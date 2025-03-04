Банкротство физлиц: последствия и ограничения, о которых важно знать
Процедура банкротства помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их выплатить. Но рассчитывать на неё могут только добросовестные заёмщики, предпринявшие попытки выплатить кредиты. Но если должник попросту не хочет погашать взятые на себя финансовые обязательства, то оснований для банкротства нет: это могут расценить как умышленное отклонение от погашения долгов, и обвинить в мошенничестве.
Рассказываем в статье о возможных последствиях и ограничениях этой процедуры.
Причины и условия для банкротства
Причиной банкротства может быть не только финансовая несостоятельность, но и сложная жизненная ситуация: болезнь, увольнение, инвалидность, смерть близких. В каждом случае ситуация рассматривается индивидуально.
Существует две процедуры банкротства — внесудебная и через суд.
Внесудебная процедура банкротства
Согласно ст. 223.2 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» списать долги без обращения в суд можно при соблюдении следующих условий:
- размер всех долгов до 1 млн руб., с учётом штрафов, пени по налогам и сборам, алиментам, платежей по договорам поручительства;
- долги уже взыскивались, но исполнительное производство завершено с нулевым результатом. У должника не нашлось финансовых средств, имущества для частичного или полного погашения кредитных обязательств.
Василий оказался в непростой ситуации: его бизнес сгорел, остались долги перед банком по аренде помещения в 700 тыс. руб., и ипотечный кредит в 3 млн руб. Василий не смог найти работу, а долги росли. Ему пришлось обратиться в банк за помощью.
Объект залога с разрешения заёмщика был продан, этими средствами удалось погасить долг в 700 тыс. руб. и 2,5 млн руб. по ипотеке. Василий уехал на заработки в другой регион, и на первое время забыл о платежах.
Банк долгое время не смог связаться с ним напрямую, а когда Василий вспомнил об оставшемся платеже по ипотеке, то за время просрочки накопились огромные штрафы и пени, и погасить их Василий снова был не в состоянии.
После юридической консультации Василий обратился в МФЦ для оформления процедуры банкротства.
Также списать долги без обращения в суд можно в следующих случаях:
При соблюдении всех условий:
- основным доходом лица является пенсия;
- исполнительный документ имущественного характера был выдан не позже, чем за год до момента подачи заявления и направлялся для исполнения, однако требования либо остались неисполненными, либо были выполнены лишь частично;
- на момент подачи заявления отсутствует какое-либо имущество, подлежащее взысканию, кроме вышеуказанных доходов в виде пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты.
При соблюдении всех условий:
- лицо получает ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;
- исполнительный документ имущественного характера был выдан не позже, чем за год до момента подачи заявления и направлялся для исполнения, однако требования либо остались неисполненными, либо были выполнены лишь частично;
- на момент подачи заявления отсутствует какое-либо имущество, подлежащее взысканию.
Уточним, согласно ФЗ № 127 с 1 сентября 2020 года инициировать процедуру банкротства можно в МФЦ: необходимо подать заявление со списком всех долговых обязательств. После проверки информации данные о должнике в течение трёх дней поступят в Единый федеральный реестр о банкротстве (ЕФРСБ). С этого момента по долгам и штрафам перестанут начислять штрафы и пени.
В течение полугода долги будут списаны, и должника объявят банкротом, если:
- за это время не улучшится его финансовое положение;
- не появится собственность, которую можно реализовать в пользу кредиторов;
- если не требуется признание несостоятельности через суд.
На протяжении всей процедуры банкротства гражданин не сможет взять новый кредит или заём, а также стать поручителем и оформить другие обеспечительные сделки.
Отметим, банкротство не освобождает гражданина от долгов, которые он не указал в заявлении, от обязательств по возмещению морального вреда, жизни или здоровья, выплате алиментов, а также долгов, полученных в период процедуры внесудебного банкротства.
Установление банкротства через суд
Если нет оснований для объявления банкротства во внесудебном порядке, то первым шагом к официальному освобождению из финансовых оков станет обращение в суд.
Елена и Анатолий взяли в ипотеку три квартиры и дом. Елена ушла в декрет, а Анатолий из-за несчастного случая частично потерял зрение и вышел на пенсию по инвалидности. Выйти на работу Елена так и не смогла, так как её компанию реструктуризировали и Елену сократили. Долги стали непомерными для семьи, и супруги обратились к юристу за консультацией. Изучив вопрос, специалист порекомендовал обратиться в суд для объявления банкротства.
После обращения в суд, пока будет рассматриваться дело должника, он лишается возможности управлять своими счетами, картами, имуществом — все это передаётся арбитражному управляющему. В распоряжении сумма, равная, прожиточному минимуму.
Согласно ст. 213. 4 ФЗ № 127 для подачи заявления в Арбитражный суд необходимо собрать пакет документов:
- заявление;
- документы, подтверждающие наличие долгов;
- список кредиторов;
- опись имущества;
- копии документов на имущество, подтверждающих право собственности (выписку из ЕГРН, опись, копия документа-основания на недвижимость);
- справку о доходах и уплаченных налогах с места работы;
- выписки по банковским счетам;
- копии паспорта, ИНН, СНИЛС;
- квитанцию об уплате госпошлины, если подаёте заявление не самостоятельно.
