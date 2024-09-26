Что делать после завершения строительства дома в ипотеку СберБанка
В статье рассказываем, как оформить построенный дом в собственность и какие документы нужно предоставить в банк после завершения строительства.
Как зарегистрировать дом в собственность
Сейчас зарегистрировать право собственности на дом можно по упрощённой процедуре в рамках так называемой дачной амнистии. Её действие распространяется на садовые или жилые дома, построенные на участках для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённых пунктов или на участках крестьянско-фермерских хозяйств.
Чтобы поставить дом на кадастровый учёт и зарегистрировать его по дачной амнистии, нужно обратиться в МФЦ и предоставить следующие документы:
- технический план дома
- правоустанавливающие документы на земельный участок — договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор дарения — предоставляются в том случае, если право собственности на участок не зарегистрировано в ЕГРН
Срок получения ответа от Росреестра — 10 рабочих дней. Если всё в порядке, то по итогам рассмотрения заявитель получит выписку из ЕГРН на дом. При выявлении нарушений Росреестр письменно уведомит о причинах приостановления регистрации.
Важно, чтобы построенный дом соответствовал ряду критериев — был не выше 20 метров, имел не более трёх надземных этажей, не состоял из квартир или блок-секций.
Где заказать технический план дома
Самостоятельно составить техплан дома нельзя. Это может сделать только лицензированный кадастровый инженер, который является членом саморегулируемой организации. Стоимость его услуг зависит от площади и местонахождения объекта.
Сам план представляет собой документ, в котором содержатся все основные сведения об объекте недвижимости. Он состоит из текстовых и графических файлов и, как правило, выдаётся в бумажном и электронном варианте (на CD диске). План включает в себя:
- описание местоположения и характеристик объекта недвижимости
- схему геодезических построений
- схему расположения здания в границах земельного участка
- чертёж контура здания
- план здания
- выписку из ЕГРН о земельном участке
- информацию об адресе объекта регистрации
- заключение кадастрового инженера
- декларацию об объекте недвижимости
Заказывать технический план можно уже после того, как дом приобрёл замкнутый контур. У строения должны быть крыша, окна, дверь и внутренние перегородки. Наличие подключённых коммуникаций, внешней и внутренней отделки не требуется для составления плана.
Мы построили дом в 2023 году. После завершения строительства встал вопрос о том, как поставить дом на кадастровый учёт и оформить на него право собственности.
Во-первых, нужно было отчитаться перед банком, так как строили в ипотеку. Во-вторых, хотели успеть завершить процедуру регистрации до конца года, чтоб уже в новом, 2024 году получить вычет.
Стали искать кадастрового инженера. У нас в городе несколько компаний оказывают такие услуги. Выбрали того, который запросил меньше всего. Техплан дома площадью 189 квадратов обошёлся нам в 10 000 рублей. Приехали в офис, привезли документы на участок, договорились о дате и времени проведения замеров.
В назначенный день кадастровый инженер с геодезистом выехали на объект, сделали замеры. Вся процедура заняла примерно полчаса. Через несколько дней инженер подготовил документы и пригласил нас подписать декларацию. Ещё через пару дней план был готов. Также документ предоставляется в электронном виде (на диске). Его мы и отнесли в МФЦ. Ещё через 10 дней получили выписку из ЕГРН на наш дом.
Какие документы предоставить в банк
По кредитам на строительство жилого дома заёмщик должен подтвердить целевое использование заёмных средств. Так, до истечения 3 лет с даты выдачи кредита/его первой части, но не позднее 3 месяцев с даты оформления объекта в собственность необходимо предоставить:
- Документы, подтверждающие окончание строительства дома (выписку из ЕГРН с подтверждением регистрации права собственности на дом и залог на него в пользу банка).
- Отчет об оценке построенного дома (не требуется, если дом не будет залогом по кредиту).
- Страхование построенного дома (не требуется, если дом не будет залогом по кредиту). Полис нужно передать в банк не позднее 30 календарных дней с даты предоставления выписки из ЕГРН.
