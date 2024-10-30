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Обзор рынка
ЖКУ
Как оплачивать ЖКХ без комиссии
30 окт 2024
2K
Как передать показания счётчиков за воду
21 окт 2024
3K
Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
16 окт 2024
194K
Что делать, если сумму на оплату ЖКУ рассчитали с ошибкой
21 сен 2024
18K
Что должна делать управляющая компания
02 сен 2024
118K
Как проверить долги по услугам ЖКХ
23 авг 2024
14K
Куда звонить, если нет света
06 авг 2024
1K
Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
24 мая 2024
246K
Госдума приняла закон о дополнительной защите граждан от коллекторов в сфере ЖКХ
13 апр 2024
1K
Тарифы ЖКХ будут определять ежегодно до 1 декабря
24 окт 2023
964
Тарифы на ЖКХ в 2024 году: что изменится
25 сен 2023
3K
ЖКХ в новостройке: когда и кому платить
23 сен 2023
58K
Юрист объяснил, как рассчитывают плату за общее имущество в квитанции ЖКХ
17 июн 2023
69K
1
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