Купить квартиру в новостройке в рассрочку: плюсы, минусы, риски
Рынок недвижимости в России продолжает развиваться несмотря на высокие ставки по ипотеке, и одним из популярных способов приобретения жилья становится рассрочка от застройщика. Этот вариант позволяет купить квартиру в новостройке без необходимости сразу оплачивать полную стоимость, что делает его доступным для многих граждан, однако у таких сделок есть свои нюансы.
В статье расскажем, как работают программы рассрочек на новостройки, поговорим о плюсах и минусах таких сделок, а также узнаем, на что обратить внимание и с какими рисками может столкнуться покупатель.
Что такое рассрочка на новостройку
Рассрочка — это способ оплаты недвижимости, при котором покупатель вносит стоимость квартиры частями в течение определенного периода.
В отличие от ипотеки, рассрочка не предполагает выплату процентов банку, так как договор заключается напрямую с застройщиком. Однако застройщик может включать дополнительные комиссии или увеличивать стоимость квартиры при выборе рассрочки.
Преимущества покупки в рассрочку
- Отсутствие переплаты за проценты. В отличие от ипотеки, которая является кредитом на жилье, рассрочка не предполагает выплату процентов банку.
- Гибкие условия. Сроки и размер платежей могут обсуждаться с застройщиком индивидуально.
- Минимальные требования к покупателю. Для оформления рассрочки часто не требуется официальное подтверждение дохода или идеальная кредитная история.
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Недостатки при покупке квартиры в рассрочку
Несмотря на ряд преимуществ, покупка новостройки в рассрочку от застройщика имеет свои минусы и спорные моменты.
- Сжатые сроки и высокие платежи. Застройщики предлагают купить квартиру в рассрочку на небольшой срок: обычно до 2-3 лет. Соответственно, оплатить покупку квартиры нужно за это время. Учитывая стоимость жилья, ежемесячные платежи — особенно при небольшом первоначальном взносе — будут очень высокими.
- Замораживание строительства. Если застройщик столкнется с финансовыми трудностями, строительство может быть приостановлено. А деньги покупателю в этом случае вернуть будет крайне сложно.
- Изменение условий договора. Некоторые застройщики оставляют за собой право изменять условия рассрочки в одностороннем порядке.
- Сложности с продажей квартиры. Иногда застройщики запрещают продавать квартиру до полного погашения рассрочки.
Риски при покупке квартиры в рассрочку
По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, приобретение квартиры в рассрочку от застройщика несет ряд серьезных рисков для покупателя.
Рассрочка обычно очень ограниченная [во времени — прим. ред.], в среднем рассрочка сейчас идет на год-два. Рассрочка оформляется под обещание, что потом ставки на ипотеку снизятся и человек сможет оформить ипотечный кредит. Во-первых, этот ипотечный кредит ему никто пока не гарантировал, и важно будет, чтобы человек не попал в сложную ситуацию.
Второе, с точки зрения долговой нагрузки. Ведь рассрочка — это тоже долг. И данные об этом долге не передаются в бюро кредитных историй. Человек пришел в банк за кредитом, а данных о том, что у него уже есть долг, нет. И сможет ли он обслуживать дальше этот долг? Банк не может сделать вывод. И может быть просто чрезмерная закредитованность гражданина.
По словам Набиуллиной, очень важно, чтобы рассрочка для покупателя была очень прозрачной, не было скрытых переплат и комиссий, чтобы люди понимали, какие последствия их ждут.
Кроме того, глава ЦБ отметила, что и застройщики также несут риски.
«А с чем могут столкнуться застройщики? Если человек покупает жилье в рассрочку, соответственно, не наполняются эскроу-счета. И застройщики могут потерять то, по сути дела, льготное финансирование, которое они сейчас получают под проекты. Потому что наполнение эскроу-счетов ведет к тому, что застройщики получают кредиты по достаточно низким ставкам. И это риск для застройщиков», — рассказала глава Центробанка на пресс-конференции по итогам заседания о ключевой ставке.
Аналогичного мнения придерживаются и другие участники рынка. Так, по словам директора департамента «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, рассрочки несут в себе большие риски как для покупателей, так и для продавцов.
Мы не поддерживаем предоставление рассрочек для покупки недвижимости. Данная механика сопряжена с существенными рисками как для клиентов, так и для застройщиков.
Основной проблемой является отсутствие передачи информации о рассрочках в бюро кредитных историй (БКИ), что лишает финансовые учреждения возможности адекватно оценить долговую нагрузку заемщика. В результате человек может оказаться в ситуации, когда он взял на себя больше обязательств, чем способен обслуживать, что приведет к трудностям с погашением кредитов и ухудшению финансового положения.
Кроме того, условия предоставления рассрочки часто оказываются недостаточно прозрачными. Клиенты могут столкнуться с различными скрытыми комиссиями и дополнительными платежами, которые изначально не были указаны в договоре. Это создает дополнительную финансовую нагрузку и усложняет процесс планирования бюджета. Прозрачные условия важны для того, чтобы клиент мог принимать осознанные решения относительно своих финансовых возможностей.
