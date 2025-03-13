Топ-7 новостроек от застройщиков со скидкой в Москве
Подготовили подборку жилых комплексов, по которым сегодня действуют специальные предложения от застройщиков. Все новостройки находятся в Москве, квартиры можно приобрести со скидкой до 23%, в некоторых ЖК действуют специальные предложения для читателей журнала Домклик.
ЖК Алхимово
Комплекс строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут. На территории уже есть свои школа и детский сад, ведется строительство еще одного детского сада. Супермаркеты, аптеки и кафе — в паре шагов от дома.
К покупке доступно 60 квартир от застройщика (от студий до 3-комнатных) — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства.
Для покупателей квартир в ЖК Алхимово действует акция, в рамках которой можно получить до 21% скидки от цены лота. Дополнительная скидка для читателей журнала Домклик — 2%, итого максимальный дисконт может составить 23%.
Предложение действует до 31 марта 2025 года.
ЖК Прокшино
Комплекс строится на берегу Хованского пруда в Новой Москве и включает в себя жилой район, бизнес-квартал с торговым центром, а также спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.
Всего в 10 минутах ходьбы от ЖК находится действующая станция «Прокшино» Сокольнической линии метро. По новой скоростной трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (дублёр МКАД) на автомобиле от дома можно за несколько минут выехать на два крупных шоссе.
К покупке доступно почти 700 квартир (от студий до 4-комнатных) — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства.
Для читателей журнала Домклик действует эксклюзивное предложение — скидка 3% на квартиру в ЖК Прокшино.
ЖК Матвеевский парк
Жилой квартал строится на западе Москвы, в районе Очаково-Матвеевское. Ближайшая станция метро «Аминьевская» находится всего в 3 минутах пешком, а в 20 минутах — МЦД-4 «Очаково».
Помимо жилых домов, на территории проекта построят три детских сада, две школы, комьюнити-центр «ОМА», SportHub Extreme и прогулочный бульвар с сухим фонтаном.
Сейчас в проекте к продаже доступно около 500 квартир — от студий до 3-комнатных, в сданных домах и на этапе строительства.
Для читателей журнала Домклик действует эксклюзивное предложение — скидка 2% на квартиру в жилом квартале Матвеевский парк. Дисконт можно получить при условии 100% оплаты или покупки квартиры в ипотеку.
Акция действует до 31 марта 2025 года.
ЖК Новая Рига
Комплекс находится на западе Подмосковья (городской округ Красногорск, д. Глухово), всего в 10 км от МКАД по самому престижному направлению — Новорижскому шоссе. Рядом нет промышленных зон и вредных предприятий.
К покупке доступно более 100 квартир от застройщика (от студий до 2-комнатных). Срок сдачи объектов запланирован на сентябрь 2025 года, а также есть лоты в готовых домах.
Застройщик предлагает квартиры со скидками до 20% в жилых комплексах Москвы, Московской области и Уфы. Количество лотов в каждом проекте ограничено.
Акция действует до 31 марта 2025 года.
ЖК Героев
Жилой квартал возводится в подмосковной Балашихе в Железнодорожном микрорайоне. ЖК состоит из нескольких групп 21-этажных монолитных корпусов с современной авторской архитектурой.
Комплекс расположен в 13 км от МКАД, доехать до которого можно по Носовихинскому шоссе. В 22 минутах ходьбы от новостройки находится станция МЦД-4 «Железнодорожная».
Квартирография проекта насчитывает более 10 вариантов планировки: от студий площадью 20 кв. м до удобных семейных «евротрешек». Всего на данный момент к покупке доступно более 900 квартир от застройщика — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства.
Акция распространяется на покупку квартир в корпусе 413, который будет сдан в 1 квартале 2026 года. Дополнительно покупатель получит в подарок сертификат на сумму 30 000 рублей, который можно будет использовать на покупку товаров для дома.
ЖК Москворечье
Жилой квартал строится в районе Москворечье-Сабурово (Южный административный округ). Первая очередь, состоящая из четырех корпусов, запланирована к сдаче уже в 1 квартале 2028 года.
Проект отличается хорошей транспортной доступностью. Ближайшие станции метро — «Каширская», «Кантемировская» и БКЛ «Варшавская», 1 минута на авто до ЮВХ, 15 минут до ТТК и МКАД.
Проект разработан с большим вниманием к деталям. Масштаб, высота и монументальность соседствует с продуманными и функциональными элементами архитектуры и декора. Фигурные балконы, эркеры, окна в пол, панорамные и угловые окна: всё это позволяет сделать интерьер квартиры более изящным.
Все квартиры сдаются с готовой отделкой — заселиться можно сразу после получения ключей. Всего доступно более 400 предложений от застройщика (от студий до 3-комнатных квартир).
Для читателей журнала Домклик действует эксклюзивное предложение — скидка 2% на квартиру в жилом квартале Москворечье. Дисконт можно получить при условии 100% оплаты или покупки квартиры в ипотеку.
Акция действует до 31 марта 2025 года.
ЖК Эко Бунино
Жилой микрорайон находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка».
В 2025–2026 годах в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
К покупке доступно более 550 квартир (от студий до 3-комнатных) — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства.
Для покупателей квартир в ЖК Эко Бунино действует акция, в рамках которой можно получить до 21% скидки от цены лота. Дополнительная скидка для читателей журнала Домклик — 2%, итого максимальный дисконт может составить 23%.
Предложение действует до 31 марта 2025 года.
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