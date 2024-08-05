Планировка кухни: основные правила
Кухня — это сердце дома, место, где мы проводим время с семьёй и друзьями, готовим любимые блюда и наслаждаемся уютом. Правильная планировка этого помещения играет ключевую роль в создании комфортного и функционального пространства. Она требует внимания к деталям и учёта потребностей всех членов семьи.
Рассказываем, как грамотно спланировать кухню, каких ошибок стоит избегать и на чём можно сэкономить.
Варианты планировок
Для начала нужно определить, какой вид планировки подойдёт именно вам. В зависимости от размера и формы помещения используют разные конфигурации кухонь. Рассмотрим самые распространённые.
Линейная (однорядная) планировка. В данном случае мебель и бытовая техника размещаются вдоль одной из стен. Такая конфигурация подходит для узких помещений площадью до 6 кв. м. Также линейные кухни часто размещают в квартирах–студиях.
Основной плюс — возможность разместить полноценную кухню в условиях ограниченного пространства. Для увеличения полезной площади при такой планировке обычно используют высокие шкафы — важно грамотно задействовать каждый свободный сантиметр.
К преимуществам этого варианта относится невысокая стоимость, широкий выбор, в том числе среди модульных готовых решений, а также отсутствие неудобных угловых шкафов.
Недостатки кухни в один ряд:
- Не работает правило «рабочего треугольника» (холодильник — мойка — варочная поверхность). В силу особенностей планировки все элементы располагаются на одной линии. Желательно, чтобы раковина находилась между холодильником и плитой, но это тоже не всегда осуществимо.
- Не хватает места для размещения посуды и техники.
- Ограниченная рабочая поверхность — из-за этого часто при готовке также используется обеденный стол, что на практике не очень удобно.
Угловая (Г-образная) планировка. Наиболее распространённый вариант — такая кухня подходит для квадратных и прямоугольных помещений малой и средней площади, отличается многофункциональностью и практичностью.
Угловая конфигурация позволяет в полной мере реализовать правило «рабочего треугольника», гармонично вписать в пространство обеденную зону, максимально задействовать свободную площадь. А при достаточном количестве мест для хранения можно отказаться от верхних шкафов, что добавит лёгкости помещению — такие кухни сейчас очень актуальны.
К минусам стоит отнести высокую стоимость и возможные проблемы с размещением такого гарнитура в очень узких или больших комнатах.
П-образная планировка. Используется реже первых двух вариантов и подходит для больших прямоугольных помещений. Предполагает размещение мебели и техники вдоль трёх соприкасающихся стен.
Одна из сторон может быть оформлена в виде барной стойки, которая одновременно является обеденной зоной. Также П-образная конфигурация кухни позволяет эргономично организовать пространство у окна (высота подоконника при этом должна составлять 82–90 см).
Основной плюс — соблюдение правила «рабочего треугольника», который при этом изолирован от сквозного движения. Кроме того, на такой кухне не будет проблем с местом для хранения техники и посуды.
Недостатки П-образной планировки:
- конструкция может выглядеть громоздко (выход — отказаться от верхних ящиков на одной из стен)
- не подходит для маленьких помещений
- высокая стоимость по сравнению с линейной и угловой планировками
Островная планировка. Обычно используется в больших помещениях, например, для обустройства кухни-гостиной в загородном доме. Такая конструкция представляет собой отдельно стоящую рабочую зону, которая устанавливается в центре кухни. Остальная кухонная мебель располагается у стены.
В остров можно встроить плиту, мойку или использовать его как дополнительную рабочую поверхность. Внутри конструкции размещаются ящики или полки для хранения посуды и техники. Также остров иногда оформляют в виде барной стойки — в этом случае он играет роль обеденного стола (при этом большой обеденный стол может стоять отдельно).
Островная планировка выглядит эстетично, позволяет выгодно использовать пространство большой кухни, обеспечивает свободу перемещения по комнате, что особенно удобно, если вы любите готовить всей семьёй.
Минусы кухни с островом:
- Необходимость проведения дополнительных коммуникаций, если в остров нужно встроить мойку или варочную поверхность. А во втором случае также нужно озаботиться установкой вытяжки и выводом вентиляции над островом.
- Повышение сметы. В среднем стоимость острова обходится в 30% от цены всей кухни.
Как снизить стоимость кухни без потери качества
Первое, что можно сделать — это уменьшить количество выдвижных ящиков и отказаться от подъёмников в верхнем ряду шкафов кухни (открывание сделать на петлях). Такие механизмы стоят дорого и существенно влияют на итоговую цену.
Для удешевления стоимости также можно не ставить фасады со стеклом, вместо них выбрать глухие дверцы. Этот вариант сейчас очень актуален в минималистичных дизайнах кухни.
На чём ещё можно сэкономить:
1. Не используйте радиусные элементы — закруглённые фасады стоят прилично дороже прямых.
2. Ставьте более крупные модули — один большой шкаф обойдётся дешевле, чем два маленьких, занимающих такую же площадь.
3. Откажитесь от установки встроенного холодильника. Изготовление модуля под такую технику требует дополнительных затрат, и сам холодильник стоит дороже и имеет меньший функционал по сравнению с не встраиваемым.
