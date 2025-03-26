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Топ-10 самых недорогих новостроек Москвы со сдачей в 2025 году

Дата публикации: 26 мар 2025
Топ-10 самых недорогих новостроек Москвы со сдачей в 2025 году

Для тех, кто не хочет долго ждать окончания строительства дома и мечтает как можно скорее отпраздновать новоселье, сделали подборку самых бюджетных квартир в жилых комплексах Москвы со сроком сдачи в 2025 году.

Цены на объекты в рейтинге начинаются от 5,5 млн рублей.

ЖК Квартал Марьино

Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2025 года

Жилой комплекс строится в Новой Москве, в 18 км от МКАД в юго-западном направлении. Ближайшая станция метро «Филатов луг» находится в 30 минутах пути на общественном транспорте.

Дорога до МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе займет 25 минут на машине.

В ЖК можно купить студию площадью 24 кв. м за 5,5 млн рублей. Квартира сдаётся без отделки, находится на 17 этаже 18-этажного дома.

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ЖК Бунинские кварталы

Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2025 года

Это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами. Находится на юго-западе столицы — в Новой Москве, в поселении Сосенское. 

В 20 минутах ходьбы от дома есть станция метро «Потапово», а за 5 минут на машине можно доехать до станции «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка»).

Менее чем за 5,8 млн рублей в ЖК можно купить квартиру–студию площадью 21 кв. м (3 этаж 20-этажного дома).

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ЖК Остафьево

Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2025 года

Возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле.

Станция метро «Бунинская аллея» расположена в 7 минутах езды, станции МЦД-2 «Щербинка» и «Остафьево» — в 3 км. Возле комплекса организован выезд на дублер Остафьевского шоссе.

Среди самых доступных по цене лотов — квартира–студия площадью 23 кв. м, расположенная на 8 этаже. Стоимость — 5,9 млн рублей.

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ЖК Молжаниново

Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2025 года

Квартал строится в Северном административном округе Москвы, недалеко от Ленинградского шоссе. В 5 минутах ходьбы от комплекса находится станция МЦД «Новоподрезково».

В числе близких к сроку сдачи лотов — квартира–студия площадью 22 кв. м по цене 6,1 млн рублей, расположенная на 13 этаже 17-этажного монолитного дома. 

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ЖК Деснаречье

Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2025 года

Новый жилой район возводится на территории поселения Десеновское в Новой Москве.

Новостройка находится в 14 км от МКАД. Поблизости есть удобные выезды на Калужское шоссе. В пешей доступности от ЖК работают поликлиники, МФЦ, торгово-развлекательный центр, библиотеки, спортивные учреждения и прочие объекты инфраструктуры.

Менее чем за 6,3 млн рублей в ЖК можно купить квартиру–студию площадью 21 кв. м (15 этаж 17-этажного дома).

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ЖК Подольские кварталы

Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2025 года

Этот жилой квартал находится в Новой Москве, рядом с Дубровицким лесом и рекой Десной. До станции МЦД-2 «Остафьево» — 5 минут на общественном транспорте, до станции МЦД-2 «Силикатная» — 8 минут на машине.

В ЖК можно купить студию площадью 21 кв. м за 6,3 млн рублей. Квартира сдаётся без отделки, находится на 1 этаже 20-этажного дома.

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ЖК Дзен-кварталы

Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2025 года

Возводится в Новой Москве (поселение Сосенское). Рядом с ЖК расположен живописный Ивановский пруд, где будет благоустроена набережная для отдыха жителей нового района.

В минутной шаговой доступности от комплекса находятся две станции метро —  «Коммунарка» и «Потапово».

Среди самых доступных по цене лотов — квартира–студия площадью 21 кв. м, расположенная на 9 этаже. Стоимость — 6,8 млн рублей.

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ЖК Алхимово

Срок сдачи запланирован на 1 квартал 2025 года

Комплекс находится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.

Рядом с домами расположены исторические усадьбы Дубровицы, Остафьево и Плещеево, зеленые луга и пруды.

В ЖК можно купить студию площадью 23 кв. м за 7,2 млн рублей. Квартира сдаётся с чистовой отделкой, находится на 3 этаже 13-этажного дома.

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ЖК Физтехсити

Комплекс уже сдан в эксплуатацию

Комплекс расположен в Северо-Восточном административном округе столицы, всего в 8 минутах пешей ходьбы до метро «Физтех» и в 7 минутах от станции МЦД-1 «Новодачная».

ЖК состоит из двух 20-этажных секций, объединенных двухэтажным стилобатом, и включает 488 лотов с панорамным остеклением. В кластере собственный подземный паркинг и гостевые парковки, на первых этажах готовая инфраструктура.

В числе готовых лотов — квартира–студия площадью 24 кв. м по цене 7,5 млн рублей, расположенная на 17 этаже 21-этажного монолитного дома. 

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ЖК Новые Ватутинки

Комплекс уже сдан в эксплуатацию

Это комфортный и развитый жилой район в центре Новой Москвы, город внутри города. Строительство комплекса уже завершено. 

Расстояние от комплекса до МКАД составляет 14 км по Калужскому шоссе. В 2025 году в микрорайоне начнется строительство собственной станции метро «Кедровая».

Самый бюджетный вариант из доступных лотов — квартира–студия площадью 26 кв.м, расположенная на 2 этаже 15-этажного здания. Стоимость — 7,9 млн рублей.

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Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
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