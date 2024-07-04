PRO-анализ цены недвижимости: новое преимущество в подписках для партнёров Домклик
Домклик расширил подписки для партнёров новым преимуществом — доступ к сервису «PRO-анализ цены недвижимости». С помощью данной услуги можно узнать рыночную стоимость объекта недвижимости, а также быстро достичь договорённости с клиентом по цене и ускорить выход на сделку.
Что такое подписки
Подписки для партнёров — это пакет услуг для агентств недвижимости и риелторов, зарегистрированных на Домклик PRO. Подписка позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений, ускорить их проверку для получения скидки на ипотеку Сбербанка, а также продвигать бренд и повышать продажи.
Список преимуществ зависит от выбранного вида подписки. Всего из три — «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».
Зачем нужен сервис оценки
Сервис «PRO-анализ цены недвижимости» от Домклик позволяет определить диапазон рыночной цены объекта на основании текущих объявлений, а также с учетом данных реальных сделок, прошедших через Домклик.
Преимущества сервиса
- Партнёры смогут сократить срок экспозиции и провести сделку быстрее, так как теперь для обоснования цены объекта можно предметно опираться на данные сервиса.
- Для большего удобства на Домклик есть возможность скачать отчёт о стоимости недвижимости в pdf-формате.
- Отчёт формируется по объекту с учётом его параметров на основе аналогов в радиусе 1 км.
- PRO-анализ цены недвижимости содержит подробную информацию о прошедших сделках.
Это преимущество доступно во всех трех уровнях подписки Домклик — «Максимум», «Оптимум», «Стандарт», но отличается количеством завершенных сделок за последние 90 дней, которые отражены в отчете:
- «Стандарт» — до 3 сделок;
- «Оптимум» — до 5 сделок;
- «Максимум» — в отчете будут все сделки.
Базовой версией сервиса расчёта рыночной стоимости могут воспользоваться все пользователи. Но только для партнёров с подпиской доступна PRO версия анализа с расширенной информацией о прошедших сделках, а также возможность скачать отчёт.
Как подключить подписку
Для подключения подписок в личном кабинете на Домклик в разделе «Мои объявления» нужно перейти во вкладку «Тарифы», выбрать подписку и оплатить её.
возможно ли платно получить сервис оценки без оформления подписки?
Татьяна Б.здравствуйте! Базовой версией сервиса расчёта рыночной стоимости могут воспользоваться все пользователи. Но только для партнёров с подпиской доступна PRO версия анализа с расширенной информацией о прошедших сделках и возможность скачать отчёт.
Это преимущество доступно во всех трех уровнях подписки Домклик — «Максимум», «Оптимум», «Стандарт», — отличие в количестве отражённых сделок. Как выбрать нужную подписку, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/partneram/post/podpiski-dlya-prodavcov-na-domklik.
отличный сервис!
Ольга С.здравствуйте, спасибо за оценку 💚