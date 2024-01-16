Как увеличить число сделок и получать преимущества на Домклик с помощью новой подписки
Домклик запустил новые подписки для партнёров — агентств недвижимости и риелторов.
Новая услуга позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений, а также получать дополнительные преимущества при использовании личного кабинета: инструменты для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и ускоренная проверка объявлений для получения скидки на ипотеку Сбербанка.
Виды подписок
Для партнёров, зарегистрированных на Домклик PRO (агентств недвижимости, риелторов, подрядчиков), действует три вида подписок: «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».
«Максимум». Эксклюзивное предложение для партнёров с максимальным набором преимуществ. Инвестируйте в будущее своего бренда, будьте уникальными, выделяйтесь среди других.
- Регистрация и расчёты в сделках без ипотеки со скидкой 15%
- Рассылка персональных скидок клиентам
- Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
- В рекомендациях объявления ваши предложения выше прочих рекомендаций
- Поиск по завершённым сделкам
- Доступ к сервису «PRO-анализ цены недвижимости»
- Брендированные подборки объектов недвижимости
- Максимальное продвижение бренда в объявлении — раздел об агентстве
- Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
- Выделение объявлений среди остальных на карте
- Ускоренная проверка объявления для присвоения скидки на ипотеку 0,3% — 1 день
«Оптимум». Предлагает расширенные возможности брендирования. Используйте уникальные бизнес-инструменты для привлечения максимального числа клиентов.
- Регистрация и расчёты в сделках без ипотеки со скидкой 15%
- Рассылка персональных скидок клиентам
- Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
- В рекомендациях объявления ваши предложения выше прочих рекомендаций
- Поиск по завершённым сделкам
- Доступ к сервису «PRO-анализ цены недвижимости»
- Брендированные подборки объектов недвижимости
- Максимальное продвижение бренда в объявлении — раздел об агентстве
- Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
- Ускоренная проверка объявления для присвоения скидки на ипотеку 0,3% — 3 дня
«Стандарт». Включает базовый набор опций, подходит для небольших компаний. Повышайте лояльность и узнаваемость вашего бренда среди клиентов Домклик.
- Регистрация и расчёты в сделках без ипотеки со скидкой 15%
- Рассылка персональных скидок клиентам
- Брендированные подборки объектов недвижимости
- Продвижение бренда в объявлении
- Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
- Доступ к сервису «PRO-анализ цены недвижимости»
- Ускоренная проверка объявления для присвоения скидки на ипотеку 0,3% — 5 дней
Какие возможности дают подписки
Выделяйтесь среди конкурентов при поиске на карте
Ваши топ-объявления выделяются на карте на более высоком уровне по сравнению с другими топ-объявлениями конкурентов при покупке подписки «Максимум».
Используйте расширенные возможности брендинга
- вы получаете расширенную карточку с данными по агентству недвижимости — на карте, в результатах поиска и в разделе об агентстве недвижимости
- кликабельное название агентства с рейтингом агента при поиске в списке и в мобильном приложении
- только ваши предложения — добавлен новый блок в карточке объявления «Предложения от агентства»
Привлекайте больше клиентов
- рассылка скидок тем, кто добавил в избранное объявление от агентства — можно предложить скидку или подарок
- поиск по завершенным сделкам — помогает понять рыночную цену объекта недвижимости, основываясь на фактически проведенных сделках в конкретном районе
Получайте скидку на ипотеку для ваших объявлений быстрее остальных
При наличии подписки действует сниженный срок на проверку объявления для получения значка скидки 0,3% на ипотеку Сбера — от 1 до 5 дней в зависимости от уровня подписки (стандартный срок — от 7 до 14 дней).
Как подключить
Для подключения подписок в личном кабинете на Домклик в разделе «Мои объявления» нужно перейти во вкладку «Тарифы», выбрать подписку и оплатить её.
Купить подписку может партнёр, зарегистрированный в личном кабинете Домклик PRO, при условии размещения 20 и более объявлений в среднем за 90 дней. Если с даты регистрации партнёра прошло менее чем 90 дней, он также может купить подписку при условии размещения не менее 20 объявлений за последние сутки.
Сколько стоит подключить подписку
Стоимость подписки рассчитывается индивидуально для каждого партнёра в зависимости от его базы размещения объявлений, региона и стоимости входящих в подписку преимуществ. Для формирования предложения по тарифам подписки Домклик имеет право запросить у партнёра дополнительную информацию.
Как оплатить подписку
Подписку можно оплатить с кошелька Домклик и банковской карты. Кошелек пополняется через карту, и далее оформляется подписка.
При выборе оплаты картой она автоматически привяжется к услуге автопродления подписки, и в дальнейшем деньги будут списываться с нее. Для успешной оплаты на карте должна лежать нужная сумма.
Чтобы изменить способ оплаты или привязать другую карту, нужно отказаться от автопродления подписки, затем заново ее сформировать и выбрать желаемый способ оплаты.
За своевременное продление подписки для партнёров Домклик действует накопительная скидка.
Чтобы получить скидку, нужно продлить подписку не позже 48 часов после окончания предыдущей. Размер скидки увеличивается с каждым непрерывным продлением:
- 0% — 1 (первая) покупка
- 5% — 2 покупка
- 9% — 3 покупка
- 12% — 4 покупка
- 13% — 5 покупка
- 14% — 6 покупка
- 15% — 7 и каждая следующая покупка
Если партнёр совершил повторную покупку позже 48 часов после окончания предыдущей подписки, накопленная скидка обнуляется, и её накопление начинается сначала согласно дисконтной сетке.
Для повторного накопления скидки нужно пролонгировать подписку каждый раз не позднее 48 часов с окончания предыдущей.
Для удобства можно подключить автопродление подписки. Нужно лишь пополнить кошелек Домклик или положить деньги на банковскую карту (в зависимости от выбранного способа оплаты) накануне дня списания платежа. Напоминание о необходимости пополнить счет придет вам заранее.
Если ранее подписка оплачивалась картой, то попытка списания будет первично производиться с карты. В случае невозможности списания с карты, будет произведена попытка списания с кошелька. Если на кошельке была необходимая сумма и списание было успешным, пролонгация подписки сохранится, а последующим способом оплаты будет автоматически выбран кошелек.