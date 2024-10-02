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Акция со скидкой на ипотеку Сбера в новостройках — новый список ЖК

Новости
02 окт 2024
116K
Акция со скидкой на ипотеку Сбера в новостройках — новый список ЖК

Сбер улучшает условия по ипотеке на новостройки после сокращения льготных программ. Каждые две недели Домклик отбирает ЖК по всей России, где клиенты могут приобрести квартиру со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Раньше такая возможность была только при покупке вторички.

Не упустите скидку
Не упустите скидку

Каждые две недели на отдельной странице размещается актуальный список новостроек. Следите за обновлениями, заходите на нашу витрину и подписывайтесь на официальные каналы Домклик, чтобы не упустить скидку на ставку по ипотеке для покупки квартиры в понравившемся доме.

Любой ЖК с нашей витрины по всей России может стать участником акции. Скидка на каждую новостройку действует ограниченное время.

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Ответы на главные вопросы об акции мы собрали в отдельной статье.

Осенью Домклик перезапустил акцию. В новом списке новостроек будут встречаться ЖК, которые уже участвовали в акции. Это значит, что, если вы не успели выбрать понравившуюся новостройку раньше, у вас есть возможность сделать это сейчас и получить скидку на ипотеку.

Ищите свой ЖК на отдельной странице, выбрав нужный регион или город.

Выбрать жилой комплекс со скидкой>>

Новости
Курс недвижимости
Комментарии28
Д
Дмитрий К.
05 окт 2024

Ипотеку надо снижать, когда у покупателя первый взнос 70%

Б
Беневша К.
12 сен 2024

Здравствуйте. Скажите пожалуйста,так как у меня ребёнок инвалид ,я могу приобрести квартиру в Москве в новостройке под 6%?И первоначальный взнос должен быть 20 %,верно ?

Домклик
12 сен 2024

Беневша К.здравствуйте! Если вы спрашиваете про условия "Семейной ипотеки", рассказали о них в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.

О
Октябрина Ш.
05 окт 2024

Беневша К.Можете, если ребенок младше 18 лет.

Б
Беневша К.
12 окт 2024

Октябрина Ш.Спасибо вам.

Домклик
14 окт 2024

Беневша К.рады помочь 💚

Н
Надежда Б.
21 авг 2024

Как выслать копию паспорта?

Домклик
21 авг 2024

Надежда Б.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Я
Яна П.
15 авг 2024

Здравствуйте, скидка применяется ко всем квартирам участвующих в акции ЖК или только к определенным?

Домклик
15 авг 2024

Яна П.здравствуйте! Подробные условия акции рассказаны в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/skidka-05-na-stavku-po-ipoteke-sbera-na-novostrojki-otvety-na-glavnye-voprosy

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