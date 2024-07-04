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PRO-анализ цены недвижимости: новое преимущество в подписках для партнёров Домклик

Дата публикации: 04 июл 2024
PRO-анализ цены недвижимости: новое преимущество в подписках для партнёров Домклик
Содержание

Домклик расширил подписки для партнёров новым преимуществом — доступ к сервису «PRO-анализ цены недвижимости». С помощью данной услуги можно узнать рыночную стоимость объекта недвижимости, а также быстро достичь договорённости с клиентом по цене и ускорить выход на сделку.

Что такое подписки

Подписки для партнёров — это пакет услуг для агентств недвижимости и риелторов, зарегистрированных на Домклик PRO. Подписка позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений, ускорить их проверку для получения скидки на ипотеку Сбербанка, а также продвигать бренд и повышать продажи.

Список преимуществ зависит от выбранного вида подписки. Всего из три — «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».

Узнать подробнее о преимуществах подписок>>

Зачем нужен сервис оценки

Сервис «PRO-анализ цены недвижимости» от Домклик позволяет определить диапазон рыночной цены объекта на основании текущих объявлений, а также с учетом данных реальных сделок, прошедших через Домклик.

Преимущества сервиса

  • Партнёры смогут сократить срок экспозиции и провести сделку быстрее, так как теперь для обоснования цены объекта можно предметно опираться на данные сервиса.
  • Для большего удобства на Домклик есть возможность скачать отчёт о стоимости недвижимости в pdf-формате.
  • Отчёт формируется по объекту с учётом его параметров на основе аналогов в радиусе 1 км.
  • PRO-анализ цены недвижимости содержит подробную информацию о прошедших сделках.

Посмотреть пример отчёта>>

Это преимущество доступно во всех трех уровнях подписки Домклик — «Максимум», «Оптимум», «Стандарт», но отличается количеством завершенных сделок за последние 90 дней, которые отражены в отчете:

  • «Стандарт» — до 3 сделок;
  • «Оптимум» — до 5 сделок;
  • «Максимум» — в отчете будут все сделки.

Базовой версией сервиса расчёта рыночной стоимости могут воспользоваться все пользователи. Но только для партнёров с подпиской доступна PRO версия анализа с расширенной информацией о прошедших сделках, а также возможность скачать отчёт.

Как подключить подписку

Для подключения подписок в личном кабинете на Домклик в разделе «Мои объявления» нужно перейти во вкладку «Тарифы», выбрать подписку и оплатить её.

Узнать подробнее о подключении подписок>>

Новости для профи
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Комментарии4
Т
Татьяна Б.
06 сен 2024

возможно ли платно получить сервис оценки без оформления подписки?

Домклик
06 сен 2024

Татьяна Б.здравствуйте! Базовой версией сервиса расчёта рыночной стоимости могут воспользоваться все пользователи. Но только для партнёров с подпиской доступна PRO версия анализа с расширенной информацией о прошедших сделках и возможность скачать отчёт.

Это преимущество доступно во всех трех уровнях подписки Домклик — «Максимум», «Оптимум», «Стандарт», — отличие в количестве отражённых сделок. Как выбрать нужную подписку, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/partneram/post/podpiski-dlya-prodavcov-na-domklik.

О
Ольга С.
30 июл 2024

отличный сервис!

Домклик
01 авг 2024

Ольга С.здравствуйте, спасибо за оценку 💚

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