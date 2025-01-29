5 способов сэкономить на покупке квартиры в новостройке
Покупка квартиры в новостройке — это важный шаг, который требует больших финансовых вложений. Но есть несколько способов, позволяющих существенно снизить траты, ведь даже 1–2% от стоимости жилья могут обойтись в круглую сумму.
В статье рассмотрим пять эффективных методов, которые помогут вам купить квартиру в новостройке дешевле.
Выбирайте удачное время для покупки
Одним из самых простых способов сэкономить является правильный выбор времени для приобретения квартиры. Как правило, застройщики предлагают специальные акции и скидки в определённые периоды — например, в конце года или в преддверии праздников.
Но, к сожалению, спрогнозировать или «угадать», когда наступит это самое удачное время для покупки жилья, довольно сложно. К примеру, если в прошлом году застройщик предлагал выгодные условия в июне, это вовсе не значит, что в текущем году будет так же. Выход один — постоянно следить за предложениями и акциями, чтобы не упустить возможность купить квартиру по более низкой цене.
Есть несколько закономерностей: в конце года все стремятся завершить серьёзные дела, поэтому спрос на квартиры, как правило, растёт. В начале года некоторые работники получают годовой бонус и стремятся вложиться в недвижимость.
Весной и летом застройщики обычно освежают благоустройство, и жилые комплексы выглядят более привлекательно для новых клиентов.
Поэтому универсального ответа на вопрос, когда выгоднее покупать квартиру, нет. Мы можем лишь с уверенностью сказать, что если у вас есть первоначальный взнос или бюджет для 100% оплаты — не стоит медлить, выбирайте квартиру мечты уже сейчас.
Рассмотрите к покупке апартаменты
Апарт-комплексы часто строятся в престижных районах города с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Внешне апартаменты могут выглядеть как квартира со всеми условиями, необходимыми для комфортного проживания, но по закону такая недвижимость имеет статус коммерческой. Это значит, что в таком помещении нельзя оформить прописку или, к примеру, использовать для его покупки материнский капитал.
С другой стороны, земля под строительство коммерческой недвижимости обходится застройщикам дешевле, чем участки для возведения жилых домов. К тому же апарт-комплекс построить проще, чем жилой: меньше ограничений. Поэтому апартаменты стоят дешевле квартир примерно на 15-25%.
Таким образом, для некоторых покупателей апарт-комплексы могут стать вариантом более доступного жилья.
Используйте стереотипы в своих интересах
Присмотритесь к объектам, которые пользуются меньшим спросом у покупателей в силу устоявшихся вкусовых предпочтений, суеверий и стереотипов. В интересах застройщиков обеспечить равномерную продажу всех лотов, поэтому они могут предлагать хорошие скидки на конкретные квартиры.
Какие квартиры могут стоить дешевле:
- На первом и последнем этаже
- Боковые и угловые
- На 13 этаже
- Квартиры без балконов
- С совмещённым санузлом
- На втором этаже над входной группой
- Рядом с лифтом
В разных ситуациях действительно можно получить хорошую скидку от застройщика на квартиру — например, если она расположена на первом этаже или в середине дома, является угловой, распашной или линейной. Всё зависит от спроса на каждую конкретную планировку в отдельно взятом доме, так как девелоперам важно поддерживать равномерные темпы продаж всех вариантов квартир.
С текущим ценовым позиционированием вы всегда можете ознакомиться на сайте застройщика, выбрав заинтересовавший корпус.
Узнайте, зависит ли цена от способа оплаты
Если вы планируете внести 100% оплату или собираетесь взять ипотеку, то вероятность получения индивидуальной скидки довольно велика. Застройщику это выгодно, ведь банк рассчитывается с ним сразу.
Узнайте, возможно при оформлении ипотеки на квартиру можно воспользоваться субсидированием. Это инструмент совместной программы банка и застройщика, которая позволяет предложить наиболее выгодные условия по ипотеке и снизить ставку по ней.
Забронируйте квартиру до старта продаж
Некоторые девелоперы до официального старта продаж квартир в строящемся доме заключают с потенциальными покупателями договор бронирования. В нём последние подтверждают свои намерения приобрести квартиру, а продавец взамен обещает продать недвижимость по самой выгодной цене.
Обратите внимание, что договоры бронирования не подлежат обязательной государственной регистрации в Росреестре. Поэтому важно, чтобы в соглашении были прописаны условия по возврату денег.
Анастасия Горбунь подчёркивает, что самые интересные предложения бывают на старте продаж. По её словам, в Москве и области цены на жильё в среднем растут на 30% от старта и до выдачи ключей, но в отдельных случаях рост может быть и больше.
Что касается бронирований до старта продаж, так называемых предброней, то они распространены на рынке.
Застройщику важно наполнить эксроу-счета на начальном этапе продаж, поэтому именно в первые две недели после старта (или до старта, если это предбронь), как правило, можно поймать самые низкие цены в конкретном проекте.
Но стоит отметить, что сейчас нет никаких гарантий, что эти цены от стартовых в принципе будут как-то ощутимо расти. Поэтому если вы покупаете не за наличные, то лучше брать ближе к старту.
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