- а также иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается заявление гражданина.
В иске необходимо указать все долги, которые у вас есть, их общую сумму и причины тяжелого финансового положения. Правила составления искового заявления указаны в Арбитражном процессуальном кодексе.
В дальнейшем должнику придётся запастись терпением, так как в судебной практике процедура банкротства, в среднем, может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Если на судебном заседании заявителю удастся доказать свою финансовую несостоятельность, то в течение трёх месяцев суд начнёт процедуру банкротства — по долгам будут приостановлены начисление штрафов и пеней, а имущество и официальные доходы перейдут под контроль финансового управляющего.
Стоимость банкротства при обращении в суд
Если гражданин решил объявить себя банкротом, не стоит полагать, что эта услуга бесплатна. Учитывая только обязательные расходы, сумма получается внушительной для должника:
- вознаграждение финансового управляющего — 25 тыс. руб.;
- оплата обязательных публикаций на сайтах ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ» — до 15 тыс. руб.;
- услуги юриста — рассчитываются индивидуально.
Герои нашей истории, Елена и Анатолий, за два года потратили на процедуру банкротства 650 тыс. руб. с учётом оплаты услуг юриста. Приставы конфисковали один из автомобилей и гараж, зарегистрированные на супругов, и продали имущество на торгах.
Обоих супругов официально признали банкротами. Спустя 5 лет семья по-прежнему живёт в съёмной квартире с детьми, так как банки отказывают им в выдаче ипотечных кредитов.
Судебное решение
После рассмотрения дела судья утверждает одну из процедур в отношении должника:
- мировое соглашение между неплательщиком и кредиторами на определённых условиях списания долгов без объявления банкротства;
- реструктуризация долгов: в установленные сроки (до нескольких лет) должник рассчитывается по счетам согласно составленному графику;
- если доходы недостаточные для погашения долгов, суд реализует имущество истца, а сам он признаётся банкротом. Даже если вырученных средств недостаточно для расчётов, долги признаются списанными.
Последствия банкротства для должника и его родственников
В будущем гражданин, признанный банкротом, сталкивается с ограничениями финансового характера: отказы в получении кредитов, в покупке и продаже ценных бумаг, а в редких случаях — запрет выезда за пределы страны в судебном порядке. Реструктуризация долгов через суд возможна только через восемь лет.
Кроме того, в течение трёх лет должник не имеет право занимать руководящий пост и участвовать в составе совета директоров юрлица или иными способами участвовать в управлении юрлицом. И в течение пяти лет банкрот лишается права повторно подавать заявление о своей финансовой несостоятельности.
На имуществе, правах и кредитных историях совершеннолетних детей, родителей и дальних родственников банкрота процедура никак не отражается. А вот совместное имущество супругов и несовершеннолетних детей подлежит конкурсной реализации: движимое (кроме одного автомобиля, который является единственным средством передвижения) и недвижимое имущество (если оно не является единственным), доли и паи в предприятиях и капиталах, ценные бумаги.
В каких случаях требуется процедура банкротства
Несмотря на то, что гражданин, признанный банкротом, частично или полностью освобождается от долговых обязательств, у этой процедуры не мало минусов. Помимо финансовых и временных затрат должник не может распоряжаться собственным имуществом и счетами, и при признании банкротом полностью лишается собственности и накоплений.
Лучшее решение — это грамотное планирование и распоряжение финансами, оценка своей долговой нагрузки и оптимизация собственного бюджета.
Ответы на популярные вопросы
Какая минимальная сумма долга для банкротства?
Не нужно ждать, когда ваша задолженность достигнет 1 млн руб., оформить банкротство через МФЦ при соблюдении условий, описанных выше, можно при сумме долга от 25 тыс. руб. Если же долг превышает верхнюю границу, то необходимо обратиться в суд.
В какой суд обращаться с заявлением на банкротство?
В Арбитражный суд.
Должника признали банкротом. Когда разблокируют счета?
Банки разблокируют счета гражданина только после завершения процедуры банкротства. В среднем, это занимает до 15 рабочих дней:
- информация о финансовой несостоятельности должника размещается в ЕФРСБ. Обычно процедура занимает 10 дней;
- банки загружают данные в течение 5 рабочих дней.
Какие долги не спишутся в счёт банкротства?
Некоторые финансовые обязательства не будут сняты с физлица даже в результате банкротства:
- алименты;
- платежи, которые появились после банкротства (услуги ЖКХ, аренда помещения, штрафы);
- личные обязательства банкрота (возмещение морального ущерба, причинённого вреда жизни и здоровью);
- субсидиарная ответственность (взыскание долга с третьих лиц).
Может ли банкрот получить имущественный налоговый вычет и вычет за проценты по ипотеке?
Да, это возможно. Банкротство не лишает гражданина права на получение налоговых вычетов.
Как выбрать юриста по банкротству физлиц?
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Здравствуйте, да сталкивалась и пошла ее за год с юристами. Попала на мошенников потеряла 4 млн руб, долг списали. Заплатила юристам 150 тыс руб. Такую сумму вернуть банкам я бы точно не смогла так как на пенсии и есть еждивенец.
После какого времени возможно продать своё жильё... Если вы банкрот ???
Павел Г.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую к юристу.
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