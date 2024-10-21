Как передать показания счётчиков за воду
Для точного расчёта потребления воды в доме необходимо вовремя передавать показания ИПУ, или индивидуальных приборов учёта. Если ресурсоснабжающей организации или вашей управляющей компании не поступают показания в первые три месяца, то для расчётов возьмут среднемесячные показатели расхода за предыдущие полгода. Разница будет небольшой.
Но начиная с 4-го месяца, потребление воды будет рассчитано по нормативу, и в квитанции можно получить значительную сумму за потребление ресурсов. Рассказываем в статье, в какие сроки и куда передавать показания за воду.
Когда нужно передавать показания
Чаще всего управляющие организации принимают показания счётчиков до 25-го числа каждого месяца. Но УК, ТСЖ и РСО могут устанавливать свой срок передачи показаний, например, с 1-го по 10-е число каждого месяца. Рекомендуем уточнять точные сроки сдачи показаний воды у поставщика ресурсов.
А если в доме умные счётчики?
«Умные» счётчики автоматически ведут контроль и учёт потребляемой воды. Прибор собирает и передаёт показания поставщику ресурсов, а потребитель получает данные ежемесячно в платёжном документе. Возможность установки интеллектуальных приборов учёта необходимо уточнить в ресурсоснабжающей организации.
Как правильно снять показания
Водосчётчики устанавливаются на трубы и горячего, и холодного водоснабжения. Они могут быть механическими или электронными, с диапазонами температуры или универсальными — для холодной и горячей воды одновременно. Чёрными цифрами на них отмечается расход воды в кубометрах, красными — в литрах. Передавать необходимо только показания в кубометрах (чёрного цвета) или данные счётчика до точки/ запятой в зависимости от типа прибора учёта.
Если в форме на оплату заложены пять цифр, то при подаче текущих показаний укажите нули перед реальным расходом. Например, придётся указать 00053. В остальных случаях система приёма показаний учтёт к расчёту цифру 53.
Какие данные нужно вносить
После того как вы зафиксировали ежемесячные показания, необходимо их передать. Чаще всего для подачи показаний (онлайн или через оператора) потребуются следующие данные:
- номер лицевого счёта
- адрес и ФИО плательщика
- номер счётчика
- и текущие показания счётчика (показания чёрного цвета или целые числа до точки/ запятой)
Куда передавать показания счётчиков
Передать показания счётчиков за воду можно как лично, так и онлайн. Мы расскажем о самых распространённых вариантах. Уточним, во многих регионах разные поставщики горячей и холодной воды, эту информацию вы можете найти в своей квитанции на оплату ЖКХ.
Позвонить по телефону
Телефоны указаны на сайте ресурсоснабжающей организации, и чаще всего нужно звонить только в часы работы. Для передачи показаний воды необходимо сообщить номер лицевого счёта, подтвердить адрес и передать последние данные. Если передача данных счётчиков работает в автоматическом режиме, то сделать это можно круглосуточно, также после первого обращения ваш номер телефона автоматически привяжется к лицевому счёту. В дальнейшем, передавая показания, необходимо будет продиктовать только их.
Жителям столицы предварительно необходимо уточнить, есть ли у дома прямые договоры с Мосводоканалом и МОЭК. Если договоры заключены, то показания холодной воды передают по телефону Мосводоканала: +7 (800) 234-93-90, звонок бесплатный. Показания горячей воды – по телефону МОЭК: +7 (495) 539-59-59. Если нет прямого договора ни с Мосводоканалом, ни с МОЭК, то показания всех счётчиков передают по телефону единой сервисной службы по приему показаний индивидуальных приборов учёта: +7 (495) 539-25-25.
В других регионах страны тоже есть свои колл-центры для передачи данных за воду. Например, в Санкт-Петербурге приём показаний осуществляется по районам.
Отправить СМС
Можно не только позвонить на горячую линию, но и отправить показания с помощью СМС. Например, в Москве СМС принимают на бесплатный номер 7377 с 15-го числа текущего месяца по 3-е число месяца, следующего за текущим по шаблону: «вода кп Х квартира Y», где Х — код плательщика, Y — номер квартиры. Вся информация по передаче данных с помощью СМС указана на портале mos.ru.
На сайте своей сбытовой компании вы можете уточнить доступные способы сдачи показаний воды.
На городском портале
Подать показания счётчиков воды можно через городские онлайн-порталы. В Москве это сайт городской администрации. Зарегистрированным пользователям предлагают передать данные через раздел «Услуги»: укажите точный адрес, код плательщика, номер лицевого счёта и приборов учёта воды, а затем внесите последние показания.
Через мобильное приложение
У многих УК и ТСЖ есть собственное приложение или сайт, где жители могут передать показания счётчиков. Эту возможность подачи данных воды рекомендуем уточнять лично у своей управляющей компании. Например, в Краснодаре жители могут передавать показания через приложение Росводоканала.
Через приложение «Госуслуги Дом»
Через приложение можно не только передать данные счётчиков воды, но и произвести оплату за коммунальные услуги. После регистрации необходимо перейти в раздел «Показания» в нижнем меню, указать точный адрес, выбрать ресурс и прибор учёта, внести актуальные значения и передать данные. В истории показаний, можно отслеживать прошлые данные и вашу историю расхода воды.
Через личный кабинет ГИС ЖКХ
Для передачи показаний счётчиков воды через ГИС ЖКХ необходимо пройти идентификацию через Госуслуги и привязать лицевой счёт к личному кабинету: ввести адрес квартиры и номер лицевого счёта. Передать показания можно через кнопку «Внести показания приборов учёта» на главной странице сервиса.
В мобильном приложении Сбера
В мобильном приложении выберите: «Платежи» — «Дом» — «Водоснабжение» для передачи показаний холодной воды и «Платежи» — «Дом» — «Теплоснабжение» для подачи данных горячей воды. Далее найдите в списке свою ресурсоснабжающую организацию. Затем необходимо выбрать регион, ввести номер лицевого счёта и внести текущие показания.
Через терминалы СберБанка
Клиенты СберБанка могут передать показания счётчиков как в приложении, так и с помощью терминалов. При оплате коммунальных счетов на экране терминала необходимо выбрать «Переводы и платежи», «Оплата ЖКУ», «Водоснабжение» для передачи показаний холодной воды и «Теплоснабжение» для подачи данных горячей воды. Затем нужно отметить вашу РСО, ввести номер лицевого счёта, показания и сумму к оплате.
Через оператора в отделении Почты России
При оплате квитанций за ЖКХ можно одновременно передать показания счётчиков воды. Заранее сообщите оператору, что хотите сдать показания. Сотрудник примет оплату и внесёт новые данные ваших счётчиков.
Лично через УК и ТСЖ
Чаще всего поставщики ресурсов принимают показания через УК и ТСЖ. Один из способов — передача показаний воды напрямую в свою УК или в ТСЖ. Затем они ежемесячно сдают показания жителей поставщику. Необходимо написать на листочке номера приборов учёта, текущие данные счётчиков воды и сдать их в даты подачи показаний.
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