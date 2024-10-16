Домклик PRO: преимущества и возможности для партнёров
16 окт 2024
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Для профи рынка недвижимости — наших партнёров — создан профессиональный кабинет Домклик PRO, где вы сможете проводить все операции с недвижимостью: подавать заявки, работать с объявлениями, получать отзывы клиентов.
Рассказываем о преимуществах и возможностях личного кабинета для партнёров Домклик PRO.
Возможности личного кабинета Домклик PRO
В web-версии личного кабинета Домклик PRO есть много полезного. Например, с помощью личного кабинета можно:
- Подавать заявки на ипотеку для клиентов
- Записываться на неипотечные сделки
- Размещать и продвигать объявления
- Помогать клиентам подбирать недвижимость
- Оформлять дополнительные услуги для безопасного оформления сделок
- Получать отзывы клиентов и участвовать в рейтинге на витрине риелторов, которым пользуются клиенты Домклик
- Настраивать права доступа для своих сотрудников
- Направлять заявки на аккредитацию жилых комплексов — доступно застройщикам и инвесторам
- Заключать договоры — субсидирования, продажи и бронирования новостроек — и управлять ими, не выходя из дома
- Обращаться за помощью к менеджерам банка или в онлайн-поддержку и находить ответы на свои вопросы в разделе «Помощь»
Мобильное приложение
Для партнёров, которые хотят всегда быть на связи и оперативно реагировать на запросы клиентов есть решение — мобильное приложение Домклик:
- Подавайте заявки на ипотеку;
- Следите за статусами сделок;
- Решайте рабочие задачи с сервисами Домклик.
>>Скачать мобильное приложение Домклик>>
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