10 самых популярных новостроек Москвы — аналитика Домклик
Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья с декабря 2024 по февраль 2025 года и составили рейтинг 10 самых востребованных ЖК, в которых этой зимой зафиксировано наибольшее число продаж квартир в ипотеку Сбера.
Все новостройки находятся в Москве, квартиры доступны к покупке уже сегодня.
ЖК Саларьево парк
Это жилой район в Новой Москве, общая площадь застройки которого составляет 430 тысяч кв. метров. Комплекс расположен в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, вблизи от одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Новой Москвы — «Саларьево».
Две станции метро: «Саларьево» и «Филатов луг» — находятся в пешей доступности от проекта. Дойти до них можно за 5–10 минут.
Цены на квартиры стартуют от 6,1 млн рублей. Есть как сданные корпуса, так и объекты на этапе строительства.
ЖК Кавказский бульвар 51
Это современный жилой квартал в районе Царицыно, расположенный недалеко от одноимённого музея-заповедника. Проект частично реализован: здесь можно купить квартиру в готовом доме, в корпусе со сдачей в 2025-м или выбрать жильё повышенной комфортности в домах, которые будут сданы в 2028 году.
До метро «Кантемировская» — 17 минут пешком. За 20 минут можно дойти до станции «Чертаново». В 10 минутах на машине — МКАД, в 11 минутах — Варшавское шоссе, а в 16 минутах — ТТК.
Цены на квартиры начинаются от 7,5 млн рублей.
ЖК Зелёный парк
Комплекс строится Зеленограде. От него до станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» — 20 минут пешком, до Кутузовского шоссе можно доехать на машине за 3 минуты, а до Пятницкого шоссе — за 5 минут.
Рядом — Зеленоградский лес, Парк Победы и Михайловский пруд, где можно гулять и заниматься спортом. У жителей комплекса будет возможность получить московскую прописку.
Цены на квартиры стартуют от 5 млн рублей. Срок сдачи домов запланирован на 2026 и 2027 гг.
ЖК Матвеевский парк
Комплекс строится в районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе столицы.
В трёх минутах ходьбы от комплекса находится станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. До Кутузовского проспекта добраться на машине можно за 8 минут, до ТТК — за 12 минут.
Цены на квартиры начинаются от 8,6 млн рублей. Есть как готовые лоты, так и объекты на этапе строительства.
ЖК Цветочные поляны
Комплекс расположен в окружении парков, в тихом и экологически чистом районе Новой Москвы. Расстояние до МКАД составляет 16 км. С территории ЖК есть удобный выезд на основные транспортные магистрали: 5 км до Киевского и 7 км до Калужского шоссе.
До станции метро «Филатов луг» можно добраться за 10 минут на автомобиле, до метро «Прокшино» — за 15 минут.
Цены на квартиры стартуют от 5,3 млн рублей. Срок сдачи домов запланирован на 2025 и 2026 гг.
ЖК Лучи
Строительство комплекса ведётся на углу Производственной улицы и улицы Авиаторов в районе Солнцево между Боровским и Киевским шоссе. Расстояние от ЖК до МКАД — 3,5 км.
В 300 метрах от жилого комплекса работает станция метро «Солнцево», в двух километрах — станция «Боровское шоссе». В полутора километрах от домов находится железнодорожная станции «Солнечная» — в будущем она станет частью четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД 4).
Цены на квартиры начинаются от 8,7 млн рублей. Есть как сданные корпуса, так и объекты на этапе строительства.
ЖК «Level Мичуринский» (Левел Мичуринский)
Это новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный вдоль русла реки Очаковки по адресу Озерная улица, владение 7.
Проект находится в одном из самых зеленых и престижных районов — Очаково-Матвеевское (ЗАО), в 10 минутах пешком от станции метро «Мичуринский проспект». В рамках проекта будут возведены 10 корпусов высотой до 54 этажей, число квартир 一 3140.
В ЖК можно купить квартиру по цене от 10,2 млн рублей. В продаже есть объекты, которые находятся на этапе строительства с разной степенью готовности, сроки сдачи — 2025, 2026, 2027 гг.
ЖК Новое Внуково
Строится в 24 км от МКАД в экологичном районе Новой Москвы с крупными транспортными магистралями. В 5 минутах находится ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка».
На территории — прогулочный маршрут вдоль реки Незнайка и набережная с шезлонгами и качелями для отдыха.
Жители комплекса смогут оформить московскую прописку и получить доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.
Цены на квартиры начинаются от 5,7 млн рублей. Есть как сданные корпуса, так и объекты на этапе строительства.
ЖК Дмитровское небо
Комплекс возводится в Северном административном округе в районе Западное Дегунино в Ильменском проезде. В шаговой доступности от будущего ЖК — парк имени Святослава Федорова, Дегунинский, Головинский и Ангарские пруды, а также главный ботанический сад Российской академии наук.
В пешей доступности от корпусов находятся две станции метро Люблинско-Дмитровской линии — «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» (5 и 7 минут пешком соответственно).
Цены на квартиры стартуют от 13,5 млн рублей. Срок сдачи запланирован на 2025 год.
ЖК Молжаниново
Квартал строится в Северном административном округе Москвы, недалеко от Ленинградского шоссе. В 5 минутах ходьбы от комплекса находится станция МЦД «Новоподрезково».
В ЖК можно купить квартиру по цене от 6 млн рублей. В продаже есть готовые лоты и объекты, которые находятся на этапе строительства со сдачей в 2025 году.
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