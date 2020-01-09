Счетчики на воду: как установить и пользоваться
Счетчики на воду ставить обязательно — об этом говорит статья 13 Федерального закона № 241-ФЗ. Если вы пока их не установили или собираетесь менять, эта статья поможет. Разбираемся, как установить счетчик, зарегистрировать его и передавать показания.
Выбираем
Счетчики на воду делятся на четыре типа по принципу работы
ультразвуковые
вихревые
электромагнитные
тахометрические
Ультразвуковые, вихревые и электромагнитные счетчики чаще ставят не в квартирах, а на предприятиях или общих трубах в домах. Они долговечные и точные, но дорогие и требовательные к качеству воды. А еще им нужен источник питания — сеть или батарейки.
В квартирах ставят тахометрические счетчики. Они работают за счет движения воды в трубах, электричество им не нужно. Стоят недорого — от 600 рублей за счетчик.
Тахометрические счетчики отслеживают количество воды с помощью турбины или крыльчатки. Когда на них попадает вода, они вращаются, и устройство считает обороты. Счетчики с крыльчаткой обычно берут для труб до 25 мм в диаметре, а с турбиной — от 25 мм.
Различают «сухие» и «мокрые» тахометрические счетчики. У «мокрых» механизм в воде. Они дешевле, но меньше служат. Их нельзя использовать, если вода жесткая и ржавая. У «сухих», наоборот, механизм изолирован от воды. Показания от крыльчатки или турбины передаются с помощью магнита. Такие счетчики стоят дороже, но работают дольше.
Еще есть «умные» счетчики. По строению это те же тахометрические водомеры, но со специальными устройствами — импульсным выходом и контроллером. Такие счетчики передают показания через интернет.
«Умные» счетчики — часть государственной программы «Цифровая экономика». Крупные застройщики устанавливают их в новостройках. В некоторых районах Москвы их можно поставить во вторичной квартире.
Счетчики горячей и холодной воды — разные. Установить одинаковые нельзя: у них отличается рабочая температура. Чтобы определить, где какой, посмотрите на ободок на корпусе: у счетчика горячей воды он красный, холодной — синий. Бывают универсальные водомеры, которые устанавливают на любые трубы. У них серые ободки на корпусах.
На что нужно обратить внимание при выборе счетчика
Рекомендации организации, которая поставляет воду
Бывает, что определенный счетчик не соответствует требованиям конкретной компании. Его сложно зарегистрировать. Поэтому прежде чем купить счетчик, поинтересуйтесь в водоканале или управляющей компании, есть ли список одобренных моделей.
Продавец
Не покупайте водомеры с рук или на рынке — с вводом в эксплуатацию возникнут проблемы. Обращайтесь в специализированные магазины. Требуйте, чтобы в паспорте счетчика поставили запись о продаже с печатью — если он окажется сломанным, должны заменить бесплатно.
Комплектация
Она зависит от модели. Производитель указывает комплектацию на коробке. Проверьте, чтобы все детали были на месте.
Номер счетчика
Сверьте номер устройства на самом счетчике и в паспорте прибора. Они должны совпадать.
Дата заводской поверки
Ее указывают в паспорте счетчика. Чем свежее, тем лучше — иначе есть вероятность, что счетчик придется поверять перед установкой.
Устанавливаем
Чтобы установить счетчик, пригласите мастера из специализированной компании. Услуга обойдется от 1500 рублей за один водомер. В эту сумму входит сам счетчик, установка и пакет документов
договор
паспорта на счетчики
акт ввода приборов учета в эксплуатацию
сертификаты на счетчики и установку
Установить счетчики самому дешевле: нужно только купить сами устройства и комплектующие. Процесс установки зависит от модели водомера и особенностей разводки труб в квартире.
Основные этапы
Выбор места для счетчика
Счетчик ставят на трубы до первого ответвления. Большинство водомеров устанавливают только на горизонтальные участки. Подобрали подходящее место — посмотрите, удобно ли снимать показания. Если приходится лезть с фонариком в самый дальний и темный угол, лучше поискать другое место.
Перекрытие воды в стояке
Об этом договариваются с управляющей компанией. Лучше просить 3-4 часа, чтобы работать без спешки.
Установка шарового крана
Им перекрывают воду, если потребуется. Его ставят на патрубок, ведущий от стояка.
Установка фильтра грубой очистки
Он не пропускает песок и другие крупные частички к счетчику. Так водомер служит дольше.
Установка самого счетчика
Обратите внимание на стрелку на деталях — она показывает направление воды. Если перепутать и установить их не той стороной, водомер не будет работать.
Дальнейшая разводка труб
Если счетчик устанавливают на готовую разводку, приходится вырезать участок трубы.
Мы не советуем браться за установку счетчика самому, если нет опыта сантехнических работ.
Если счетчик устанавливали сами, нужно его опломбировать и оформить акт ввода в эксплуатацию. Для этого обратитесь в управляющую компанию или в организацию, которая поставляет воду в ваш дом. Они пришлют специалиста. Если водомер установлен правильно, он поставит пломбу и выдаст акт ввода в эксплуатацию. Неправильно — попросит переделать.
Регистрируем
Чтобы плату за воду считали на основании показаний счетчика, его регистрируют. Для этого понадобятся следующие документы
паспорт счетчика
договор с сервисной компанией на установку счетчика
акт ввода счетчика в эксплуатацию
акт приема работ
Собрать такой пакет легко — все бумаги выдают при установке или пломбировке счетчика. Наверняка при регистрации попросят копии — снимите их заранее.
Счетчики регистрируют разные организации. Это может быть водоканал, управляющая компания, ЕИРЦ или другая организация. Чтобы узнать, куда ехать, посмотрите, кто вам присылает квитанции за воду. Позвоните в эту компанию — там расскажут, куда подавать документы, и уточнят список.
Передаем показания
Показания передают каждый месяц. Сроки зависят от региона и правил конкретной организации.
Способы передачи показаний тоже зависят от региона и конкретной организации. Самые распространенные
через сайт организации, поставляющей воду
через электронную почту
по телефону
через специальные боксы, куда опускают записки с показаниями
лично, во время визита в управляющую или ресурсоснабжающую компанию
Сбербанк.Онлайн тоже передает показания счетчиков. Цифры вводят, когда оплачивают коммунальные услуги через сервис.
Если в квартире установлены «умные» счетчики, передавать показания не нужно — они сделают это сами.
Что дальше
Если вы только что установили счетчики, вам не о чем беспокоиться еще несколько лет. Снимайте и вовремя передавайте показания, чтобы не платить по нормативу. Храните паспорта на счетчики — они еще пригодятся.
Раз в 4-6 лет счетчики поверяют. Срок зависит от модели водомера. Поверка подразумевает, что к вам приедет сотрудник лицензированной организации и проверит, исправен ли счетчик. Если все хорошо, выдаст акт. С этим актом и паспортом счетчика придется съездить в организацию, которая поставляет воду.
Ехать к коммунальщикам не придется, если заказать поверку в сотрудничающей с ними компании. Обычно они автоматически передают данные о поверке. Спросите об этом, когда позвоните заказать услугу.
Если счетчики не поверить вовремя, плату за воду начислят по нормативу с повышающим коэффициентом. Обычно компании напоминают о поверке на квитанциях. Видите, что сумма стала больше, а показания не отмечены — осмотрите платежку: возможно, на ней напечатано объявление.