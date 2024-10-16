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Домклик PRO: преимущества и возможности для партнёров

Партнёрам
16 окт 2024
1K
Домклик PRO: преимущества и возможности для партнёров
Содержание

Для профи рынка недвижимости — наших партнёров — создан профессиональный кабинет Домклик PRO, где вы сможете проводить все операции с недвижимостью: подавать заявки, работать с объявлениями, получать отзывы клиентов.

Рассказываем о преимуществах и возможностях личного кабинета для партнёров Домклик PRO.

Возможности личного кабинета Домклик PRO

В web-версии личного кабинета Домклик PRO есть много полезного. Например, с помощью личного кабинета можно:

  1. Подавать заявки на ипотеку для клиентов
  2. Записываться на неипотечные сделки 
  3. Размещать и продвигать объявления
  4. Помогать клиентам подбирать недвижимость 
  5. Оформлять дополнительные услуги для безопасного оформления сделок
  6. Получать отзывы клиентов и участвовать в рейтинге на витрине риелторов, которым пользуются клиенты Домклик
  7. Настраивать права доступа для своих сотрудников
  8. Направлять заявки на аккредитацию жилых комплексов — доступно застройщикам и инвесторам
  9. Заключать договоры — субсидирования, продажи и бронирования новостроек — и управлять ими, не выходя из дома
  10. Обращаться за помощью к менеджерам банка или в онлайн-поддержку и находить ответы на свои вопросы в разделе «Помощь»

Мобильное приложение

Для партнёров, которые хотят всегда быть на связи и оперативно реагировать на запросы клиентов есть решение — мобильное приложение Домклик:

  • Подавайте заявки на ипотеку;
  • Следите за статусами сделок;
  • Решайте рабочие задачи с сервисами Домклик.

>>Скачать мобильное приложение Домклик>>

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