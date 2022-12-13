Новая строка об «умных» счетчиках появится в квитанциях за ЖКУ
Оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах включат в платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Такую меру проработает Минстрой по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, пишут «Известия».
Вопросы обслуживания и управления умными приборами передадут от жителей ресурсоснабжающим организациям, которые будут устанавливать счетчики, проводить поверки раз в 3–6 лет (в зависимости от модели) и при необходимости менять их, пояснил газете генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.
Какой ожидают эффект
Предполагается, что мера избавит граждан от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке классических счетчиков, а также контроля за корректностью передачи показаний. Кроме того, по словам Уткина, люди будут защищены от мошенников и любых искажений — сфера ЖКХ станет прозрачнее и сэкономит деньги людей.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко тоже отметили экономический эффект от перехода на «умные» приборы, а также активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий.
Сколько это может стоить
Вместе с тем, в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения считают, что переход на «умные» счетчики будет финансово затратным для регионов.
По подсчетам ассоциации, в Москве на их покупку и монтаж может потребоваться около 1,6–2 млрд рублей. Если включить сюда обслуживание, расходы на организацию call-центра, хранение, обработку и передачу данных, то сумма может достигать от 6 млрд до 10 млрд рублей.
Сейчас программа по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается. Как отметили в Минстрое, она требует дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.