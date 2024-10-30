Коммунальные услуги

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Как оплачивать ЖКХ без комиссии
30 окт 2024
2K
Kaк yзнaть лицeвoй cчeт квapтиpы
26 окт 2024
59K
Как передать показания счётчиков за воду
21 окт 2024
3K
«Моя недвижимость»: все для уютной жизни в квартире — в едином сервисе
18 окт 2024
721
Как передать показания счётчиков за электроэнергию
16 окт 2024
3K
Моя Недвижимость: сервис Домклик, который поможет управлять домашними делами
25 сен 2024
24K
Что делать, если сумму на оплату ЖКУ рассчитали с ошибкой
21 сен 2024
18K
Как узнать свою управляющую компанию
10 сен 2024
21K
Что должна делать управляющая компания
02 сен 2024
118K
Как бесплатно заменить старые трубы в квартире: инструкция
19 авг 2024
103K
Куда звонить, если нет света
06 авг 2024
1K
Замена электросчетчика в квартире: цели, сроки, нюансы
04 авг 2024
28K
Что делать, если во дворе жилого дома портят инфраструктуру
16 июн 2024
7K
Что делать, если управляющая компания плохо работает
02 июн 2024
102K
Как обустроить мини-парк или сквер в своем районе
12 мая 2024
4K
Когда заканчивается отопительный сезон
03 апр 2024
7K
Эксперт рассказал, в каких случаях могут бесплатно заменить трубы, радиаторы и счетчики
01 дек 2023
23K
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