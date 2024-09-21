Что делать, если сумму на оплату ЖКУ рассчитали с ошибкой
Cумма в ваших квитанциях на оплату коммунальных услуг обычно плюс-минус одна и та же. Но вот вы получили очередную платёжку и обнаружили там странные цифры.
Отвечаем вместе с экспертами на вопрос о том, что делать, когда в квитанциях на оплату ЖКУ вам пришла не та сумма, которую вы ждали.
Мне кажется, в моей квитанции ошибка. Что делать
Неверные данные в квитанции могут появиться из-за ошибки управляющей компании, ошибки при передаче показаний счётчиков, или из-за поломки прибора, рассказывает адвокат Оксана Грикевич.
Пользователю придётся совершить мини-расследование, выясняя, кто виноват.
1. Нужно проверить тарифы, показания счётчиков и сделать собственный расчёт.
2. Обратиться в управляющую компанию, сообщить сотруднику об ошибке или неточности.
3. Написать претензию в управляющую компанию, в которой вы приведёте свой расчёт и его обоснование.
Проще всего исправить ошибку управляющей компании или пользователя. Если проблема в счётчике, понадобится экспертиза, которая это подтвердит. На основании заключения экспертизы управляющая компания или ресурсоснабжающая организация пересчитают начисленную сумму. Если не пересчитают, придётся обращаться в суд.
Когда организация должна ответить на претензию
Управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация должны ответить на претензию в течение 30 дней.
Ответственность управляющей компании за ошибку в начислениях
Согласно п. 6 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, если ошибка произошла по вине управляющей компании, то она должна произвести перерасчёт и вернуть незаконно удержанные деньги, а также выплатить потребителю услуг штраф в размере 50% от суммы превышения. Но есть нюанс: эту компенсацию нельзя получить деньгами, можно только использовать на погашение задолженности или оплату других периодов.
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Что делать, если управляющая компания не реагирует на обращение
Если управляющая компания не отвечает, игнорирует вашу претензию, вы можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру и в суд. Подавать жалобу можно во все контролирующие органы одновременно.
Жалоба в Государственную жилищную инспекцию будет полезна при неверном начислении платежей; в Роспотребнадзор — при некачественном оказании услуги, или если такие услуги представляют угрозу жизни и здоровью жильцов. Прокуратура, скорее, перешлет жалобу уполномоченному органу, но тот, получив её из прокуратуры, отнесётся к ней внимательнее.
Чтобы разобраться в жилищном вопросе и узнать о своих правах как собственника, можно обратиться за помощью к юристу. Например, заказать юридическую консультацию можно на Домклик, в сервисе «Моя недвижимость».
Сколько времени может занять оспаривание суммы
Если жалобы в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, Прокуратуру займут примерно около 30 дней, то судебная процедура — несколько месяцев.
«На практике пользователи редко обращаются в суд с требованием о перерасчёте. Чаще они не оплачивают счета, с которыми они не согласны. Управляющая компания обращается в суд с требованием о взыскании задолженности, и тут уж собственник предъявляет все свои возражения относительно начисленных сумм, качества услуг и ошибок счётчиков», — отметила адвокат.
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