Ипотека на строительство дома с открытием эскроу-счёта: условия получения в Сбере
Сбер запустил ипотечную программу на ИЖС с открытием эскроу-счёта. Данный инструмент уже давно активно применяется при строительстве многоквартирных домов и защищает интересы дольщиков в случае, если застройщик не выполняет свои обязательства.
Эскроу-счёт в ИЖС — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем строящегося жилого дома и подрядчиком. Заказчик вносит деньги в банк, после чего они блокируются на счёте до завершения строительства. Подрядчик получает доступ к средствам только после предоставления подписанного акта приёма-передачи, отчёта об оценке жилого дома, а также уведомления о соответствии построенного объекта требованиям законодательства.
Если подрядчик не сдаст дом вовремя, средства со счёта будут возвращены покупателю для погашения кредита. Но и забрать свои деньги с эскроу-счета в любой момент покупатель не сможет — только если подрядчик не выполнил условия, зафиксированные в договоре, заключенном при открытии эскроу-счёта.
Условия выдачи ипотеки на ИЖС с эскроу-счётом в Сбере
Теперь при оформлении ипотеки Сбербанка на строительство жилого дома с подрядчиком возможно единовременное перечисление кредита на счёт эскроу до завершения стройки.
Дополнительное обеспечение на период строительства дома — поручители и/или залог иной недвижимости — предоставлять не нужно. В залог берётся только земельный участок под ИЖС. При этом есть ряд ограничений:
- Регион строительства не входит в список исключений*
- Строительство ведётся с подрядчиком из списка рекомендованных банком на собственном земельном участке или на участке, который приобретается в ипотеку у подрядчика.
- Дом должен быть построен и поставлен на кадастровый учёт, на него должен быть зарегистрирован и подтверждён клиентом залог в пользу банка в срок не более 18 месяцев от даты заключения кредитного договора. Если условие не соблюдено, банк вправе начислить неустойку по кредиту.
Требования к дому аналогичны условиям других ипотечных программ на ИЖС. Главное — чтобы он был зарегистрирован как жилое здание и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита.
Требования к подрядчику и договору подряда:
- Подрядчик не может являться участником кредитной сделки (заёмщиком, поручителем, созаёмщиком) или состоять в браке с участником
- Количество подрядчиков по одному кредиту — не более одного
- Подрядчик должен быть аккредитован банком
- Договор подряда должен содержать условия безналичного расчета через счёт эскроу
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Выдача ипотеки на ИЖС с эскроу возможна в рамках всех действующих ипотечных программ.
Получить средства в Сбере на строительство дома с подрядчиком по программам «Семейная ипотека» и IT-ипотека можно только с применением эскроу-счёта. По остальным программам — это необязательное условие.
Как это работает
1. Покупка земли физлицом, на которой будет построен дом.
2. Заключение договора строительного подряда.
3. Оценка и принятие решения при кредитовании подрядчика.
4. Заключение трёхстороннего договора счёта эскроу.
5. Кредитование подрядчика.
6. Депонирование средств физлица на счёте эскроу (100% цена договора подряда — первоначальный взнос плюс ипотека). Подрядчику выдаётся кредит в размере не более 80% от этой суммы.
7. Строительство дома. Подписание акта приёма-передачи по завершении работ.
8. Раскрытие счёта эскроу — денежные средства поступают на ссудный счёт, а разница остатка эскроу и суммы для погашения кредита — на расчётный счёт подрядчика.
Как открыть эскроу-счёт
- Подрядчик и заказчик заключают договор строительного подряда, указав в качестве способа оплаты эскроу-счёт.
- Подрядчик направляет документы для открытия эскроу-счёта в банк.
- Подрядчик подписывает договор на открытие эскроу-счёта на платформе СберБизнес или в офисе банка.
- Заказчик после получения СМС о готовности счёта подписывает документы в любом офисе Сбера.
- Счёт эскроу появляется у заказчика в приложении Сбербанк Онлайн.
- Заказчик пополняет его удобным способом, например, переводом со вклада или из другого банка.
Преимущества открытия эскроу-счёта
- Гарантия финансовой безопасности — деньги перечисляются подрядчику лишь после завершения строительства жилого дома
- Бесплатное открытие и обслуживание счёта эскроу
- Единовременная выдача кредита
- Оформление ипотеки без дополнительного обеспечения
Как найти подрядчика с эскроу-счётом на Домклик
При поиске объявлений на Домклик подрядчики отмечены в каталоге специальным бейджем «Эскроу-счёт». Так потенциальные покупатели будут уверены в том, что компания соответствует требованиям программы.
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*Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Херсонская область, Запорожская область
Здравствуйте! А как вы решаете ситуации, когда аккредитованный вами подрядчик по строительству оказался неблагонадежным! ? Вы ему перевели второй транш , а он в указанные сроки ни чего не сделал , соответственно акта выполненных работ нет , дома нет , мы ипотеку платим , но по факту за несуществующий объект..
Анна Б.здравствуйте! В соответствии со ст. 715 Гражданского кодекса РФ заказчик имеет право расторгнуть договор подряда и потребовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к исполнению или выполняет работу настолько медленно, что ее окончание к сроку становится явно невозможным.
Если во время проведения строительных работ очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом, вы вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении этого требования вы можете отказаться от договора подряда или поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Подробнее о расторжении договора подряда рассказали в статье.
Анна Б.Добрый вечер! А в каком регионе вы находитесь? Вам нужно срочно направить подрядчику уведомление. И если не возымеет действие , закрывать актом выполненные работы только в фактическом объеме, уведомлять подрядчика и расторгать договор. И требовать возмещение убытков. А также достраивать дом с другим подрядчиком. Удачи!
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день. А как получит ту самую ставку по семейной ипотеке в 6%, на каком основании она теперь 9%?
Светлана Л.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Домкликкак же исчерпаны, когда их с 22 октября возобновили? У вас же информация об этом есть на сайте. Только вопрос, почему изменились условия по ставке?
Светлана Л.здравствуйте! На сегодняшний день лимиты уже исчерпаны. Почему пришлось изменить условия рассказали в нашей статье.
Добрый вечер, подскажите под семейную ипотеку, строительство дома возможно построить дом-баню, с кухней и 1 жилая комната
Сергей К.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита.
Для уточнения вопроса строительства мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.