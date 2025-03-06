Плюсы и минусы жизни в новостройке
Жизнь в новостройках становится всё более популярной среди современных горожан. Новая инфраструктура внутри ЖК и на прилегающей территории, современные планировки и возможность оформить льготную ипотеку — это лишь часть преимуществ покупки квартиры на первичном рынке.
Но у проживания в новом доме есть и отрицательные стороны, включая возможные проблемы с коммуникациями и шум от строительства и ремонтных работ.
В статье вместе с представителем застройщика ЖК Первомайский разобрали все преимущества и недостатки жизни в новостройке, а также рассказали, что учесть при выборе ЖК.
Почему жить в новостройке хорошо
Если сравнивать жильё на первичном рынке со старым жилым фондом, то с этой точки зрения квартиры в новостройках имеют несколько неоспоримых преимуществ.
Современные технологии
Жилые комплексы, как правило, строятся с использованием новых технологий и высококачественных материалов. Это обеспечивает лучшую тепло- и звукоизоляцию, что делает жильё более комфортным.
Сюда же можно отнести повышенный уровень безопасности — новые ЖК и придомовая территория оснащаются камерами видеонаблюдения, можно найти много новостроек с концепцией «закрытый двор без машин».
Также новые здания обычно соответствуют современным стандартам энергоэффективности, что способствует снижению затрат на отопление и электроэнергию.
Удобные планировки
В новостройках часто предлагаются современные планировки, которые адаптированы под нужды жильцов, без узких вытянутых коридоров и крошечных помещений. Например, в отличие от старого жилого фонда, в новых квартирах, как правило, предусмотрены просторные кухни или совмещённые кухни–гостиные, где можно спокойно собираться всей семьёй и принимать гостей. Также в новостройке есть возможность приобрести квартиру с гардеробной и несколькими санузлами.
Сегодня при разработке планировок застройщики стараются максимально эффективно использовать площадь с учётом габаритов мебели и техники, которые будут установлены в будущем.
Например, в квартирах ЖК Первомайский уже предусмотрены ниши глубиной 60 см под шкафы, санузлы спроектированы с учётом стандартных размеров сантехники.
Кроме того, для новых жилых комплексов зачастую характерны просторные и светлые входные группы с удобными лестницами, бесшумными лифтами и колясочными.
Развитая инфраструктура
Проекты современных ЖК зачастую предусматривают строительство других важных инфраструктурных объектов: школ, детских садов, спортивных комплексов и парков, которые будут находиться в шаговой доступности от дома.
Первые этажи домов обычно арендуют магазины, аптеки, кофейни, фитнес-центры, студии детского развития, частные клиники.
Таким образом, современный жилой комплекс представляет собой «город в городе», где всё необходимое есть под рукой.
Гарантии от застройщика
При покупке квартиры в новостройке покупатели часто получают гарантии на качество строительства и отделки, что даёт дополнительную защиту от возможных дефектов.
Эффект новизны
Согласитесь, в новой квартире жить приятнее — вам не придётся «донашивать» её за предыдущими владельцами и мириться с их не очень понятными дизайнерскими решениями. В новостройке можно сделать ремонт по своему вкусу или выбрать вариант с нейтральной отделкой от застройщика и дополнить интерьер акцентами, которые вам по душе.
Ремонтные работы в новостройке обойдутся дешевле, чем в старом жилом фонде — вам не придётся менять старые окна на пластиковые, покупать новые радиаторы, обновлять проводку.
Новые инженерные коммуникации
Это преимущество логично вытекает из предыдущего — при строительстве ЖК прокладываются новые инженерные сети, в домах устанавливаются современные мощные насосы, водяные фильтры, новые счетчики.
Благоустроенная придомовая территория
Проект нового жилого комплекса также предусматривает благоустройство двора — установку детских и спортивных площадок, зон для барбекю, комплексное озеленение.
В некоторых ЖК для жильцов предусмотрены особые удобства, например, подземный паркинг.
Что может пойти не так
Новостройка новостройке рознь, поэтому часть вышеперечисленных плюсов может и не относиться к какому-то конкретному ЖК.
Яркий пример — та же инфраструктура. При покупке квартиры в совсем молодом жилом квартале, который находится на окраине города, можно столкнуться с тем, что рядом не будет школы, детского сада, поликлиники, остановок общественного транспорта, удобных выездов. Скорее всего, со временем все или большинство необходимых объектов появятся поблизости, но нужно быть готовым к тому, что это произойдёт не сразу.
По нашему опыту строительства, срок после сдачи дома, в течение которого жилой комплекс «обрастает» необходимой инфраструктурой (магазины, кафе, школы, детские сады), составляет примерно один год.
То же самое касается и недостатка зелёных зон. В некоторых новых районах может быть недостаточно зеленых насаждений и парков, что снижает качество жизни и возможности для отдыха на свежем воздухе.
Другие возможные минусы:
- Проблемы с коммуникациями. В новых жилых комплексах могут возникать временные проблемы или перебои с подключением к коммунальным услугам, таким как вода, газ и электричество. Неработающий лифт, отсутствие горячей воды или перепады напряжения — с этими и другими подобными неприятностями можно столкнуться на начальных этапах заселения.
- Шум и пыль от строительства. Если новостройка находится в активно развивающемся районе, неприятностей в виде шума и пыли от строительных работ в соседних домах не избежать. Сюда же можно отнести тот факт, что ввиду строительства соседних корпусов придомовая территория будет благоустроена лишь со временем. А ещё вновь построенный соседний дом легко может закрыть вид на реку или сад, который открывается из ваших окон. Поэтому на этапе выбора квартиры стоит ознакомиться с планом строительства ЖК.
- Соседские ремонты. Если вы въехали в новостройку одними из первых — будьте готовы к тому, что в первые год–два шум перфораторов и молотков из соседних квартир не даст вам «заскучать».
- Недостаток парковочных мест. При проектировании ЖК этот момент учитывается не всегда, поэтому проблемы с парковкой — достаточно распространённая «головная боль» жителей новостроек.
Заключение
По ряду параметров новостройки сильно выигрывают в сравнении со старым жилым фондом. Для современных ЖК характерны более удобные планировки, новые инженерные сети, благоустроенные дворы и подъезды.
Основные минусы жизни в новостройке связаны с возможными трудностями в первое время после заселения — ремонты соседей, строительство других корпусов поблизости. Большинства неприятностей можно избежать, если правильно подойти к выбору новостройки — изучить особенности района, ознакомиться с планом строительства других корпусов жилого комплекса, посмотреть другие готовые проекты застройщика и оценить их качество.
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Сергей Ш.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.