Как подтвердить оплату первого взноса при строительстве дома в ипотеку СберБанка
Оформление ипотеки на строительство дома предполагает наличие у заёмщика собственных средств. Размер и порядок оплаты первоначального взноса зависит от условий ипотечной программы.
Рассказываем, как подтвердить наличие собственных средств при строительстве дома в ипотеку.
Размер первого взноса по ипотеке на строительство
Минимальная сумма первоначального взноса составляет 20,1–25,1% от стоимости строительства по договору подряда или рассчитанной пропорционально совокупной стоимости участка и стоимости строительства, если в ипотеку также приобретается земля.
Пример. Вы строите дом на имеющемся участке по программе Семейной ипотеки. Стоимость строительства по договору подряда составляет 5 млн рублей. Соответственно, размер первоначального взноса составит 1 005 000 рублей (20,1% х 5 млн), а сумма кредита — 3 995 000 рублей.
Другой пример — Семейная ипотека оформляется на строительство дома с одновременным приобретением земельного участка. Стоимость строительства также составляет 5 млн рублей, а участок стоит 1 млн рублей.
Соответственно, для оформления ипотеки заёмщик должен иметь собственные средства в размере 1 206 000 рублей (20,1% х 6 млн). Сумма рассчитывается пропорционально от совокупной стоимости:
- на строительство жилого дома — 1 005 000 рублей (20,1% х 5 млн)
- на приобретение земельного участка — 201 000 рублей (20,1% х 1 млн) в общем размере 1 206 000 рублей (20,1% х 6 млн).
Сумма кредита составит 4 794 000 рублей.
Как подтвердить наличие первого взноса
Способ подтверждения зависит от того, как будет осуществляться планируемое строительство — самостоятельно или с подрядчиком.
Строительство с подрядной организацией
Размер первого взноса и порядок его передачи прописываются в договоре подряда. Заказчик может перевести деньги на счёт организации и/или внести в кассу. При оформлении ипотеки предоставляется сам договор подряда и документы, подтверждающие оплату первого взноса — чеки, платёжные поручения.
В рамках семейной ипотеки с эскроу первоначальный взнос вместе с кредитными средствами размещается на эскроу-счёте.
Также заказчик может в качестве первоначального взноса использовать материнский капитал, если это условие включено в договор подряда.
Самостоятельное строительство
Такой вариант возможен только при оформлении Дальневосточной ипотеки или базовой программы на строительство дома. Также можно взять кредит на завершение строительства своими силами.
Чтобы подтвердить наличие первого взноса, заёмщик может предоставить выписку об остатке денежных средств на счёте (вкладе), открытом в Сбере. Если клиент уже закупил часть материалов, то нужно предъявить соответствующие чеки и квитанции.
А если одновременно приобретается участок
В этом случае 20,1–25,1% от стоимости участка, указанной в договоре купли-продажи, нужно передать продавцу.
Оплатить первоначальный взнос можно прямо на сделке — наличными или безналичным переводом — в зависимости от ваших договорённостей с собственником земли.
Чаще всего достаточно будет расписки от продавца о получении средств. В ней важно отразить персональные данные сторон сделки, сумму и назначение платежа, информацию о недвижимости.
Если вы используете сервис безопасных расчетов, сумма первоначального взноса будет храниться на защищенном номинальном счете Сбера до момента регистрации договора ипотеки участка, на котором ведется строительство жилого дома. Как только он будет зарегистрирован, вся сумма по сделке зачислится на эскроу-счет.
Решить все вопросы по строительству дома теперь можно в одном месте — в разделе «Построить дом» на Домклик, где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можете подобрать подходящий участок, выбрать проект и подрядчика, оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
Здравствуйте есть участок у мамы мне выделяеть 3 сотки и в этом сотки хочу построить дом мне одобрили 6000000 с матерински и свою собраны 1200 000
Могу ли я сама с этой кридт построить по честям дом и поролейно погашать эту кридить ..
Зухро Б.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте, когда возобновится лемит по семейной ипотеке?
Ирина О.здравствуйте. Точных сроков нет. Мы будем держать в курсе новостей.
Планирую постоить дом стоимость 11300000 в сумме с участком, участок в ипотеку, стоимость участка 2920000р строительства 7630000. Одобрили 9000000. Начали собирать документы, риэлтор сказала нужен залог. Из имеющихся залогов есть кв. с несовершеннолетним ребёнком. Опека разрешения не даёт, категорически, с порога не в никая в суть вопроса, нет и все. Так же есть квартира гражданского мужа которую так же можем предоставить в залог, но её стоимости не хватает. Хотелось бы узнать как взять ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения при покупки участка в ипотеку.
Анастасия С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Какие категории (ВРИ,назначение) земельных участков попадают под Программу а какие не попадают?
Вахтанг Ч.здравствуйте! Как выбрать участок под строительство, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/izhs-snt-lpkh-i-dnp-chto-eto-i-v-chem-raznica.
Добрый вечер, можно ли использовать в качестве первоначального взноса имеющееся жильё, напримере трейд ин.
Сергей К.здравствуйте! Рассказали в статье об условиях кредита под залог недвижимости: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/ipoteka-naoborot-khochu-vzyat-kredit-pod-zalog-svoei-nedvizhimosti?ysclid=m0z7ycdamu959552906.