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Оценка стоимости жилья стала самой популярной услугой сервиса «Моя недвижимость»

Дата публикации: 08 июл 2024
Оценка стоимости жилья стала самой популярной услугой сервиса «Моя недвижимость»

С начала запуска сервиса «Моя Недвижимость» от Домклик им воспользовались 3,5 миллиона россиян. За период с апреля по июнь 2024 года количество посещений составило 1,5 миллиона.

С помощью сервиса люди могут решать вопросы, связанные с их жильем — от переезда до сбора показаний счетчиков. Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов недвижимости.

Самой популярной услугой сегодня является оценка стоимости и аренды объекта. Всего совершено около 250 тысяч оценок — примерно каждый пятый пользователь подписывается на рассылку по изменению цены объекта.

Также люди могут воспользоваться функцией оформления дизайн-проекта интерьера, услугами «химчистка», «клининг», доступна оценка рыночной стоимости недвижимости и другие услуги.

Кто может пользоваться сервисом

Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов.

Также скоро в сервисе «Моя Недвижимость» появятся новые услуги, которые позволят эффективно решать бытовые вопросы, связанные с эксплуатацией жилых и коммерческих помещений.

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Новости
Курс недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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