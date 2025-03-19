Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
6 мин
962

10 самых популярных новостроек Москвы — аналитика Домклик

Дата публикации: 19 мар 2025
10 самых популярных новостроек Москвы — аналитика Домклик

Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья с декабря 2024 по февраль 2025 года и составили рейтинг 10 самых востребованных ЖК, в которых этой зимой зафиксировано наибольшее число продаж квартир в ипотеку Сбера.

Все новостройки находятся в Москве, квартиры доступны к покупке уже сегодня.

ЖК Саларьево парк

Это жилой район в Новой Москве, общая площадь застройки которого составляет 430 тысяч кв. метров. Комплекс расположен в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, вблизи от одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Новой Москвы — «Саларьево».

Две станции метро: «Саларьево» и «Филатов луг» — находятся в пешей доступности от проекта. Дойти до них можно за 5–10 минут.

Цены на квартиры стартуют от 6,1 млн рублей. Есть как сданные корпуса, так и объекты на этапе строительства.

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК Кавказский бульвар 51

Это современный жилой квартал в районе Царицыно, расположенный недалеко от одноимённого музея-заповедника. Проект частично реализован: здесь можно купить квартиру в готовом доме, в корпусе со сдачей в 2025-м или выбрать жильё повышенной комфортности в домах, которые будут сданы в 2028 году.

До метро «Кантемировская» — 17 минут пешком. За 20 минут можно дойти до станции «Чертаново». В 10 минутах на машине — МКАД, в 11 минутах — Варшавское шоссе, а в 16 минутах — ТТК.

Цены на квартиры начинаются от 7,5 млн рублей.

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК Зелёный парк

Комплекс строится Зеленограде. От него до станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» — 20 минут пешком, до Кутузовского шоссе можно доехать на машине за 3 минуты, а до Пятницкого шоссе — за 5 минут.

Рядом — Зеленоградский лес, Парк Победы и Михайловский пруд, где можно гулять и заниматься спортом. У жителей комплекса будет возможность получить московскую прописку.

Цены на квартиры стартуют от 5 млн рублей. Срок сдачи домов запланирован на 2026 и 2027 гг.

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК Матвеевский парк

Комплекс строится в районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе столицы.

В трёх минутах ходьбы от комплекса находится станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. До Кутузовского проспекта добраться на машине можно за 8 минут, до ТТК — за 12 минут. 

Цены на квартиры начинаются от 8,6 млн рублей. Есть как готовые лоты, так и объекты на этапе строительства.

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК Цветочные поляны

Комплекс расположен в окружении парков, в тихом и экологически чистом районе Новой Москвы. Расстояние до МКАД составляет 16 км. С территории ЖК есть удобный выезд на основные транспортные магистрали: 5 км до Киевского и 7 км до Калужского шоссе.

До станции метро «Филатов луг» можно добраться за 10 минут на автомобиле, до метро «Прокшино» — за 15 минут. 

Цены на квартиры стартуют от 5,3 млн рублей. Срок сдачи домов запланирован на 2025 и 2026 гг.

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК Лучи

Строительство комплекса ведётся на углу Производственной улицы и улицы Авиаторов в районе Солнцево между Боровским и Киевским шоссе. Расстояние от ЖК до МКАД — 3,5 км.

В 300 метрах от жилого комплекса работает станция метро «Солнцево», в двух километрах — станция «Боровское шоссе». В полутора километрах от домов находится железнодорожная станции «Солнечная» — в будущем она станет частью четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД 4).

Цены на квартиры начинаются от 8,7 млн рублей. Есть как сданные корпуса, так и объекты на этапе строительства.

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК «Level Мичуринский» (Левел Мичуринский)

Это новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный вдоль русла реки Очаковки по адресу Озерная улица, владение 7.

Проект находится в одном из самых зеленых и престижных районов — Очаково-Матвеевское (ЗАО), в 10 минутах пешком от станции метро «Мичуринский проспект». В рамках проекта будут возведены 10 корпусов высотой до 54 этажей, число квартир 一 3140.

В ЖК можно купить квартиру по цене от 10,2 млн рублей. В продаже есть объекты, которые находятся на этапе строительства с разной степенью готовности, сроки сдачи — 2025, 2026, 2027 гг.

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК Новое Внуково

Строится в 24 км от МКАД в экологичном районе Новой Москвы с крупными транспортными магистралями. В 5 минутах находится ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка».

На территории — прогулочный маршрут вдоль реки Незнайка и набережная с шезлонгами и качелями для отдыха.

Жители комплекса смогут оформить московскую прописку и получить доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.

Цены на квартиры начинаются от 5,7 млн рублей. Есть как сданные корпуса, так и объекты на этапе строительства.

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК Дмитровское небо

Комплекс возводится в Северном административном округе в районе Западное Дегунино в Ильменском проезде. В шаговой доступности от будущего ЖК — парк имени Святослава Федорова, Дегунинский, Головинский и Ангарские пруды, а также главный ботанический сад Российской академии наук. 

В пешей доступности от корпусов находятся две станции метро Люблинско-Дмитровской линии — «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» (5 и 7 минут пешком соответственно).

Цены на квартиры стартуют от 13,5 млн рублей. Срок сдачи запланирован на 2025 год.

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК Молжаниново

Квартал строится в Северном административном округе Москвы, недалеко от Ленинградского шоссе. В 5 минутах ходьбы от комплекса находится станция МЦД «Новоподрезково».

В ЖК можно купить квартиру по цене от 6 млн рублей. В продаже есть готовые лоты и объекты, которые находятся на этапе строительства со сдачей в 2025 году.

Выбрать квартиру в этом ЖК

Новостройки
Новости
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
Планируете покупку квартиры в новостройке?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Содержание статьи

Рекомендуем

Когда покупать квартиру в новостройке: на этапе строительства или в готовом доме
04 фев 2025
72K
Гарантия на новостройки: кто отвечает за брак
24 фев 2025
48K
10 лучших мест для покупки новостройки в Москве
24 янв 2025
3K
Где купить квартиру в Москве
09 июл 2024
104K

Актуальное

Золотое кольцо России: список городов и советы путешественникам
сегодня 17:00
118
Эксперты рассказали, какую планировку квартиры лучше выбрать
вчера 10:00
47K
Главное за неделю с 17 по 21 марта 2025 года
21 мар 2025
19K
Центробанк сохранил ключевую ставку — 21%
21 мар 2025
932
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал