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Недвижимость
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Купить квартиру в новостройке в рассрочку: плюсы, минусы, риски

Дата публикации: 17 мар 2025
Купить квартиру в новостройке в рассрочку: плюсы, минусы, риски

Рынок недвижимости в России продолжает развиваться несмотря на высокие ставки по ипотеке, и одним из популярных способов приобретения жилья становится рассрочка от застройщика. Этот вариант позволяет купить квартиру в новостройке без необходимости сразу оплачивать полную стоимость, что делает его доступным для многих граждан, однако у таких сделок есть свои нюансы.

В статье расскажем, как работают программы рассрочек на новостройки, поговорим о плюсах и минусах таких сделок, а также узнаем, на что обратить внимание и с какими рисками может столкнуться покупатель.

Что такое рассрочка на новостройку

Рассрочка — это способ оплаты недвижимости, при котором покупатель вносит стоимость квартиры частями в течение определенного периода.

В отличие от ипотеки, рассрочка не предполагает выплату процентов банку, так как договор заключается напрямую с застройщиком. Однако застройщик может включать дополнительные комиссии или увеличивать стоимость квартиры при выборе рассрочки.

Преимущества покупки в рассрочку

  • Отсутствие переплаты за проценты. В отличие от ипотеки, которая является кредитом на жилье, рассрочка не предполагает выплату процентов банку.
  • Гибкие условия. Сроки и размер платежей могут обсуждаться с застройщиком индивидуально.
  • Минимальные требования к покупателю. Для оформления рассрочки часто не требуется официальное подтверждение дохода или идеальная кредитная история.
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Недостатки при покупке квартиры в рассрочку

Несмотря на ряд преимуществ, покупка новостройки в рассрочку от застройщика имеет свои минусы и спорные моменты.

  • Сжатые сроки и высокие платежи. Застройщики предлагают купить квартиру в рассрочку на небольшой срок: обычно до 2-3 лет. Соответственно, оплатить покупку квартиры нужно за это время. Учитывая стоимость жилья, ежемесячные платежи — особенно при небольшом первоначальном взносе — будут очень высокими.
  • Замораживание строительства. Если застройщик столкнется с финансовыми трудностями, строительство может быть приостановлено. А деньги покупателю в этом случае вернуть будет крайне сложно.
  • Изменение условий договора. Некоторые застройщики оставляют за собой право изменять условия рассрочки в одностороннем порядке.
  • Сложности с продажей квартиры. Иногда застройщики запрещают продавать квартиру до полного погашения рассрочки.

Риски при покупке квартиры в рассрочку

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, приобретение квартиры в рассрочку от застройщика несет ряд серьезных рисков для покупателя.

Рассрочка обычно очень ограниченная [во времени — прим. ред.], в среднем рассрочка сейчас идет на год-два. Рассрочка оформляется под обещание, что потом ставки на ипотеку снизятся и человек сможет оформить ипотечный кредит. Во-первых, этот ипотечный кредит ему никто пока не гарантировал, и важно будет, чтобы человек не попал в сложную ситуацию.

Второе, с точки зрения долговой нагрузки. Ведь рассрочка — это тоже долг. И данные об этом долге не передаются в бюро кредитных историй. Человек пришел в банк за кредитом, а данных о том, что у него уже есть долг, нет. И сможет ли он обслуживать дальше этот долг? Банк не может сделать вывод. И может быть просто чрезмерная закредитованность гражданина.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

По словам Набиуллиной, очень важно, чтобы рассрочка для покупателя была очень прозрачной, не было скрытых переплат и комиссий, чтобы люди понимали, какие последствия их ждут.

Кроме того, глава ЦБ отметила, что и застройщики также несут риски.

«А с чем могут столкнуться застройщики? Если человек покупает жилье в рассрочку, соответственно, не наполняются эскроу-счета. И застройщики могут потерять то, по сути дела, льготное финансирование, которое они сейчас получают под проекты. Потому что наполнение эскроу-счетов ведет к тому, что застройщики получают кредиты по достаточно низким ставкам. И это риск для застройщиков», — рассказала глава Центробанка на пресс-конференции по итогам заседания о ключевой ставке.

Аналогичного мнения придерживаются и другие участники рынка. Так, по словам директора департамента «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, рассрочки несут в себе большие риски как для покупателей, так и для продавцов.

Мы не поддерживаем предоставление рассрочек для покупки недвижимости. Данная механика сопряжена с существенными рисками как для клиентов, так и для застройщиков.

Основной проблемой является отсутствие передачи информации о рассрочках в бюро кредитных историй (БКИ), что лишает финансовые учреждения возможности адекватно оценить долговую нагрузку заемщика. В результате человек может оказаться в ситуации, когда он взял на себя больше обязательств, чем способен обслуживать, что приведет к трудностям с погашением кредитов и ухудшению финансового положения.

Кроме того, условия предоставления рассрочки часто оказываются недостаточно прозрачными. Клиенты могут столкнуться с различными скрытыми комиссиями и дополнительными платежами, которые изначально не были указаны в договоре. Это создает дополнительную финансовую нагрузку и усложняет процесс планирования бюджета. Прозрачные условия важны для того, чтобы клиент мог принимать осознанные решения относительно своих финансовых возможностей.

