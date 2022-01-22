Хранение вещей в маленькой квартире: основные принципы
- Полки вокруг дверных проемов
- Высокий кухонный гарнитур
- Этажерка вместо прикроватной тумбы
- Полки вокруг оконного проема
- Антресоли в несколько ярусов
- Одна стена под шкаф
- Используйте крючки
- Не забывайте про порядок на балконе
- Системы хранения + зонирование пространства
- Системы хранения + зонирование пространства
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Просторно не там, где много места, а где это место умеют правильно использовать. Если у вас уютная, небольшая квартира, то каждый квадратный метр в ней будет на особом счету. Рассказываем, как на минимуме пространства распределить максимум вещей так, чтобы это было удобно и эстетично.
1. Полки вокруг дверных проемов
Оформите дверной проем открытыми полками от пола до потолка. На них можно разместить все, что эстетически не будет выбиваться из стилевой концепции комнаты: посуду, красивые коробки и корзины. Если у вас много книг, а хранить их негде, то такая импровизированная домашняя библиотека станет отличным решением.
2. Высокий кухонный гарнитур
Если площадь кухни оставляет желать лучшего, то проблема с хранением продуктов, посуды и техники может стать настоящей головной болью. Максимально задействовать пространство, оставив при этом квадратные метры относительно свободными, позволит кухонный гарнитур под потолок с большим количеством модулей.
Комбинируйте ящики и полки: это позволит разместить разные по объему и типу предметы, а за глухим фасадом можно спрятать даже самые громоздкие и неэстетичные вещи.
3. Этажерка вместо прикроватной тумбы
Если спальня небольшая, то тумбочки около кровати не самый подходящий вариант — они громоздки и не очень функциональны. Прекрасная альтернатива — стеллаж-этажерка. На ее ярусах можно разместить сразу множество необходимых предметов: лампу, книгу, предметы декора. При всем этом она смотрится очень стильно и не создает ощущения беспорядка.
4. Полки вокруг оконного проема
Территория вокруг окна также, как и пространство вокруг дверного проема, часто оказывается несправедливо забытой. А ведь это еще одна удобная территория для хранения. Установите по периметру оконного проема книжные полки, а широкий подоконник оборудуйте, как место для отдыха — и вот у вас готовая лаунж-зона для уютных вечеров.
5. Антресоли в несколько ярусов
Нагромождение шкафов по периметру всей комнаты беспощадно «съедает» и загромождает пространство. Но есть решение — антресоли под потолок. А если они будут многоярусными, это позволит хранить там не только крупные, но и малогабаритные вещи.
6. Одна стена под шкаф
В небольшой гостиной также можно одну стену выделить под шкаф до потолка. Если оформить фасад мебели в едином цвете, пространство не будет казаться загроможденным, а высота шкафов визуально «поднимет» потолок.
7. Используйте крючки
Если поверхность и размеры стены не подразумевают размещение на ней полки, то для пары крючков место всегда найдется. Мелкие предметы можно сложить в красивые холщовые сумки и плетеные корзины. Также крючки можно прикрепить к внутренней стороне двери.
8. Не забывайте про порядок на балконе
Обычно на балкон отправляют все, что можно: от сезонной одежды до зимней резины. И со временем эта полезная, функциональная территория становится больше похожа на склад хаотично сваленных вещей, в котором найти что-то нужное не представляется возможным. Постарайтесь не доводить до такого и организуйте на балконе продуманную систему хранения со стеллажами или открытыми полками. Увидите, что места станет гораздо больше, да и заходить на балкон будет приятно, а не жутко.
9. Системы хранения + зонирование пространства
Небольшие по площади квартиры удобно разделять на функциональные пространства с помощью перегородок и ширм. Попробуйте использовать для зонирования открытые стеллажи с полками. Так вы сможете на минимуме пространства расположить максимум вещей и зонировать квартиру оригинальным способом.
10. Системы хранения + зонирование пространства
В шкафах и на полках также необходимо предусмотреть грамотную систему хранения. Купите красивые наборы контейнеров, коробок и шкатулок по размеру секций мебели и разложите в них вещи по их функциональному признаку. Такой прием заметно облегчит вам поиски нужного предмета, сэкономит время и освободит пространство.