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Как оставить отзыв о ЖК на Домклик

Дата публикации: 20 мар 2025
Как оставить отзыв о ЖК на Домклик

Сервис Домклик, известный своими удобными инструментами для поиска и покупки недвижимости, запустил новую функцию — возможность оставлять отзывы о жилых комплексах для всех авторизованных пользователей. Ранее это могли сделать только те, кто уже купил квартиру в ЖК.

Теперь каждый авторизованный пользователь может поделиться своим мнением о качестве строительства, инфраструктуре, управляющей компании и других аспектах жизни в ЖК.

Как работает новая функция

Если человек приобрел квартиру в ЖК через Домклик, его отзыв будет отмечен значком «Покупатель». Это подтверждает, что оценка и комментарии оставлены реальным владельцем недвижимости.

Рейтинг жилого комплекса формируется только на основе оценок, оставленных подтвержденными покупателями. Это гарантирует объективность и достоверность информации.

При этом все пользователи могут скрыть свое имя и опубликовать отзыв анонимно, что позволит им сохранить конфиденциальность.

Имя можно скрыть и опубликовать отзыв анонимно. Опция доступна как в мобильной версии сайта, так и в web-версии Домклик
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Имя можно скрыть и опубликовать отзыв анонимно. Опция доступна как в мобильной версии сайта, так и в web-версии Домклик

Чем полезны отзывы о ЖК

Отзывы позволят будущим покупателям получить честную и актуальную информацию о ЖК от разных людей:

  • От жильцов в этих комплексах;
  • От тех, кто купил квартиру и ждет выдачи ключей;
  • От людей, которые подумывают купить квартиру в ЖК.

Отзывы помогут сделать другим людям осознанный выбор и избежать неприятных сюрпризов после покупки.

Пример странички ЖК с отзывами людей и рейтингом, рассчитанным на основе этих отзывов
Пример странички ЖК с отзывами людей и рейтингом, рассчитанным на основе этих отзывов

Как оставить отзыв о ЖК

  • В карточке ЖК перейдите в раздел «Отзывы» и нажмите «Оставить отзыв».
  • Поставьте оценку по нескольким критериям (например, качество строительства, инфраструктура, управляющая компания).
  • Напишите комментарий и выберите, хотите ли вы опубликовать его анонимно.

>>Найти ЖК и написать отзыв

Почему это важно

Отзывы помогают создать прозрачную среду на рынке недвижимости. Теперь каждый пользователь Домклик может внести свой вклад в улучшение качества жилья и помочь другим сделать правильный выбор.

Оставляйте отзывы, делитесь опытом и помогайте друг другу находить лучшие жилые комплексы!

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Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
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