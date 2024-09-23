Сервис продажи новостроек на Домклик: все этапы сделки на единой платформе
Сервис для застройщиков и агентов от Домклик позволяет проводить все этапы сделок с новостройками на единой платформе.
С помощью нового сервиса девелоперы могут подключить дополнительный канал продаж в лице профессиональных агентов по недвижимости, а риелторы — заработать на продаже новостройки от застройщика и получить вознаграждение сразу после сделки.
Сервис представлен более чем в 35 регионах России, а до конца года охватит всю страну.
Как это работает
- Риелтор подбирает квартиру клиенту в новостройке и отправляет заявку на платформе Домклик
- Домклик подтверждает уникальность клиента, бронирует квартиру у застройщика
- После сделки Домклик авансирует выплату на счет агентства ещё до оплаты со стороны застройщика
Для нас сервис подбора от Домклик — это дополнительная возможность донести уникальные преимущества нашего продукта до потенциальных покупателей. Проведению сделки способствуют совместные инструменты Сбера и Инград, такие как Инградотека 2024, сервисы электронной регистрации и безопасных расчётов, субсидированные программы и многие другие.
Преимущества программы
Для риелторов
- Авансируем выплату сразу после сделки, не дожидаясь вознаграждения от застройщика
- Платим максимальное вознаграждение, комиссия Домклик — 3000 рублей вне зависимости от суммы сделки
- Список из более чем 1000 застройщиков в 35 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и другие
- Подбор объекта, фиксация и бронирование, подача на ипотеку и проведение сделки — все этапы на единой платформе Домклик
- Электронный документооборот для простоты и скорости взаимодействия
Для застройщиков
- Широкая партнерская сеть — более 250 000 риелторов уже работают с Домклик
- Возможность привлечения региональных клиентов за счет работы сервиса по всей России
- Личный кабинет застройщика — удобный инструмент для работы с заявками от партнерского канала
- Электронный документооборот
Стать партнером сервиса просто — достаточно принять оферту в личном кабинете в разделе «Договоры и документы».
Для агентств недвижимости подключение доступно компаниям со статусом ИП или юридического лица во всех регионах РФ.
Если у вас остались вопросы по сервису или подключению, вы можете задать их вашему региональному менеджеру СберБанка.
Добрый день, нужно ли ИП заключать прямой договор с застройщиками? или же можно работать через вашу платформу не заключая с ними договоров?
Анна Ш.здравствуйте! Если у вас есть вопросы по сервису или подключению, задайте их, пожалуйста, вашему региональному менеджеру СберБанка.
Домклику меня нет регионального менеджера Сбербанка, можно мне его контакты? или пусть меня наберут сами
Анна Ш.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!
Когда будет возможность пользоваться самозанятым ?
Наталья С.здравствуйте. Если у вас есть вопросы по сервису или подключению, задайте их, пожалуйста, вашему региональному менеджеру СберБанка.
Будет ли даваться материал в виде рекламных постов для продвижения в соц сетях и статусе ватсап для риелторов от дом клик?
Александр Ф.здравствуйте! Материал на данную тему не планируется. Спасибо за идею! 💚
Напишите конкретно про самозанятых могут они получать или нет
Елена П.здравствуйте. Если у вас есть вопросы по сервису или подключению, задайте их, пожалуйста, вашему региональному менеджеру СберБанка.