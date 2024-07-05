Чем отличаются балкон и лоджия, как присоединить лоджию или балкон к квартире
Балкон и лоджия — два распространенных элемента архитектуры жилых зданий, которые могут добавить комфорт и функциональность к жилищу.
Хотя эти термины часто используются как синонимы, они имеют определенные различия, которые важно учитывать при выборе жилья или рассмотрении возможности их пристройки.
В статье расскажем, чем лоджия отличается от балкона и можно ли присоединить лоджию и балкон к комнате или кухне.
Что такое балкон
Все мы знаем, что такое балкон. Но есть и юридическое определение.
По нормативно-правовым актам РФ, балкон в жилом многоквартирном доме — это выступающая из плоскости наружной стены огражденная площадка, имеющая ограниченную глубину и взаимоувязанную с освещением примыкающего помещения, балкон может выполняться с покрытием и остеклением или без них. Таким образом, балкон имеет ряд конкретных особенностей:
- Выступает из стены здания
- Имеет ограждение в виде поручней
- Связан с освещением примыкающей комнаты
- Может быть открытым или остекленным
Чаще всего балконы открытые. Отсутствие остекления или другой защиты делает балконы более уязвимыми к погодным условиям — солнцу, дождю, снегу, перепаду температур.
Что такое лоджия
Как и у балкона, лоджия также имеет несколько характерных отличий.
Согласно своду правил Минстроя РФ, лоджия это встроенное в здание или пристроенное к нему вспомогательное неотапливаемое помещение, имеющее стены с трех сторон (или с двух сторон при угловом расположении) на всю высоту этажа.
Лоджия имеет ограждение с открытой стороны и ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает. Ложия, как и балкон, может выполняться с покрытием и остеклением, а может быть открытой.
Таким образом, лоджия это:
- Встроенное в здание помещение (не выступает из стены дома)
- Имеет стены с трех или с двух сторон
- Связана с освещением примыкающей комнаты
- Может быть закрытой (остекленной) или открытой (без остекления)
С застекленной лоджией проще увеличить полезную площадь квартиры или дома. Туда можно поставить шкафы с дополнительными местами для хранения вещей, а в теплое время года сделать там рабочее пространство или, наоборот, место для отдыха.
За счет застекленной конструкции лоджия, как правило, обеспечивает лучшую защиту от погодных условий по сравнению с балконом.
Какие бывают типы лоджий
Существует несколько типов лоджий, каждый из которых имеет свои особенности и предназначение. Каждый из этих типов лоджий имеет свои преимущества и может быть адаптирован под конкретные потребности жильцов.
Выбор типа лоджии зависит от предпочтений владельца, архитектурных особенностей здания и окружающей среды.
Застекленная лоджия
Это наиболее распространенный тип лоджии, который застеклен от пола до потолка. Застекленная лоджия обеспечивает дополнительное утепленное пространство, которое можно использовать круглый год.
Лоджия-балкон
Этот тип лоджии сочетает в себе черты балкона и лоджии. Она может быть частично застеклена, что позволяет наслаждаться свежим воздухом, сохраняя при этом некоторую защиту от погоды.
Французская лоджия
Этот тип лоджии характеризуется откидной или раздвижной системой оконных створок, которая позволяет открыть лоджию полностью или частично. Французская лоджия обеспечивает большую свободу в регулировании доступа к свежему воздуху.
Лоджия-терраса
Это более просторный тип лоджии, который может иметь дополнительное пространство для отдыха или размещения растений. Лоджия-терраса обычно имеет более широкую площадь и может быть оформлена как мини-сад или зона для барбекю.
Угловая лоджия
Этот тип лоджии имеет форму угла и может быть установлен на углу здания. Угловая лоджия обеспечивает хороший обзор и может быть эффективно использована для создания уютного уголка.
Можно ли присоединить лоджию или балкон к квартире и как это сделать
Балкон к квартире присоединить нельзя, так как эта часть помещения не является жилой.
Лоджию к комнате в большинстве присоединить случаев можно: всё, зависит от региональных норм. А в некоторых регионах присоединить ее не получится — допустимые варианты можно уточнить в местной администрации или жилищной инспекции.
Так, в Москве нельзя присоединять лоджии, балконы и веранды к жилым помещениям (Постановление Правительства Москвы №508-ПП). Но варианты всё же есть.
Прежде чем приступать к присоединению лоджии к комнате, рекомендуется обратиться к профессионалам для проведения оценки и разработки плана работ. Выбрать проверенного подрядчика, заказать ремонт или дизайн проект можно на Домклик.
Что выбрать: квартиру с балконом или квартиру с лоджией
Выбор между балконом и лоджией зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей. Если вам важно иметь возможность находиться на свежем воздухе и наслаждаться видами, балкон может быть предпочтительным вариантом.
В то время как лоджия может быть более удобным выбором для тех, кто хочет увеличить жилую площадь и иметь дополнительное защищенное пространство.
В любом случае, как балкон, так и лоджия могут стать прекрасным дополнением к вашему жилищу, создавая уютную атмосферу и увеличивая функциональность помещения.
Относится ли балкон к обшедомовому имуществу?вопрос возник в связи с тем что управляющая компания (УК)навязала целевой сбор на мытьё остекления балкона очень дорого.За мытьё одного балкона УК берет за эту услугу сбор в размере 900р.с каждого балкона от каждого собственника!!!Мне эта услуга не нужна т к под дождем остекление моется лучше, чем альпинистом, который мыл некачественно, ещё и после него остались царапины на стекле на внешней стороне стекол которых не было.Я хочу отказаться от этой услуги, но индивидуально отказываться УК не даёт,нам сказали, что только голосованием собственников на собрании можно отказаться и только ,если более 50% не захотят т е типо это общедомовое имущество и голосуют все.
Прошу разъяснить: относится ли балкон или конкретно остекление балкона к общему имуществу или к собственному. При покупке квартиры балкон входил в стоимость квартиры о чем отправлено в договоре и за него оплачивалась сумма согласно коэффициента (у лоджии и балконов разные коэффициенты).
Подытожу, хотелось бы узнать 1)остекление собственного балкона относится к обшедомовому имуществу или к имуществу собственника квартиры.2)Может собственник решать сам, мыть его балкон за целевой сбор от УК или нет если ему не нужна эта услуга?Желательно со ссылками на нормативные положения, законы.
Николай Д.здравствуйте. Список общего имущества указан в п. 2 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491
Исходя из Постановления, к общему имуществу относятся объекты, предназначенные для обслуживания двух и более помещений в доме.
По остальным вопросам мы рекомендуем обратиться за консультацией к юристам.