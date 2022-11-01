6 схем, которые используют коммунальные мошенники
В сферу ЖКХ входят контроль за состоянием жилищного хозяйства, услуги тепло-, водо- и электроснабжения, вывоз мусора, благоустройство придомовых территорий. Поскольку коммунальными услугами пользуются все жители России и сервис оплаты один из самых высокочастотных, нередко именно в этой сфере действуют мошенники. В их арсенале различные схемы — от фальшивых счетов за ЖКУ до попыток попасть в жилище и ограбить. Рассказываем, как собственникам и арендаторам жилья замечать ловушки и обходить их.
Почему ЖКХ
Аферисты в сфере ЖКХ очень хорошо знают свою «целевую аудиторию»: это те люди, которые ответственно подходят к взаимоотношениям с государством, исправно платят по счетам, берегут свое жилье и стараются содержать его в порядке. На то мошенники и делают расчет, пользуясь законопослушностью граждан: присылают поддельные квитанции, требуют ремонт или предлагают услуги как обязательные.
Поскольку мошенники соблюдают видимую законность, их схемы сложно распознать. Тем более управляющая компания (УК) ежемесячно высылает платежки по услугам ЖКХ по электронной почте или кладет в почтовые ящики. Часто аферисты приходят или звонят, требуя воспользоваться некой услугой. Мошенники — хорошие психологи, они выглядят и говорят весьма убедительно, и законопослушному доверчивому гражданину, особенно пенсионеру, трудно заподозрить что-то неладное.
Доказать мошеннические схемы тоже непросто: для них специально создаются фирмы-однодневки, которые иногда, увы, вступают в сговор с УК. Они быстро исчезают после перечисления денег. Поэтому владельцам и квартиросъемщикам жилья остается только самим проявлять бдительность.
Какие схемы используют фальшивые коммунальщики и как их распознать?
Схема № 1. Фальшивые квитанции
Такие квитанции жильцы находят в почтовом ящике,как и обычные платежки. Иногда такие документы приходят не в обычный почтовый ящик, а в электронный. Выглядят они идентично: в них тоже есть штрихкод, QR-код, название и реквизиты организации и подписи должностных лиц.Сумма не настораживает — примерно такая же, как в привычных квитках.Но, если поуказанным реквизитам произвести оплату, она уйдет не в УК, а аферистам.
Что делать
В квитанции должно насторожить отсутствие каких-то данных или ошибки. В подлинных платежках обязательно должны быть:
- ФИО собственника;
- его лицевой счет;
- почтовый адрес квартиры;
- ее точная площадь;
- количество проживающих;
- актуальные показания счетчиков холодной и горячей воды (их жильцы передают в УК сами);
- действующие тарифы на все оплачиваемые виды ЖКУ.
Стоит взять предыдущие квитанции (их по закону нужно хранить) и сверить данные. Если документ получен по электронной почте, стоит сравнить ее с бумажным вариантом. И тем более нужно насторожиться, если такие квитанции никогда раньше не приходили по электронной почте. Любое сомнение — это сигнал, что документ может оказаться фальшивым. Поэтому первым делом стоит позвонить в управляющую компанию и уточнить, не менялись ли реквизиты, разносили ли уже ее сотрудники свежие квитанции.
Еще многие УК сейчас активно используют для оплаты и оповещения жителей специальные приложения для смартфонов: в них можно вносить показания водосчетчиков и оплачивать коммунальные услуги. Такие приложения мошенники очень не любят, и это отличный способ обезопасить себя от фальшивок.
Схема № 2. Единый платежный документ и задолженность
В конце 2020 года москвичей предупредили об участившихся случаях рассылки по электронной почте поддельных единых платежных документов (ЕПД). На подобные же схемы жаловались и жители других регионов. Обычно в таких письмах присутствует требование оплатить несуществующую задолженность за услуги ЖКХ, причем определенным образом — через ссылку в письме. Ссылка оказывается вредоносной. Как только потребитель введет данные банковской карты, злоумышленники получают доступ к его счету и снимают все деньги, не только указанный платеж. В практике правоохранительных органов есть случаи, когда снимали сотни тысяч рублей. Аналогично действуют мошенники по телефону. Они звонят и сообщают о некоем долге перед УК, ТСЖ, ЖЭУ, «Мосэнергосбытом» или «Мосгазом».
