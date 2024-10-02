Акция со скидкой на ипотеку Сбера в новостройках — новый список ЖК
Сбер улучшает условия по ипотеке на новостройки после сокращения льготных программ. Каждые две недели Домклик отбирает ЖК по всей России, где клиенты могут приобрести квартиру со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Раньше такая возможность была только при покупке вторички.
Каждые две недели на отдельной странице размещается актуальный список новостроек. Следите за обновлениями, заходите на нашу витрину и подписывайтесь на официальные каналы Домклик, чтобы не упустить скидку на ставку по ипотеке для покупки квартиры в понравившемся доме.
Любой ЖК с нашей витрины по всей России может стать участником акции. Скидка на каждую новостройку действует ограниченное время.
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Ответы на главные вопросы об акции мы собрали в отдельной статье.
Осенью Домклик перезапустил акцию. В новом списке новостроек будут встречаться ЖК, которые уже участвовали в акции. Это значит, что, если вы не успели выбрать понравившуюся новостройку раньше, у вас есть возможность сделать это сейчас и получить скидку на ипотеку.
Ищите свой ЖК на отдельной странице, выбрав нужный регион или город.
Ипотеку надо снижать, когда у покупателя первый взнос 70%
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,так как у меня ребёнок инвалид ,я могу приобрести квартиру в Москве в новостройке под 6%?И первоначальный взнос должен быть 20 %,верно ?
Беневша К.здравствуйте! Если вы спрашиваете про условия "Семейной ипотеки", рассказали о них в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.
Беневша К.Можете, если ребенок младше 18 лет.
Октябрина Ш.Спасибо вам.
Беневша К.рады помочь 💚
Как выслать копию паспорта?
Надежда Б.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте, скидка применяется ко всем квартирам участвующих в акции ЖК или только к определенным?
Яна П.здравствуйте! Подробные условия акции рассказаны в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/skidka-05-na-stavku-po-ipoteke-sbera-na-novostrojki-otvety-na-glavnye-voprosy