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Дом и уют
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Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году

Дата публикации: 05 мар 2025
Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году

Сегодня рынок ремонтных услуг пестрит заманчивыми предложениями, но среди них немало тех, что могут ввести людей в заблуждение. Сколько стоит ремонт квартиры на самом деле?

В статье вместе с экспертами компании по ремонту и дизайну квартир Domeo разберём на конкретных примерах, какую сумму готовить для проведения косметического и капитального ремонта квартиры в 2025 году и на чём можно сэкономить.

Сколько стоит ремонт квартиры — актуальные цены в 2025 году

За 2024 год цены на отделочные материалы и услуги заметно выросли. Это было ожидаемо, но всё равно неприятно для тех, кто планирует ремонт. Две волны подорожания — в начале года и летом — подняли средний ценник на 15%. Правда, некоторые категории подорожали более существенно.

  • Техника и двери — на 20–25%
  • Испанская плитка — на 30%
  • Турецкая и индийская плитка — на 15%
  • Краски и обои — на 10–25%

Работа мастеров

  • Частные мастера подняли расценки на 25–45%
  • Ремонтные компании пока держат старые цены для клиентов по уже подписанным договорам, но для новых заказчиков стоимость выросла на 15–20%

«Квартирный ремонт в 2025 году не терпит промедлений, — предупреждает сметчик компании Domeo. — Стоимость материалов и работ уже выросла минимум в 1,2–1,5 раза, и дешевле уже не будет. Если задумались о ремонте квартиры, не затягивайте: с каждым месяцем смета будет расти».

Цены на ремонт сейчас

Почему такая разница в цене? Всё решают детали:

  • Тип ремонта – косметический, капитальный, дизайнерский. Если ограничиться поверхностной отделкой квартиры — переклеить обои, заменить напольное покрытие, обновить интерьер — затраты будут умеренными. Для примера, косметический ремонт «однушки» (35–50 кв. м) обойдётся в 350–800 тыс. рублей. Но капитальный уже встанет в 980–1 800 тыс., что дороже примерно в 2,5–3 раза.
  • Состояние жилой площади. Новую квартиру освежить проще, а в старом фонде придётся менять коммуникации, окна, убирать стяжку и ровнять стены.
  • Ваши запросы. Эксклюзивная отделка, материалы известных брендов, сложные дизайнерские идеи — всё это отражается на стоимости ремонта квартиры в сторону увеличения затрат.

Сравнив, сколько стоил ремонт квартиры год или полтора назад с нынешними ценами, я советую начинать ремонт уже сейчас. Чем быстрее приступите, тем меньше заплатите. Цены на материалы и услуги мастеров растут даже зимой, а к весне-лету могут увеличиться втрое.

Фото эксперта
Глеб Лапшин
Руководитель Академии и ведущий эксперт компании по ремонту Domeo

Сколько стоит косметический ремонт квартиры в 2025 году

Косметический ремонт — это самый простой вариант обновления жилья. Он включает замену обоев, покраску потолков и укладку нового пола. Перепланировка или замена коммуникаций при таком ремонте не проводится.

В Москве стоимость косметического ремонта стартует от 6 000 рублей за квадратный метр (работы по полу) и доходит до 40 000 рублей. Отдельно нужно заложить расходы на материалы, минимум от 5 000 рублей за квадрат.

Ниже привели ориентировочные цены на ремонтные работы.

Сколько стоит капитальный ремонт квартиры в 2025 году

Капитальный ремонт — это полное обновление вашего жилья. В ходе работ меняют проводку и трубы, делают перепланировку, устанавливают новые окна и двери, утепляют стены и кладут другое покрытие на пол. 

В Москве цены на капитальный ремонт начинаются от 25 000 рублей за квадратный метр (считают по площади пола) и могут доходить до 90 000 рублей. Отдельно нужно заложить минимум 30 000 рублей за квадрат на черновые и чистовые материалы, а также предусмотреть непредвиденные траты.

Ниже привели ориентировочную стоимость капремонта разных типов квартир.

*к смете могут добавиться незапланированные траты (переварка стояков, ремонт инженерных систем и т. д.)
*к смете могут добавиться незапланированные траты (переварка стояков, ремонт инженерных систем и т. д.)

Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке в 2025 году

Ремонт нового жилья отличается от капитальных работ в домах вторичного фонда. В новостройке нужно в первую очередь установить коммуникации, выровнять стены, пол, а также поставить двери и окна.

В Москве стоимость ремонта в новостройке стартует примерно от 22 000 рублей за квадрат (без учёта материалов) и может доходить до 80 000 рублей и более. К этой сумме стоит прибавить расходы на черновые и чистовые материалы, а также заложить бюджет на непредвиденные траты.

Ниже привели ориентировочные цены на ремонт в новостройке.

Сколько стоит ремонт квартиры в Москве в 2025 году «под ключ»

Ниже указаны примерные цифры, отражающие стоимость полного ремонта в столице. Реальные расходы зависят от особенностей жилья и ваших запросов.

Приведены ориентировочные цены: каждая квартира индивидуальна в плане ремонта. Чтобы узнать точную сумму, советуем обратиться к профессиональному сметчику. Он подготовит подробную смету с учетом класса ремонта, стоимости материалов и сопутствующих расходов.

Также вы можете бесплатно узнать точную стоимость ремонта квартиры с помощью онлайн-калькуляторов, размещённых на сайтах компаний по ремонту.

Фото эксперта
Глеб Лапшин
Руководитель Академии и ведущий эксперт компании по ремонту Domeo

7 решающих факторов: что определяет стоимость ремонта

Стоимость квартирного ремонта во многом зависит от следующих переменных:

  • Изменение планировки и демонтаж. Разбор старых перегородок и возведение новых обычно не самая дорогая часть работ. Но любые изменения нужно официально согласовать — это влечёт за собой траты на проектирование и проверку документации. В Москве минимальная стоимость проекта перепланировки, включая пошлины и работу специалистов, начинается от 100 тысяч рублей. Если затрагиваются несущие конструкции, расходы могут превысить 200 тысяч.
  • Временные рамки. Длительные работы увеличивают смету. Чем сложнее проект и чем больше времени нужно на его реализацию, тем выше итоговая стоимость ремонта квартиры.
  • Уровень отделки. Стоимость ремонта также зависит от класса. Например, бывает «эконом» (около 8 000 рублей за 1 кв. м) или «люкс» (от 30 000 рублей и выше за 1 кв. м).
  • Качество стройматериалов. Цены на материалы сильно разнятся. Выгоднее покупать у крупных поставщиков или в гипермаркетах, где часто встречаются акции и скидки.
  • Формат ремонта. Капитальный, косметический или дизайнерский — каждый формат имеет свои условия и стоимость. Чем сложнее задачи, тем выше итоговая цена.
  • Габариты жилья. В небольших квартирах может быть выше цена за «квадрат», так как работы в ограниченном пространстве обходятся дороже.
  • Прочие траты. В эту группу входят расходы на доставку, вывоз мусора, установку встроенной мебели, уборку, кондиционирование и другие дополняющие услуги.

Зачем нужен детальный дизайн-проект перед ремонтом квартиры

Многие думают, что можно сэкономить 15–20%, не обращаясь к дизайнеру. На практике такой подход нередко приводит к дополнительным расходам и задержкам. Грамотно составленный проект помогает избежать лишних трат, сбоев в сроках и даёт чёткое видение будущего интерьера.

Фото Domeo
Фото Domeo

Проектирование дизайна квартиры учитывает такие важные моменты:

  • Выбор стилистики. Минимализм и классика в интерьере квартиры обычно стоят дороже. Если хотите сэкономить, присмотритесь к скандинавским и современным решениям.
  • Нужны ли новые окна и двери. На этапе проектирования специалисты оценивают текущее состояние квартиры. Часто замена не обязательна, что позволяет сохранить часть бюджета.
  • План помещений. Исходя из данных БТИ, дизайнер предлагает, как лучше организовать пространство, чтобы интерьер квартиры был удобен и функционален.
  • Схема электрики. Перед ремонтом нужно продумать расположение розеток, выключателей и осветительных приборов, чтобы не было лишних проводов и переделок.
  • Сантехника и коммуникации. Также важно точно распланировать точки подключения воды, канализации и вентиляции, чтобы потом не пришлось всё переносить.
  • Отделочные материалы и мебель. Заранее нужно подобрать покрытие для пола, варианты отделки стен и потолка, а также место для мебели.

Во сколько обойдутся услуги дизайнера интерьера в 2025 году и что влияет на цену

При планировании расходов на дизайн важно определить цели и глубину проработки. От этого напрямую зависит стоимость. Если нужно лишь немного помощи, можно выбрать базовые решения. Но при детальной проработке проекта цена будет выше.

Ниже привели ориентировочные расценки на дизайн-проект квартиры.

Итоговая сумма подготовки дизайн-проекта квартиры зависит от ваших запросов и масштаба работ. Выберите, что важнее — экономия или комфорт, и заказывайте те услуги, которые вам действительно нужны.

Как и на чем сократить затраты при ремонте квартиры

Ремонт полов в квартире

Монтаж напольного покрытия стартует от 1 700 рублей за квадратный метр. Чтобы уменьшить расходы, можно использовать ламинат отечественного производства с ценой от 1 400 рублей за 1 кв. м. 

В прихожих и на кухнях допустим ламинат 33-го класса, он обойдется дешевле и в плане материалов, и по работе. 

Кварцвинил и инженерная доска — самые сбалансированные варианты по цене и качеству: первый стартует от 2 500 рублей за метр, второй — от 4 500 рублей. Паркет обойдётся дороже, от 5 000 рублей.

Если важен именно внешний вид, альтернативой может стать укладка «ёлочкой» из керамогранита.

Фото эксперта
Глеб Лапшин
Руководитель Академии и ведущий эксперт компании по ремонту Domeo

Электромонтаж в квартире

Специалисты считают, что на электрике тоже не стоит экономить. Прокладка проводки и установка электрооборудования обходятся примерно от 3 000 до 14 000 рублей за каждую точку.

Ремонт потолков в квартире

Натяжные потолки дешевле и монтируются быстрее, чем варианты из гипсокартона. Цена начинается примерно от 2 700 и может доходить до 5 000 рублей за квадратный метр.

Ремонт стен

Здесь можно сэкономить, выбрав недорогие материалы. Отделка стен может стоить от 2 500 до 25 000 рублей за 1 кв. м. Если хотите снизить затраты, как вариант выбирайте обычную моющуюся краску из стандартной палитры без дополнительного колера, а обои применяйте лишь для выделения отдельных зон.

Монтаж ПВХ-окон и дверей в квартире

Не стоит экономить на точных замерах. Окна и межкомнатные двери обходятся минимум в 30 000 рублей за штуку. Бюджетные дверные полотна можно купить за 12 000–15 000 рублей, а комплект скрытого монтажа будет стоить около 100 000 рублей. Если хотите уменьшить расходы, присмотритесь к дверям из экошпона.

Фото Domeo
Фото Domeo

Закупка материалов

При выборе строительных и отделочных материалов важно не переплачивать за название бренда. Да, известные компании часто предлагают высокое качество, но цена может быть завышена на 15–20%.

По словам Глеба Лапшина, сегодня на рынке есть аналоги, которые обойдутся в 3–4 раза дешевле при сопоставимом качестве. Чтобы ещё больше сэкономить, можно отказаться, например, от крупной плитки и выбрать стандартные форматы 60×60 см или меньше.

Тепло- и звукоизоляция в квартире

Работы по утеплению и защите от шума начинаются от 600 рублей за квадратный метр и могут доходить до 12 000 рублей. Четверть всего бюджета на ремонт обычно уходит именно на материалы, поэтому их выгоднее покупать в январе, феврале или марте.

Ремонт и установка сантехники

Экономить на сантехнике не советуют, ведь это вопрос безопасности. Монтаж коммуникаций обходится в сумму от 20 000 до 60 000 рублей в зависимости от оборудования. 

Базовый сантехнический шкаф обойдётся минимум в 20 000 рублей, тогда как цены на продвинутую систему с коллектором, гасителем гидроударов, бойлером и защитой от протечек начинаются от 80 000 рублей.

Фото эксперта
Глеб Лапшин
Руководитель Академии и ведущий эксперт компании по ремонту Domeo
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Ремонт
Советы по ремонту
Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
Собираетесь делать ремонт? В какую сумму планируете уложиться?
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Комментарии1
В
Валерия Б.
05 мар 2025

Коплю деньги на ремонт, планирую уложиться в 1 млн

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