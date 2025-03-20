Как оставить отзыв о ЖК на Домклик
Сервис Домклик, известный своими удобными инструментами для поиска и покупки недвижимости, запустил новую функцию — возможность оставлять отзывы о жилых комплексах для всех авторизованных пользователей. Ранее это могли сделать только те, кто уже купил квартиру в ЖК.
Теперь каждый авторизованный пользователь может поделиться своим мнением о качестве строительства, инфраструктуре, управляющей компании и других аспектах жизни в ЖК.
Как работает новая функция
Если человек приобрел квартиру в ЖК через Домклик, его отзыв будет отмечен значком «Покупатель». Это подтверждает, что оценка и комментарии оставлены реальным владельцем недвижимости.
Рейтинг жилого комплекса формируется только на основе оценок, оставленных подтвержденными покупателями. Это гарантирует объективность и достоверность информации.
При этом все пользователи могут скрыть свое имя и опубликовать отзыв анонимно, что позволит им сохранить конфиденциальность.
Чем полезны отзывы о ЖК
Отзывы позволят будущим покупателям получить честную и актуальную информацию о ЖК от разных людей:
- От жильцов в этих комплексах;
- От тех, кто купил квартиру и ждет выдачи ключей;
- От людей, которые подумывают купить квартиру в ЖК.
Отзывы помогут сделать другим людям осознанный выбор и избежать неприятных сюрпризов после покупки.
Как оставить отзыв о ЖК
- В карточке ЖК перейдите в раздел «Отзывы» и нажмите «Оставить отзыв».
- Поставьте оценку по нескольким критериям (например, качество строительства, инфраструктура, управляющая компания).
- Напишите комментарий и выберите, хотите ли вы опубликовать его анонимно.
>>Найти ЖК и написать отзыв
Почему это важно
Отзывы помогают создать прозрачную среду на рынке недвижимости. Теперь каждый пользователь Домклик может внести свой вклад в улучшение качества жилья и помочь другим сделать правильный выбор.
Оставляйте отзывы, делитесь опытом и помогайте друг другу находить лучшие жилые комплексы!
Вы можете оставить первый.