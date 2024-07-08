Оценка стоимости жилья стала самой популярной услугой сервиса «Моя недвижимость»
С начала запуска сервиса «Моя Недвижимость» от Домклик им воспользовались 3,5 миллиона россиян. За период с апреля по июнь 2024 года количество посещений составило 1,5 миллиона.
С помощью сервиса люди могут решать вопросы, связанные с их жильем — от переезда до сбора показаний счетчиков. Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов недвижимости.
Самой популярной услугой сегодня является оценка стоимости и аренды объекта. Всего совершено около 250 тысяч оценок — примерно каждый пятый пользователь подписывается на рассылку по изменению цены объекта.
Также люди могут воспользоваться функцией оформления дизайн-проекта интерьера, услугами «химчистка», «клининг», доступна оценка рыночной стоимости недвижимости и другие услуги.
Кто может пользоваться сервисом
Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов.
Также скоро в сервисе «Моя Недвижимость» появятся новые услуги, которые позволят эффективно решать бытовые вопросы, связанные с эксплуатацией жилых и коммерческих помещений.