4. Если позволяет площадь кухни, откажитесь от верхнего ряда шкафов. Если же без него не обойтись, можно опустить потолок при помощи гипсокартона (чтобы не было щели между потолком и шкафами). Это позволит не делать двойной ярус верхних шкафов, которые обычно очень редко используются.
Часто боковые стороны шкафов делают из МДФ и других материалов, которые используются для фасадов, это также удорожает весь проект. Чтобы снизить стоимость кухни, видимые боковины можно сделать из ЛДСП.
Правила организации пространства и эргономики на кухне
Помимо выбора планировки, при проектировании кухни нужно учитывать ряд принципов, которые позволят сделать пространство функциональным, а главное — удобным в использовании.
Правило «рабочего треугольника»
«Рабочий треугольник» включает в себя три основные зоны: холодильник, плита и раковина. Эти элементы должны быть равноудалены друг от друга, что обеспечит удобство при приготовлении пищи. Оптимальное расстояние между каждым из элементов составляет 1–1,5 метра.
Свобода передвижения
У вас должна быть возможность свободно перемещаться между элементами «рабочего треугольника».
При планировке кухни важно учитывать рост пользователей и их привычки. Высота столешницы должна быть удобной для работы.
Стандартные размеры:
- 86–92 см — при росте 160–174 см
- 92–100 см — при росте 174–186 см
Также стоит продумать, в какую сторону будут открываться дверцы шкафов при разных сценариях. Не забывайте о том, что часто используемые предметы должны находиться под рукой.
Зонирование пространства
Разделите кухню на функциональные зоны: для приготовления еды, хранения, мытья посуды и приёма пищи. Это поможет создать логичную последовательность действий и улучшить организацию пространства. Например, рядом с плитой должны находиться столешницы для подготовки продуктов, а рядом с раковиной — место для сушки посуды.
Соблюдение требований безопасности
Не стоит размещать газовую плиту рядом с окном. Минимальное расстояние между ними — 45 см.
Вытяжка должна быть установлена на высоте 78–85 см, если у вас газовая варочная панель, и на высоте от 65 см — если электрическая. В любом случае важно учитывать характеристики той модели техники, которую вы будете использовать.
Между варочной панелью и мойкой лучше оставлять минимум 40–60 см. Так вы обезопасите себя от риска обжечься во время мытья посуды. Плюс — таким образом обеспечивается необходимое пространство для готовки.
Стиральная и посудомоечная машины обычно располагаются рядом с раковиной, чтобы упростить подключение к водопроводу и обеспечить удобную загрузку грязной посуды. Рядом должна находиться сушка или шкаф, в котором вы планируете хранить тарелки, чашки, стаканы и столовые приборы.
Продуманное хранение
Эффективное использование пространства для хранения — ключ к порядку на кухне. Рассмотрите возможность установки шкафов до потолка, использования выдвижных ящиков и органайзеров для мелочей. Также стоит подумать о вертикальных решениях, таких как открытые полки или крючки для кухонных принадлежностей.
Правильное освещение
Этот элемент играет важную роль в кухонном пространстве. Используйте комбинированное освещение: общее (люстра или потолочные светильники), локальное (подсветка рабочей поверхности) и акцентное (подсветка полок или декоративных элементов). Это создаст уютную атмосферу и обеспечит комфорт при приготовлении пищи.
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Типичные ошибки при планировании кухни
Дизайнер-проектировщик Виктория Крутько отмечает, что самые распространённые недочёты, которые допускают заказчики при планировании своей кухни, касаются электрики, неправильного подбора материалов и нерационального расположения техники.
Основные ошибки:
- Посудомойка установлена под углом 90 градусов по отношению к мойке. Как результат, чтобы её открыть, приходится отходить в сторону.
- Неправильно проведена электрика, что влечёт за собой недостаток освещения на кухне, отсутствие необходимого количества розеток в удобных местах. Например, за посудомойкой не нужно устанавливать розетку — за ней просто нет места для этого (при условии стандартной столешницы).
- Подобранные материалы фасадов, столешницы и стеновой панели не соответствуют планируемой нагрузке. Часто заказчики выбирают непрактичные варианты, не учитывая особенности использования — например, делают глянцевый фартук на кухне, где живёт семья с тремя детьми и постоянно и много готовят.
- Недостаточное для удобной работы расстояние между мойкой и варочной поверхностью. Это касается тех проектов, где есть возможность что-то передвинуть.
- Отказ от вытяжки, даже если на кухне редко готовят. При выборе данной техники нужно учесть квадратуру помещения и предполагаемую частоту приготовления еды. Если характеристики вытяжки не будут соответствовать вашим запросам, во всём доме или квартире во время готовки будет стоять неприятный запах.
Важно ещё до планирования кухонной переделки учесть все подробные пожелания заказчиков, а также рост всех домочадцев. Например, высоту столешницы лучше сделать в соответствии с ростом того члена семьи, кто чаще всего готовит еду, а мойку подобрать по запросам того, кто чаще моет посуду.
Перед тем как провести электрику на кухне, необходимо сделать проект кухонного гарнитура, и в соответствии с ним уже планировать электрическую схему, а не наоборот — подгонять мебель под бездумную электрику, что в дальнейшем только удорожает ремонт.
И главное — не стоит делать «модную» кухню, которая будет представлять собой просто красивую картинку, в ущерб эргономике и комфорту. Если вы планируете каждый день пользоваться этой мебелью и техникой, удобство всегда должно стоять во главе угла.
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