Что делать
Во-первых, если никакого долга нет, и все счета оплачены, нужно просто игнорировать такое письмо. При наличии задолженности настоящая квитанция будет содержать предупреждение о погашении и даже поменяет цвет: например, в Москве внешняя сторона бумажной платежки всегда окрашена в розовый цвет и имеет заголовок «Долговой документ». Если есть сомнения, лучше позвонить в упомянутую организацию, которая предъявляет претензии по задолженности, и проверить информацию.
Во-вторых, нужно действовать так же, как при схеме № 1: проверить реквизиты. Кроме того, стоит учесть, что долги (как и ежемесячные квитанции) оплачиваются по одному и тому же алгоритму — по обычным реквизитам,и никаких «особых схем» быть не может.
В-третьих, никогда и никому по телефону нельзя раскрывать данные своих карт. Если просят их сообщить, это точно сигнал, что звонят мошенники.
Схема № 3.Мошенничество управляющих компаний
Среди управляющих компаний тоже встречаются мошенники. Искушение оперировать такими финансовыми потоками и при этом не нажиться очень велико. Какие самые распространенные ловушки для жильцов готовят УК?
Завышают стоимость услуг и делают приписки
Такой обман трудно заметить и доказать: завышается фактическая стоимость работ или услуг, а УК может предъявить накладные и обосновать расценки.
Распределение средств на капремонт
До 50% средств, полученных на капремонт, по оценкам юристов, остаются в карманах недобросовестных представителей УК. В сметах указываются при этом более дорогие материалы и завышенные суммы.
Оплата работ по поддержанию жилья
Обычные работы по содержанию жилья — поддержание состояния коммуникаций, строительных конструкций, оборудования, вывоз мусора, уборка территории — незаметно увеличиваются в стоимости. Для невооруженного глаза приписка незаметна. А в сумме по всему жилому фонду она вырастает в огромные суммы.
Расхождение между нормой расхода энергоресурсов и показаниями счетчика
Общедомовые счетчики отопления, воды, газа стоят во многих домах, но нередко УК отказывают в их установке, ссылаясь на дороговизну оборудования. Если даже такой счетчик используется, то управляющие компании выставляют жильцам счет по общему нормативу, а поставщикам услуг перечисляют деньги по счетчикам. Разница остается у них.
Что делать
Если есть подозрение на непорядочность УК, стоит обратиться в Жилищную инспекцию своего региона, ее контакты можно посмотреть на сайте Минстроя РФ. Желательно собрать доказательства и заручиться поддержкой нескольких жильцов, подписав общее письмо. Однако эта организация, как правило, указывает УК на недочеты и просит их устранить: штрафов и тем более уголовных наказаний обращение туда не предусматривает. Поэтому лучше обращаться в прокуратуру того района, где зарегистрирована управляющая компания.
Схема № 4. Замена счетчиков, труб и продажа оборудования
В таких случаях аферисты ходят по квартирам и предлагают заменить, проверить или установить счетчики воды, водоочистительные фильтры, вытяжку, детекторы газа, навязывают услуги по уничтожению грызунов или насекомых, «плановой» проверке качества воды и прочистке труб. Фантазии мошенников здесь можно позавидовать. При этом они ссылаются на некие нормативы и требования закона. Иногда такие директивы можно найти в почтовом ящике.
Что делать
- Посмотреть график плановых проверок. У специалистов обслуживающих организаций есть утвержденное расписание по всем домам подведомственной территории. Его можно уточнить непосредственно в самой организации. И приход вне графика невозможен, если только вызов мастера не оформил сам жилец. Сроки поверки счетчиков воды и электричества указаны на квитанциях или в паспорте прибора, а также в приложении УК.
