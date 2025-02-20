Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
4 мин
189

Как устранить засор в унитазе в домашних условиях: простые и эффективные способы

Дата публикации: 20 фев 2025
Как устранить засор в унитазе в домашних условиях: простые и эффективные способы

Засор в унитазе — это неприятная и деликатная проблема, которая может усложнить жизнь целой семьи. Засор может возникнуть из-за попадания в канализацию посторонних предметов, большого количества туалетной бумаги или накопления отложений на стенках труб.

Однако не стоит сразу вызывать сантехника — в большинстве случаев справиться с засором можно самостоятельно. В этой статье мы расскажем, как устранить засор в унитазе в домашних условиях быстро и без лишних затрат.

Используйте вантуз

Вантуз — это простое, но эффективное средство для устранения засоров. Он создает давление, которое помогает протолкнуть засор дальше по трубе или вытолкнуть его наружу.

Как пользоваться вантузом

  • Наденьте резиновую часть вантуза на сливное отверстие унитаза.
  • Наполните унитаз водой так, чтобы она покрыла резиновую часть вантуза.
  • Совершайте плавные, но интенсивные движения вверх-вниз, создавая давление.
  • После нескольких движений резко поднимите вантуз. Если вода начала уходить, значит, засор устранен.

Применение соды и уксуса

Если вантуза под рукой нет, воспользуйтесь народным методом с использованием соды и уксуса. Эта смесь помогает растворить органические отложения и устранить засор.

Как устранить засор содой и уксусом: инструкция

  • Высыпьте в унитаз 1 стакан пищевой соды.
  • Залейте туда же 1 стакан уксуса.
  • Оставьте смесь на 30–40 минут для реакции.
  • Залейте в унитаз горячую воду (не кипяток, чтобы не повредить фаянс).

Если вода не уходит, повторите процедуру или используйте вантуз.

Химические средства для устранения засоров

В магазинах представлен широкий ассортимент химических средств для устранения засоров. Они эффективно растворяют органические отложения и мелкие засоры.

Как использовать

  • Выберите средство, подходящее для унитазов (например, «Крот», «Мистер Мускул» или «Тирет»).
  • Следуйте инструкции на упаковке: обычно нужно залить или засыпать средство в унитаз и оставить на несколько часов.
  • Смойте большим количеством воды.

Важно! При работе с химическими средствами используйте перчатки и проветривайте помещение.

Механическая очистка сантехническим тросом

Если засор серьезный и предыдущие методы не помогли, воспользуйтесь сантехническим тросом. Это гибкий инструмент, который проникает глубоко в трубы и удаляет засоры.

Как использовать трос

  • Вставьте конец троса в сливное отверстие унитаза.
  • Медленно продвигайте трос, вращая его по часовой стрелке.
  • Когда трос достигнет засора, продолжайте вращать, чтобы разрушить его.
  • Аккуратно извлеките трос и промойте его водой.
  • Смойте воду в унитазе, чтобы убедиться, что засор устранен.

Профилактика засоров

Чтобы избежать повторных засоров, соблюдайте простые правила:

  1.  Не выбрасывайте в унитаз посторонние предметы (салфетки, ватные диски, волосы и т. д.).
  2. Ограничьте использование туалетной бумаги.
  3. Регулярно проводите профилактическую очистку унитаза содой и уксусом или химическими средствами.

Когда вызывать сантехника

Если ни один из перечисленных методов не помог, возможно, засор находится глубоко в канализационной системе или вызван серьезной поломкой. В таком случае лучше обратиться к сантехникам, чтобы избежать усугубления проблемы.

Найти и вызвать специалиста можно с помощью сервиса Моя Недвижимость на Домклик. В разделе Мастер на час есть список услуг сантехников:

  • Устранение засора
  • Устранение течи
  • Ремонт унитаза
  • Ремонт крана
  • Герметизация
  • Установка или замена крана

Это не полный список услуг. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Мастер на час.

Как устранить засор в унитазе в домашних условиях: главное

Устранить засор в унитазе в домашних условиях вполне реально, если действовать правильно и использовать подручные средства. Главное — не паниковать и следовать инструкциям. А чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, соблюдайте меры профилактики и бережно относитесь к сантехнике.

Ремонт
Владельцам квартир
Обустройство дома
Уборка дома
Советы по ремонту
Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
А какие способы устранения засора знаете вы?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Содержание статьи

Актуальное

Самые полезные комнатные растения
сегодня 11:00
377K
Эксперты рассказали, как обустроить террасу в частном доме
26 фев 2025
7K
Как из одной комнаты сделать две: идеи зонирования
23 фев 2025
9K
Малыш в доме: как обезопасить квартиру
16 фев 2025
4K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Дом и уют