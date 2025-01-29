Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
6 мин
1K

5 способов сэкономить на покупке квартиры в новостройке

Дата публикации: 29 янв 2025
5 способов сэкономить на покупке квартиры в новостройке
Содержание

Покупка квартиры в новостройке — это важный шаг, который требует больших финансовых вложений. Но есть несколько способов, позволяющих существенно снизить траты, ведь даже 1–2% от стоимости жилья могут обойтись в круглую сумму.

В статье рассмотрим пять эффективных методов, которые помогут вам купить квартиру в новостройке дешевле.

Выбирайте удачное время для покупки

Одним из самых простых способов сэкономить является правильный выбор времени для приобретения квартиры. Как правило, застройщики предлагают специальные акции и скидки в определённые периоды — например, в конце года или в преддверии праздников.

Но, к сожалению, спрогнозировать или «угадать», когда наступит это самое удачное время для покупки жилья, довольно сложно. К примеру, если в прошлом году застройщик предлагал выгодные условия в июне, это вовсе не значит, что в текущем году будет так же. Выход один — постоянно следить за предложениями и акциями, чтобы не упустить возможность купить квартиру по более низкой цене.

Есть несколько закономерностей: в конце года все стремятся завершить серьёзные дела, поэтому спрос на квартиры, как правило, растёт. В начале года некоторые работники получают годовой бонус и стремятся вложиться в недвижимость.

Весной и летом застройщики обычно освежают благоустройство, и жилые комплексы выглядят более привлекательно для новых клиентов.

Поэтому универсального ответа на вопрос, когда выгоднее покупать квартиру, нет. Мы можем лишь с уверенностью сказать, что если у вас есть первоначальный взнос или бюджет для 100% оплаты — не стоит медлить, выбирайте квартиру мечты уже сейчас.

Фото эксперта
Анастасия Горбунь
директор по продажам, Самолет

Рассмотрите к покупке апартаменты

Апарт-комплексы часто строятся в престижных районах города с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Внешне апартаменты могут выглядеть как квартира со всеми условиями, необходимыми для комфортного проживания, но по закону такая недвижимость имеет статус коммерческой. Это значит, что в таком помещении нельзя оформить прописку или, к примеру, использовать для его покупки материнский капитал.

С другой стороны, земля под строительство коммерческой недвижимости обходится застройщикам дешевле, чем участки для возведения жилых домов. К тому же апарт-комплекс построить проще, чем жилой: меньше ограничений. Поэтому апартаменты стоят дешевле квартир примерно на 15-25%.

Таким образом, для некоторых покупателей апарт-комплексы могут стать вариантом более доступного жилья.

Используйте стереотипы в своих интересах

Присмотритесь к объектам, которые пользуются меньшим спросом у покупателей в силу устоявшихся вкусовых предпочтений, суеверий и стереотипов. В интересах застройщиков обеспечить равномерную продажу всех лотов, поэтому они могут предлагать хорошие скидки на конкретные квартиры.

Какие квартиры могут стоить дешевле:

  • На первом и последнем этаже
  • Боковые и угловые
  • На 13 этаже
  • Квартиры без балконов
  • С совмещённым санузлом
  • На втором этаже над входной группой
  • Рядом с лифтом

В разных ситуациях действительно можно получить хорошую скидку от застройщика на квартиру — например, если она расположена на первом этаже или в середине дома, является угловой, распашной или линейной. Всё зависит от спроса на каждую конкретную планировку в отдельно взятом доме, так как девелоперам важно поддерживать равномерные темпы продаж всех вариантов квартир.

С текущим ценовым позиционированием вы всегда можете ознакомиться на сайте застройщика, выбрав заинтересовавший корпус.

Фото эксперта
Анастасия Горбунь
директор по продажам, Самолет

Узнайте, зависит ли цена от способа оплаты

Если вы планируете внести 100% оплату или собираетесь взять ипотеку, то вероятность получения индивидуальной скидки довольно велика. Застройщику это выгодно, ведь банк рассчитывается с ним сразу.

Узнайте, возможно при оформлении ипотеки на квартиру можно воспользоваться субсидированием. Это инструмент совместной программы банка и застройщика, которая позволяет предложить наиболее выгодные условия по ипотеке и снизить ставку по ней.

Забронируйте квартиру до старта продаж

Некоторые девелоперы до официального старта продаж квартир в строящемся доме заключают с потенциальными покупателями договор бронирования. В нём последние подтверждают свои намерения приобрести квартиру, а продавец взамен обещает продать недвижимость по самой выгодной цене.

Обратите внимание, что договоры бронирования не подлежат обязательной государственной регистрации в Росреестре. Поэтому важно, чтобы в соглашении были прописаны условия по возврату денег.

Анастасия Горбунь подчёркивает, что самые интересные предложения бывают на старте продаж. По её словам, в Москве и области цены на жильё в среднем растут на 30% от старта и до выдачи ключей, но в отдельных случаях рост может быть и больше.

Что касается бронирований до старта продаж, так называемых предброней, то они распространены на рынке.

Застройщику важно наполнить эксроу-счета на начальном этапе продаж, поэтому именно в первые две недели после старта (или до старта, если это предбронь), как правило, можно поймать самые низкие цены в конкретном проекте.

Но стоит отметить, что сейчас нет никаких гарантий, что эти цены от стартовых в принципе будут как-то ощутимо расти. Поэтому если вы покупаете не за наличные, то лучше брать ближе к старту.

Фото эксперта
Никита Словиковский
владелец агентства недвижимости «Драже», г. Екатеринбург
Где найти квартиру в новостройке

Выбор и покупка квартиры в новом ЖК — дело непростое. Найти подходящее жилье в новостройке и сравнить разные варианты можно на Домклик, тут собраны тысячи ЖК в разных регионах России.

>>Выбрать квартиру в новостройке

Новостройки
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А на ваш взгляд, в каком случае можно получить скидку на квартиру от застройщика?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Рекомендуем

Как узнать сроки сдачи новостройки
1K
10 лучших мест для покупки новостройки в Москве
2K
Гарантия на новостройки: кто отвечает за брак
45K
Когда покупать квартиру в новостройке: на этапе строительства или в готовом доме
70K

Актуальное

От ремонтных работ до озеленения территории: как заказать услуги для частного дома и участка на Домклик
сегодня 13:00
64
Как узнать кадастровый номер квартиры
сегодня 11:45
94
Где купить квартиру в Туле
04 фев 2025
61K
Совместная и долевая собственность: в чем разница, плюсы и минусы, как продать и купить
03 фев 2025
120K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал