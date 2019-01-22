Как сделать детскую комнату, чтобы ребенок был в восторге
Идеальная детская — это комната, в которой ребенок чувствует себя комфортно и безопасно. И дело не в количестве игрушек, модной мебели или дороговизне ремонта.
Мы рассмотрели ее обустройство с точки зрения дизайна и психологии. Делимся с вами лучшими советами.
Размер комнаты
Чем больше, тем лучше — формула, которая не работает в детской. Да, просторные помещения более удобны для проживания, но огромное пространство, укомплектованное под завязку мебелью, игрушками и другими предметами — не то место, где ребенку будет психологически комфортно. При планировании размеров детской руководствуйтесь другой формулой: маленькому человеку будет уютно в собственном небольшом, но вмещающем все нужное ему пространстве.
Если речь идет о нескольких детях и одной комнате, оставьте переживания и страхи: они вполне могут уживаться в пределах единого пространства (это даже полезно для социализации), главное — выделить каждому кусочек, принадлежащий лично ему.
Материалы
Тут всё просто: лучшие материалы для обустройства детской — это натуральные, а главное, безопасные. Этому правилу должны подчиняться отделочные материалы, мебель и текстиль.
Особо бдительными нужно быть при выборе потолка в детскую комнату. Он не должен стать источником и накопителем пыли. Потолок должен легко очищаться как при сухой, так и при влажной уборке.
Еще один значимый аспект при выборе материалов — износостойкость. Если вылитый на светлый паркет стакан гранатового сока приведет вас в предынфарктное состояние, оставьте это напольное покрытие для других помещений. В детской отдайте предпочтение чему-то хорошему, но более доступному и простому в уходе. Совет актуален и для других покрытий или мебели в комнате ребенка.
Позаботьтесь о шумоизоляции. В детской она нужна, как нигде. Если планируете глобальный ремонт, закупитесь специализированными звукоизолирующими материалами хотя бы для зон сна и игр (соседи снизу скажут вам спасибо). Если обойдетесь косметическим — можно положить на пол толстый ковер или пробковое покрытие.
Цвета
Основа интерьера детской — светлые пастельные оттенки. Они добавят пространству «воздуха» и не будут давить на психику ребенка.
Беспроигрышный вариант — стены, окрашенные в светлые оттенки. Яркие цвета можно использовать как акценты (в оформлении одной из стен или текстиля), но и с ними не стоит переигрывать: игрушки, книги и другие вещи и так создадут акценты на основном светлом фоне.
Главный плюс окрашенных стен — в их практичности. Ребенок разрисовал или испачкал такую стену? Ее можно помыть, а если не отмылась — закрасить.
Освещение
Предусмотрите несколько сценариев освещения: от классического потолочного до уютно-вечернего настенного и напольного. Отлично, если вы расположите выключатели рядом с дверью и предоставите возможность управлять светом со спального места.
Это особенно важно для детей, которые просыпаются по ночам и боятся темноты.
Мебель
Пространство детской комнаты нужно использовать максимально эффективно. Вещи, игрушки, любимые мелочи, спортивный инвентарь — для всего этого потребуется место. При этом в центре комнаты должно остаться достаточно свободной площади для игр.
Кровать
Редко встретишь ребенка, который не любит второй уровень для сна. Этим определенно стоит воспользоваться родителям: в нижней части подобной конструкции отлично встанут рабочая зона, встроенный шкаф или потайное пространство для игр и чтения.
Если высота потолков не позволяет, можно использовать классическую схему: стоящая у стены кровать с хорошим матрасом.
Стол
Маленькому ребенку можно выбрать более бюджетный столик, на столе для школьника лучше не экономить.
Система хранения
Главное, чтобы все вещи были доступны для ребенка. Ящики для игрушек, рейлы для одежды, напольные книжные полки, открытые полки с принадлежностями для творчества, до которых малыш без труда дотянется сам — определенно хорошая идея. Когда в комнате несколько хозяев, умножайте все, указанное выше, на их число.
Растения
Растения очищают и увлажняют воздух, добавляют комнате ярких акцентов. К тому же, уход за ними (сначала вместе с родителями, а потом без) развивает самостоятельность и прививает любовь к природе.
Зона для творчества
Во времена роботов и компьютерных технологий важно стимулировать и поощрять стремление ребенка к творчеству. В этом помогут поверхности для свободного творчества, например, разнообразные магнитные, грифельные или маркерные покрытия.
Также существуют компактные музыкальные инструменты, мини-студии и множество других вещей. За вами — найти то, что заинтересует именно вашего ребенка.
И последний совет: если малыш уже достиг возраста, когда может выражать свою позицию, привлекайте его к обустройству детской. Листайте вместе журналы, просматривайте сайты, берите его в магазин, но делайте все в разумных пределах.