В свою очередь, если застройщик продаст всё в рассрочку и у клиентов возникнут сложности с выплатами, то такая ситуация может серьёзно сказаться на финансовой устойчивости самого застройщика.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор департамента «Домклик» Сбербанка

Можно ли купить квартиру в рассрочку сейчас, а когда ЖК достроят — перейти на ипотеку

В теории — да. На практике никто точно не знает, когда ЦБ, а вслед за ним и банки начнут активно снижать ставки. Осенью 2023 года и в начале 2024 года участники рынка ожидали снижения ставок, об этом говорили и писали многие аналитики (в том числе в самом Центробанке): в итоге в прошлом году ключевая ставка ЦБ выросла с 16% до 21%.

Отметим также, что согласно базовому сценарию аналитиков SberCIB Investment Research, ключевая ставка останется на уровне 21% на протяжении всего 2025 года. 

Поэтому не всё зависит от застройщиков и условий рассрочки, которые они рекламируют. Подчеркнем, в теории, если застройщик позволяет в дальнейшем перейти на ипотеку и ставки к этому времени снизят, то это, действительно, может быть выгодно для покупателей, которые смогут сэкономить на переплатах.

Сначала — рассрочка, а потом — ипотека: как это работает

  1. Покупка в рассрочку на этапе строительства. Вы заключаете договор с застройщиком, вносите первоначальный взнос и начинаете выплачивать оставшуюся сумму по графику. Рассрочка действует до сдачи дома в эксплуатацию.
  2. Переход на ипотеку после сдачи дома. Когда дом будет достроен и введен в эксплуатацию, вы можете оформить ипотеку на оставшуюся сумму. Для этого нужно обратиться в банк, предоставить необходимые документы и оформить кредитный договор. Средства от банка пойдут на погашение задолженности перед застройщиком.

Главные плюсы такой модели расчетов — фиксация цены квартиры и экономия на переплатах за проценты по ипотеке пока дом строится.

Основные минусы этого способа — высокие ставки на момент сдачи дома, возможное изменение условий рассрочки (застройщики могут включить в договор пункт о повышении стоимости квартиры, если вы решите перейти на ипотеку), а также риск отказа в ипотеке в будущем (если к моменту сдачи дома ваше финансовое положение ухудшится, банк может отказать в выдаче ипотеки).

Советы для покупателей перед покупкой квартиры в рассрочку

  • Проверяйте застройщика. Убедитесь, что у компании есть опыт успешной сдачи объектов и положительная репутация.
  • Взвешивайте финансовые риски. Подумайте о том, что вы будете делать, если обещания застройщика о переходе на низкую ставку по ипотеке через год-два не оправдаются.
  • Внимательно читайте договор. Обратите внимание на все пункты, особенно касающиеся штрафов, изменения условий и порядка расторжения договора рассрочки.
  • Обратитесь к юристу. Профессиональный юрист поможет вам разобраться в нюансах договора и защитит ваши интересы.

Альтернативы рассрочке

Если условия рассрочки вас не устраивают, рассмотрите другие варианты.

  • Ипотека с льготной ставкой. Государственные программы поддержки, такие как «Семейная ипотека» или «Дальневосточная ипотека», могут сделать покупку жилья более доступной.
  • Покупка квартиры на вторичном рынке. Вторичное жилье продается без рассрочки, но часто по более низкой цене, а жить там можно сразу.
  • Траншевая ипотека. Не все знают, что Сбер — один из немногих российских банков, где можно оформить ипотеку траншами на первичном рынке. То есть получать ипотеку частями и платить проценты только за ту часть, которую взяли.
  • Снижение ставки при единоразовом платеже. Вы можете снизить процентную ставку по ипотеке Сбера и получить скидку от 0,5% до 10% на ипотеку с помощью опции «Своя ставка».

Стоит ли покупать квартиру в новостройке в рассрочку: коротко

Покупка новостройки в рассрочку в 2025 году остается интересным, но рискованным вариантом.

Изучите все нюансы, внимательно прочитайте договор, задайте застройщику все вопросы, проконсультируйтесь с юристом и только после этого принимайте окончательное решение.

Новостройки
Покупка новостройки
Интерес к недвижимости
Курс недвижимости
Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
Как вам вариант с покупкой квартиры в рассрочку?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
Н
Николай К.
6 дней назад

Смысл человеку покупать квартиру в новостройке за 15 миллионов рублей в течение 2-3 лет в рассрочку, такие люди как правило могут позволить купить себе такую квартиру сразу как буханку хлеба в магазине. Большинство же людей, проживающих в России не могут воспользоваться такими рассрочками, либо ипотекой под 30%. Даже семейная ипотека не совсем продуманная история в плане "жильё только в новостройке", а на вторичном рынке только в городах где строится не более двух новых домов. Будем ждать новых шагов от правительства в плане расширения условий семейной ипотеки на вторичный рынок недвижимости.

Домклик
4 дня назад

Николай К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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