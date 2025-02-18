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Новости
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В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для педагогов

Дата публикации: 18 фев 2025
В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для педагогов

Госдума рекомендовала правительству России подумать над мерами поддержки педагогов, в том числе над запуском льготной ипотечной программы.

«Рекомендовать правительству РФ обеспечить подготовку и внесение в приоритетном порядке в Госдуму законодательных инициатив о возможных механизмах предоставления мер поддержки педагогическим работникам, включая льготное ипотечное кредитование», — говорится в принятом Госдумой постановлении по итогам правчаса о разработке стратегии развития образования.

Подобные предложения звучали неоднократно. Так, например, в конце августа 2024 года глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов попросил правительство подумать о запуске льготной программы для врачей, педагогов и социальных работников.

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Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Как вам такая инициатива?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии11
П
Пользователь
7 дней назад

Хорош уже! Сделайте нормальные зарплаты врачам и учителям и не надо никаких льгот, разгонять инфляцию и обогащать застройщиков и банкиров за счёт государства(за наш счёт)!

М
Марина К.
22 фев 2025

Скорей бы уже. Ждем с нетерпением.

Тогда бы многие бы улучшили свои жизненные условия.

Ждем.

Так , работайте, уже!!!!

Л
Лилия И.
20 фев 2025

Добрый день. Очень хорошо было бы если приняли такую меру поддержки для педагогов, так как с с доходами учителей квартиру купить нереально. Я сама работаю учителем в сельской местности и даже работая на 2 ставки не могу себе позволить купить квартиру.

Н
Наталья А.
4 дня назад

Лилия И.Лилия И.,

Согласна! С одним ребёнком до 17 лет, а то мы уже и не семья для государства!!! У всех разные проблемы у кого-то со здоровьем и не могут второго родить, кто-то реально оценивает свои силы( одного трудно вырастить, выучить). Кто-то один остался стечение обстоятельств, и все, ты уже не семья, если один ребёночек, да еще и рождён до 2020года!!

Домклик
день назад

Наталья А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Э
Эмилия Б.
19 фев 2025

Когда работать стало не кому, решили вести! Очнулись 😅😅

Ещё людям с одним ребенком тоже нужна семейная ипотека, если что 😅😅

Н
Наталья Ш.
21 фев 2025

Эмилия Б.мамочкам с одним ребёнком тоже надо льготную ипотеку👍

Н
Наталья Ш.
21 фев 2025

Эмилия Б.Мамочкам в разводе с одним ребёнком тоже льготную ипотеку надо бы🤔🤔🤔🤔

В
Владимировна Е.
18 фев 2025

Давайте тогда сразу такую же ипотеку врачам, военныи и всем, благородным,, профессиям, пожарным в том числе, полиции. Чем педагоги лучше скажите? А им еще и ипотеку со скидкой. Чтоб еще хуже работали?

Н
Нина Т.
18 фев 2025

Я педагог, 33 года стажа в районе приравненном к крайнему северу. Все эти годы проработала сначала в училище, затем в техникуме со сложными подростками. Взяла ипотеку в Сбере 2 года назад и если бы правительство хоть какую-то часть этой ипотеки мне компенсировало, то это было бы честно. Учителя особенно те, кто работает со сложным подростковым возрастом , заслуживают особого внимания и поддержки. Поэтому этот вопрос актуален и для тех педагогов, которые уже на пенсии, но ещё трудятся чтобы оплатить свою ипотеку.

Домклик
3 дня назад

Нина Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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