- Уточнить аккредитацию компании. Поверкой счетчиков занимается много компаний: главное — чтобы они имели соответствующую аккредитацию. Узнать, какие компании имеют право проведения поверки счетчиков и внесения данных в единый реестр Росстандарта, можно на сайте Росаккредитации.
- Обратить внимание на внешний вид сантехника или электрика. Сотрудники аккредитованных компаний всегда имеют при себе удостоверения. У специалистов «Мосэнергосбыта» в документах есть также QR-код: отсканировав его с помощью смартфона, вы увидите на экране имя, должность и подразделение представителя компании. Также коммунальщики носят в рабочее время специализированную форму. Сотрудников «Мосгаза», к примеру, можно узнать по темно-синей форме со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом на спине. У специалиста есть удостоверение с голограммой. Позвонив по номеру 104, вы сможете убедиться, что этот человек пришел к вам не случайно. Кроме того, с помощью Telegram-бота «Мосгаза» можно узнать точную дату плановой проверки газового оборудования.
- Если беспокоят грызуны и насекомые, найти фирму самостоятельно или по рекомендациям. Наверняка соседи уже пользовались подобными услугами — стоит спросить у них контакты проверенных мастеров. Или поискать в интернете хорошо зарекомендовавшую себя компанию, почитать отзывы. Хорошо бы обзвонить несколько компаний и сравнить условия. Если никаких грызущих и ползущих гадов в жилье нет, то и в услугах специалистов нет необходимости.
Схема № 5. Государственная льготная программа
Заменить окна, двери, застеклить балкон якобы можно по более низкой цене благодаря некой «льготной государственной программе». Листовки с такими предложениями жители находят в почтовых ящиках или узнают о «программах» по телефону. Да, цена, предлагаемая мошенниками, может быть ниже рыночной.
К жильцу приходит мастер, который делает замеры. Затем хозяину квартиры выставляют счет и предлагают оплатить полную стоимость или внести предоплату. Фирма набирает заказы в доме и исчезает. Или затягивает со сроками работ, добиваясь того, что заказчик сам расторг договор, но предоплату ему не возвращают. В итоге у хозяина квартиры нет ни новых окон, ни денег.
Что делать
Во-первых, нет никаких государственных программ по замене или установке окон, дверей и застеклению лоджий, иначе бы о них давно все знали. Иногда муниципальные или районные органы соцзащиты проводят разовые акции для определенных категорий граждан (ветераны, малообеспеченные), поэтому лучше уточнить там, есть ли сейчас что-то подобное.
Во-вторых, стоит внимательно почитать договор, все ли пункты там указаны: низкая цена может быстро вырасти, например из-за дорогой доставки и установки, что выяснится позднее.
Схема № 6. Срочные работы и отключение за долги
Мошенники могут ходит по квартирам и требовать показать им разные коммунальные приборы и оборудование, ссылаясь на проблемы в общем стояке, запах газа или жалобы других жильцов. Часто они находят «поломку», имитируют работы и требуют деньги. В худшем случае они ломают приборы или сантехнику. И в самом плохом варианте «газовщик» пользуется тем, что его впустили в дом, и грабит квартиру.
Также мошенники могут пригрозить отключением от услуг за долги. Часто аферисты активизируются в выходные или праздничные дни, когда жильцы точно дома и их бдительность снижается.
Что делать
Во-первых, не стоит впускать незнакомца. Во-вторых, сотрудники УК, в том числе электрики и сантехники, должны быть одеты в фирменный камуфляж и иметь при себе удостоверение или бейдж. Вы можете уточнить о визите мастера в управляющей компании. О других специалистах и том, как их узнать, мы писали выше.
Если псевдокоммунальщик угрожает отключениями за долги по услугам ЖКХ и предлагает оплатить долг на месте, то пора вызывать полицию — перед вами точно мошенник. Прекратить подачу воды или света должнику коммунальные службы могут только после двух месяцев неуплаты. При этом владельца жилья или квартиранта обязаны предупредить об отключении и дать еще 20 дней на оплату счетов.