Важно! Состав документов и сроки их предоставления могут меняться в зависимости от конкретной программы кредитования. Например, если вы оформили ипотеку с господдержкой на строительство дома своими силами, то подтвердить регистрацию права собственности на построенный дом нужно не позднее 12 месяцев от даты подписания кредитного договора
Если в кредит также приобретался участок под строительство, то не позднее 3 месяцев с даты оформления собственности на него нужно предоставить зарегистрированный договор купли-продажи земли или выписку из ЕГРН с подтверждением перехода права собственности на участок (и его залог при необходимости).
Указанные документы предоставляются в банк лично или через личный кабинет заемщика на Домклик (можно загрузить в чат по обслуживанию ипотеки).
После получения документов сотрудник банка проведёт анализ на соответствие условиям кредитного договора и оценку достаточности обеспечения. В расчёт принимается оценочная стоимость дома и участка под ним. Если всё в порядке – дом оформлен в залог банку, его залоговой стоимости достаточно для покрытия суммы кредита — сотрудник поставит залог на учёт.
Если по ипотеке было оформлено дополнительное обеспечение, то сотрудник также подготовит документ о его исключении из состава обеспечения по кредиту. Например, если по ипотеке был предоставлен промежуточный залог иного объекта недвижимости.
Добрый день! Имеется ли инструкция по загрузке документов после завершения строительства дома?
Рита М.здравствуйте! Необходимо войти в свой аккаунт, найти раздел "Документы" и выбрать опцию "Загрузить документы", а затем выбрать необходимый тип документа для загрузки.
После завершения строительства и постановки дома на учет, как дом оформить в залог банку?
Дмитрий Э.здравствуйте! По кредитам на строительство жилого дома заёмщик должен подтвердить целевое использование заёмных средств. До истечения 3 лет с даты выдачи кредита или его первой части, и не позднее 3 месяцев с даты оформления объекта в собственность необходимо предоставить:
— документы, подтверждающие окончание строительства дома (выписку из ЕГРН с подтверждением регистрации права собственности на дом и залог на него в пользу банка);
— отчет об оценке построенного дома;
— страхование построенного дома. Полис нужно передать в банк не позднее 30 календарных дней с даты предоставления выписки из ЕГРН.
Указанные документы предоставляются в банк лично или через личный кабинет заёмщика на Домклик в чат по обслуживанию ипотеки.
После получения документов сотрудник банка проведёт анализ на соответствие условиям кредитного договора и оценку достаточности обеспечения: оценочную стоимость дома и участка под ним. Если всё в порядке — дом оформлен в залог банку, его залоговой стоимости достаточно для покрытия суммы кредита — сотрудник поставит залог на учёт.
Здравствуйте,я брал ипотеку на строительство дома своими силами, оценка оказалась намного ниже суммы взятого кредита,будут ли какие либо санкции со стороны банка? По договору имеется поручитель.
Александр К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте с 5.12.2024 поднимается процентная ставка , господдержка завершение строительства есть все документы одобрено банком все приняли , отправили рассмотрение перерасчете процентной ставки , но документы переданы после подписания кредитного договора прошло 1 год и 5 месяцев. Вопрос в том что будет ли перерасчет ? Если все одобрено и передано в профильный отдел для перерасчета процентной ставки
Лендруш Х.здравствуйте! Состав документов и сроки их предоставления могут меняться в зависимости от конкретной программы кредитования.
Если вы оформили ипотеку с господдержкой на строительство дома своими силами, то подтвердить регистрацию права собственности на построенный дом нужно не позднее 12 месяцев от даты подписания кредитного договора.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день!
Какие обязательные коммуникации должны быть подведены в дом для сдачи и регистрации жилого дома?
Надежда О.здравствуйте! При сдаче дома обязательными коммуникациями являются: электроснабжение, отопление, водоотведение и водоснабжение.