В свою очередь, если застройщик продаст всё в рассрочку и у клиентов возникнут сложности с выплатами, то такая ситуация может серьёзно сказаться на финансовой устойчивости самого застройщика.
Можно ли купить квартиру в рассрочку сейчас, а когда ЖК достроят — перейти на ипотеку
В теории — да. На практике никто точно не знает, когда ЦБ, а вслед за ним и банки начнут активно снижать ставки. Осенью 2023 года и в начале 2024 года участники рынка ожидали снижения ставок, об этом говорили и писали многие аналитики (в том числе в самом Центробанке): в итоге в прошлом году ключевая ставка ЦБ выросла с 16% до 21%.
Отметим также, что согласно базовому сценарию аналитиков SberCIB Investment Research, ключевая ставка останется на уровне 21% на протяжении всего 2025 года.
Поэтому не всё зависит от застройщиков и условий рассрочки, которые они рекламируют. Подчеркнем, в теории, если застройщик позволяет в дальнейшем перейти на ипотеку и ставки к этому времени снизят, то это, действительно, может быть выгодно для покупателей, которые смогут сэкономить на переплатах.
Сначала — рассрочка, а потом — ипотека: как это работает
- Покупка в рассрочку на этапе строительства. Вы заключаете договор с застройщиком, вносите первоначальный взнос и начинаете выплачивать оставшуюся сумму по графику. Рассрочка действует до сдачи дома в эксплуатацию.
- Переход на ипотеку после сдачи дома. Когда дом будет достроен и введен в эксплуатацию, вы можете оформить ипотеку на оставшуюся сумму. Для этого нужно обратиться в банк, предоставить необходимые документы и оформить кредитный договор. Средства от банка пойдут на погашение задолженности перед застройщиком.
Главные плюсы такой модели расчетов — фиксация цены квартиры и экономия на переплатах за проценты по ипотеке пока дом строится.
Основные минусы этого способа — высокие ставки на момент сдачи дома, возможное изменение условий рассрочки (застройщики могут включить в договор пункт о повышении стоимости квартиры, если вы решите перейти на ипотеку), а также риск отказа в ипотеке в будущем (если к моменту сдачи дома ваше финансовое положение ухудшится, банк может отказать в выдаче ипотеки).
Советы для покупателей перед покупкой квартиры в рассрочку
- Проверяйте застройщика. Убедитесь, что у компании есть опыт успешной сдачи объектов и положительная репутация.
- Взвешивайте финансовые риски. Подумайте о том, что вы будете делать, если обещания застройщика о переходе на низкую ставку по ипотеке через год-два не оправдаются.
- Внимательно читайте договор. Обратите внимание на все пункты, особенно касающиеся штрафов, изменения условий и порядка расторжения договора рассрочки.
- Обратитесь к юристу. Профессиональный юрист поможет вам разобраться в нюансах договора и защитит ваши интересы.
Альтернативы рассрочке
Если условия рассрочки вас не устраивают, рассмотрите другие варианты.
- Ипотека с льготной ставкой. Государственные программы поддержки, такие как «Семейная ипотека» или «Дальневосточная ипотека», могут сделать покупку жилья более доступной.
- Покупка квартиры на вторичном рынке. Вторичное жилье продается без рассрочки, но часто по более низкой цене, а жить там можно сразу.
- Траншевая ипотека. Не все знают, что Сбер — один из немногих российских банков, где можно оформить ипотеку траншами на первичном рынке. То есть получать ипотеку частями и платить проценты только за ту часть, которую взяли.
- Снижение ставки при единоразовом платеже. Вы можете снизить процентную ставку по ипотеке Сбера и получить скидку от 0,5% до 10% на ипотеку с помощью опции «Своя ставка».
Стоит ли покупать квартиру в новостройке в рассрочку: коротко
Покупка новостройки в рассрочку в 2025 году остается интересным, но рискованным вариантом.
Изучите все нюансы, внимательно прочитайте договор, задайте застройщику все вопросы, проконсультируйтесь с юристом и только после этого принимайте окончательное решение.
- Что такое рассрочка на новостройку
- Преимущества покупки в рассрочку
- Недостатки при покупке квартиры в рассрочку
- Риски при покупке квартиры в рассрочку
- Можно ли купить квартиру в рассрочку сейчас, а когда ЖК достроят — перейти на ипотеку
- Советы для покупателей перед покупкой квартиры в рассрочку
- Альтернативы рассрочке
- Стоит ли покупать квартиру в новостройке в рассрочку: коротко
Смысл человеку покупать квартиру в новостройке за 15 миллионов рублей в течение 2-3 лет в рассрочку, такие люди как правило могут позволить купить себе такую квартиру сразу как буханку хлеба в магазине. Большинство же людей, проживающих в России не могут воспользоваться такими рассрочками, либо ипотекой под 30%. Даже семейная ипотека не совсем продуманная история в плане "жильё только в новостройке", а на вторичном рынке только в городах где строится не более двух новых домов. Будем ждать новых шагов от правительства в плане расширения условий семейной ипотеки на вторичный рынок недвижимости.
Николай К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.