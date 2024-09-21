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Дом и уют
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Что делать, если сумму на оплату ЖКУ рассчитали с ошибкой

Дата публикации: 21 сен 2024
Что делать, если сумму на оплату ЖКУ рассчитали с ошибкой
Содержание

Cумма в ваших квитанциях на оплату коммунальных услуг обычно плюс-минус одна и та же. Но вот вы получили очередную платёжку и обнаружили там странные цифры.

Отвечаем вместе с экспертами на вопрос о том, что делать, когда в квитанциях на оплату ЖКУ вам пришла не та сумма, которую вы ждали.

Мне кажется, в моей квитанции ошибка. Что делать

Неверные данные в квитанции могут появиться из-за ошибки управляющей компании, ошибки при передаче показаний счётчиков, или из-за поломки прибора, рассказывает адвокат Оксана Грикевич.

Пользователю придётся совершить мини-расследование, выясняя, кто виноват.

1. Нужно проверить тарифы, показания счётчиков и сделать собственный расчёт.

2. Обратиться в управляющую компанию, сообщить сотруднику об ошибке или неточности.

3. Написать претензию в управляющую компанию, в которой вы приведёте свой расчёт и его обоснование.

Проще всего исправить ошибку управляющей компании или пользователя. Если проблема в счётчике, понадобится экспертиза, которая это подтвердит. На основании заключения экспертизы управляющая компания или ресурсоснабжающая организация пересчитают начисленную сумму. Если не пересчитают, придётся обращаться в суд.

Фото эксперта
Оксана Грикевич
Адвокат

Когда организация должна ответить на претензию

Управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация должны ответить на претензию в течение 30 дней.

Ответственность управляющей компании за ошибку в начислениях

Согласно п. 6 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, если ошибка произошла по вине управляющей компании, то она должна произвести перерасчёт и вернуть незаконно удержанные деньги, а также выплатить потребителю услуг штраф в размере 50% от суммы превышения. Но есть нюанс: эту компенсацию нельзя получить деньгами, можно только использовать на погашение задолженности или оплату других периодов.

Читайте также: Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

Что делать, если управляющая компания не реагирует на обращение

Если управляющая компания не отвечает, игнорирует вашу претензию, вы можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру и в суд. Подавать жалобу можно во все контролирующие органы одновременно.

Жалоба в Государственную жилищную инспекцию будет полезна при неверном начислении платежей; в Роспотребнадзор — при некачественном оказании услуги, или если такие услуги представляют угрозу жизни и здоровью жильцов. Прокуратура, скорее, перешлет жалобу уполномоченному органу, но тот, получив её из прокуратуры, отнесётся к ней внимательнее.

Как защититься от рисков

Чтобы разобраться в жилищном вопросе и узнать о своих правах как собственника, можно обратиться за помощью к юристу. Например, заказать юридическую консультацию можно на Домклик, в сервисе «Моя недвижимость».

Сколько времени может занять оспаривание суммы

Если жалобы в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, Прокуратуру займут примерно около 30 дней, то судебная процедура — несколько месяцев.

«На практике пользователи редко обращаются в суд с требованием о перерасчёте. Чаще они не оплачивают счета, с которыми они не согласны. Управляющая компания обращается в суд с требованием о взыскании задолженности, и тут уж собственник предъявляет все свои возражения относительно начисленных сумм, качества услуг и ошибок счётчиков», — отметила адвокат.

Инструкция
Коммунальные услуги
ЖКУ
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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