Как купить жилой дом за маткапитал: новые правила
С 1 января 2025 года россияне, которые собираются купить частный дом с использованием материнского капитала, должны предоставить заключение о том, что недвижимость пригодна для проживания. Рассказываем, как получить этот документ и на каком этапе он потребуется.
В конце 2024 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно им, если семья использует материнский капитал для покупки жилого дома (или его части), в том числе блокированной застройки, помимо документов, подтверждающих приобретение объекта, в Социальный фонд России (СФР) нужно предоставить заключение о пригодности жилья для проживания.
Получает такой документ собственник дома, действует он год.
Ознакомиться с формой заключения можно тут.
Как получить заключение
За документом нужно обратиться в администрацию того города или населенного пункта, где находится объект. Собственник дома должен написать заявление о признании жилья пригодным для проживания, а также предоставить копии правоустанавливающих документов на помещение (право на него должно быть зарегистрировано в ЕГРН).
Затем администрация создаст комиссию для оценки жилого дома. При необходимости она может лично осмотреть объект и составить акт обследования. После этого комиссия примет решение о признании жилого дома пригодным или непригодным для проживания и составит соответствующее заключение.
Как купить жилой дом с использованием материнского капитала без ипотеки
Шаг 1. Выберите дом и заключите с продавцом договор купли-продажи. В соглашении укажите, что часть суммы будет оплачена маткапиталом.
Шаг 2. Подайте документы на регистрацию в Росреестр.
Шаг 3. Подайте в Социальный фонд заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Это можно сделать лично, через портал Госуслуги или через МФЦ. Вместе с заявлением нужно предоставить ряд документов:
- заявление о распоряжении материнским капиталом;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и место жительства владельца сертификата, а также паспорт супруга;
- свидетельство о браке (при наличии);
- свидетельства о рождении детей;
- договор купли-продажи с отметкой Росреестра, выписка из ЕГРН;
- заключение о пригодности жилья для проживания.
Шаг 4. Дождитесь перечисления денег на счет продавца, указанный в договоре купли-продажи. Рассмотрение заявления на распоряжение маткапиталом занимает в среднем 10 дней. При положительном решении СФР перечисляет деньги в течение пяти рабочих дней.
Как приобрести дом за маткапитал в ипотеку
Если вы планируете использовать выплату в качестве первоначального взноса по ипотеке на частный дом, порядок действий будет такой:
Шаг 1. Получите справку об остатке маткапитала на сайте СФР или портале «Госуслуги». Банк запросит информацию у Социального фонда сам, но если она у вас есть, это поможет сократить время ожидания. Также возьмите у продавца заключение о пригодности недвижимости для проживания.
Шаг 2. Рассчитайте ипотеку и отправьте заявку на Домклик.
Шаг 3. Выберите недвижимость и оформите сделку.
Шаг 4. Предоставьте в СФР справку из банка о получении кредита, заявление о перечислении маткапитала в счет кредита, а также заключение о пригодности недвижимости для проживания. Он рассмотрит заявку в течение 10 рабочих дней, еще в течение пяти перечислит деньги в банк.
Как купить частный дом: инструкция
Здравствуйте, столкнулись с тем, что на получение справки необходимо заложить 30 дней!!!! Пока администрация рассмотрит, пока создаст комиссию, пока выедет на место, пока даст заключение... Согласно вашей инструкции, справку нельзя взять ДО сделки, тк она выдается держателю сертификата МК. Или все же можно ее заказать заранее, до подписания ДКП? Примет ли СФР справку выданную не держателю сертификата МК?
Елена Л.здравствуйте! Для уточнения вопроса рекомендуем обратится напрямую в СФР.
По мне так удобно, что заранее точно будет известно, что дом жилой. Вопрос в ремонте. Если идёт улучшение жилищных условий по тому же увеличению жилых метров, то это уже добро и ремонт здесь не обязателен!
Елена Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Распространяется ли это на покупку объекта недвижимости за МСК как квартира на земле. (По документам эта квартира но с земельным участком). В банке говорят что нужно заключение от собственников.
Любовь Ф.здравствуйте! Для уточнения вопроса рекомендуем обратится напрямую в СФР.
Могу ли оформить семейную ипотеку на жилой дом с участком (вторичка) при покупке по договору купли-продажи у физ.лица
Владимир Г.здравствуйте! На данный момент программа "Семейная ипотека" не распространяется на вторичное жильё. Покупка жилого дома с участком — только у юрлица. Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".
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Добрый день,подала сегодня все документы на приобретение частного дома,детям 12 лет и 1 год,даже не стали смотреть,сказали ждать 3 года ,чтоб исполнилось второму ребёнку,правомерно ли это?
Юлия С.здравствуйте! При покупке жилья без ипотеки использовать средства материнского капитала можно, когда ребенку исполнится 3 года.
Для уточнения вопроса рекомендуем обратится напрямую в СФР.
Если коротко, это просто беспредел со стороны правительства! Спасибо вам большое, что позаботились о владельцах маткапитала, теперь вообще не потратить. Деньги останутся у государства, спасибо ещё раз, бью челом.
Артем А.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.
Ранее говорили о том,что маткапитал можно потратить на строительство и улучшение жилищных условий,а теперь чтобы им погасить часть ипотеки, администрация требует ремонт в доме, чтобы они акт подписали, ещё и мы сами должны найти подрядчика, который сначала оценит дом ,а это платно, зачем это делают? невозможно свой собственный капитал получить
Пользовательздравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте, меня интересует как можно погасить ипотеку материнским капиталом, какие условия должны быть соблюдены?
Елена П.здравствуйте! Как погасить ипотеку материнским капиталом, рассказали в статье.
по каким критериям проводят оценку дома?
Дмитрий Ш.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться в местную администрацию вашего региона.
Акт о заключении пригодности жилья, это платная услуга?
Алексей Д.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться в местную администрацию вашего региона.
Алексей Д.естественно, все для людей же у нас
Артем А.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.