Как и куда передавать показания счетчиков
Ежемесячно жители многоквартирных и частных домов снимают данные индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды, газа и электричества. Показания передаются в соответствующие организации в определенные сроки.
Как облегчить процесс оплаты коммунальных услуг, почему важно своевременно передавать показания и как это можно сделать — рассказываем в статье.
Зачем нужно передавать показания счетчиков
Своевременная передача показаний счетчиков в сфере коммунальных услуг важна по нескольким причинам. Остановимся на них подробно.
- Точное выставление счетов. Счетчики фиксируют точный объем воды, электричества и газа, которым пользовались в квартире в течение месяца. Благодаря этому счета на оплату включают только то количество ресурсов, которое было потреблено. Как заменить электросчетчик в квартире и какие есть нюансы, мы рассказали здесь.
- Эффективное управление ресурсами. Точные данные о потреблении помогают коммунальным компаниям эффективно планировать ресурсы и управлять ими на основе моделей использования в режиме реального времени и спроса, обеспечивая достаточное предложение для потребителей.
- Выявление отклонений от нормы или утечек. Своевременные показания счетчика помогают выявить ненормальные схемы использования, которые могут указывать на утечки, неисправное оборудование или потенциальные проблемы в системе. Это позволяет оперативно устранять неполадки и предотвращать потери.
- Прозрачное выставление счетов. Точные показания формируют удобную практику выставления счетов, укрепляя доверие между поставщиками коммунальных услуг и потребителями. А если потребители считают, что их счет неверен, наличие актуальных показаний счетчиков позволяет быстрее разобраться в проблемах и решить их.
Кроме этого, у поставщиков коммунальных услуг есть нормативные обязательства по сбору и предоставлению точных данных об использовании ресурсов. Своевременно переданные показания счетчиков обеспечивают соблюдение этих правил. Сведения потом используются для отчетности, например, о динамике потребления в целом, воздействии на окружающую среду, а также для рекомендаций по повышению энергоэффективности.
Плюс точное представление о потреблении необходимо для управления инфраструктурой, обеспечивающей подачу ресурсов. Анализируя модели потребления, коммунальные компании прогнозируют будущий спрос и планируют модернизацию оборудования.
По сути, своевременная передача показаний счетчиков имеет основополагающее значение для:
- точного выставления счетов;
- эффективного управления ресурсами;
- удовлетворенности клиентов;
- соблюдения нормативных требований;
- долгосрочного планирования в сфере коммунальных услуг.
Это помогает как потребителям, так и поставщикам коммунальных услуг поддерживать прозрачность, оперативно решать проблемы и оптимизировать использование ресурсов.
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Что будет, если показания не передать
Ситуация, когда показания счетчиков не были переданы вовремя, не редкость. Так бывает, когда в квартире долго идет ремонт или же хозяева в продолжительном отъезде (надо ли платить за квартиру, если в ней никто не живет, мы писали здесь).
На этот случай у поставщиков услуг есть практика выставления расчетных счетов. То есть услуги придется оплатить, но в объеме, который может не соответствовать фактическому расходу воды, электричества и газа, потому что расчетный счет формируется на основе истории потребления: берется среднемесячный расход по конкретному лицевому счету за полгода.
Либо управляющая компания может выставить счет, исходя из тарифов. Такой платеж обычно больше (по сумме, которую необходимо оплатить), поэтому рекомендуется не опаздывать с передачей показаний.
Если ситуация повторяется и показания не передаются, поставщик услуг в течение трех месяцев начисляет оплату в расчетном объеме. После этого, если не передать показания, электричество и воду будут считать с повышающим коэффициентом — 1,5.
Это не называется штрафом или пеней, но указывает на то, что передавать показания важно и для потребителя, и для поставщика коммунальных услуг. Как только показания будут переданы, счета снова станут выставлять на основе фактического потребления. Как сэкономить на ЖКУ, мы писали здесь.
При длительной неуплате УК или ресурсоснабжающая организация может обратиться в суд с требованием отказать собственнику недвижимости в предоставлении услуг.
Что о счетчиках говорит закон
Установку счетчиков потребления регулирует закон об энергосбережении. В нем говорится, что счетчик необходим там, где ресурсы (вода, свет, тепло) распределяются из общего источника и где счетчик технически возможно установить. Если источник собственный, например скважина на участке возле загородного дома, счетчик можно не ставить.
Представители распределяющих компаний имеют право прийти в квартиру и поставить счетчик, выставив затем счет на оплату услуг. Платить придется, даже если собственник квартиры или жилец не согласен с установкой индивидуального прибора учета.
С электричеством другая ситуация: с начала прошлого года поставщик электричества устанавливает только умные счетчики (которые передают показания дистанционно), причем за свой счет. Потребитель потом платит только за израсходованный объем.
Если коммунальщики ни разу не застали собственника дома или в квартире нет приборов учета, за это никто не оштрафует. Но, как мы уже писали выше, оплата будет начисляться с коэффициентом 1,5.
Помимо финансовых причин, указывающих на необходимость установки счетчика, есть еще и этические. Зная, сколько расходуется ресурсов, можно контролировать их потребление и не тратить лишнего. Так формируется экологическая ответственность. Как сэкономить на коммунальных платежах, читайте здесь.
Как снимать показания счетчиков
До того как передавать показания счетчика, их необходимо снять. Для этого нужно переписать цифры, которые видны в окошке прибора. Обычно достаточно тех, что идут до запятой или точки. Красные цифры, которые следуют за ними, не включают в снятые показания. За воду нужно передавать значения двух счетчиков, установленных на горячей и на холодной трубах.
Счетчик электричества часто размещают в подъезде, а воды и газа — в квартире. Коммунальщики обязаны проверять достоверность передаваемых населением показаний. Для этого они не чаще чем раз в три месяца и не реже чем раз в год могут прийти в квартиру и с разрешения жильцов и снять показания.
Если задержать передачу показаний больше чем на шесть месяцев, специалист компании-поставщика обязан будет прийти в течение 15 дней и снять показания самостоятельно.
Куда передавать показания
Показания приборов учета нужно передавать ежемесячно. Кто-то предпочитает делать это тогда же, когда оплачивает услуги, другие разделяют эти действия. То есть сначала передают показания, а потом оплачивают счет. Часто управляющие компании сами предлагают сроки подачи данных. Например, до 25-го числа, и тогда в следующем месяце будет выставлен счет с учетом переданных сведений.
Для передачи показаний можно сходить к поставщику услуг лично, воспользоваться специальными сайтами или мобильными приложениями — банковским или той организации, чьи ресурсы будут оплачены.
Существуют различные приложения для оплаты коммуналки — управляющие компании сами предлагают проверенные варианты. В том числе можно воспользоваться запущенным в октябре 2023 года приложением «Госуслуги.Дом».
Удобнее всего передавать показания через интернет. Если делать это через сайты поставщиков, то понадобится указать номер лицевого счета и затем цифры, снятые с прибора учета. Далее нажать кнопку «передать показания», и данные отправятся в учетную систему поставщика.
В некоторых регионах работают сайты, которые позволяют передавать показания сразу всех приборов учета, «ходить» по разным страницам не придется.
Если ни один из этих вариантов не нравится, можно воспользоваться государственной информационной системой ЖКХ. Для этого понадобится подтвержденный аккаунт на «Госуслугах».
Некоторые поставщики печатают на квитанциях (это и есть счет) QR-код. Если навести на него камеру смартфона, он выведет на страницу оплаты счета. Там же можно оставить показания за предыдущий период.