Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
137K

Сбер и ГК «А101» запускают ипотеку на новостройки под 8% годовых

Дата публикации: 01 июл 2024
Сбер и ГК «А101» запускают ипотеку на новостройки под 8% годовых

ГК «А101» стала первым партнером Сбера в рамках новой ипотечной программы на новостройки со ставкой 8%. По ней можно оформить кредит с первоначальным взносом от 15%, на срок 30 лет и предельно возможной суммой кредита до 100 млн рублей.

Рад сообщить, что к программе для застройщиков «Субсидирование на короткий срок» присоединился наш надежный партнер — девелопер ГК «А101». Вместе мы сможем предложить нашим клиентам новые более выгодные и доступные условия и тем самым поддержим рынок в переходный период после сокращения количества госпрограмм.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Программа распространяется на все объекты ГК «А101» в ТиНАО в Москве, а также в проектах «Южные сады» в Южном Бутово и «Дом на Зорге» в районе Сокол. Ставка 8% будет действовать на весь выбранный льготный период — год, два года или пять лет, а затем повысится до минимум 18,2%.

На сегодняшний день, когда ипотека с господдержкой прекратила свое существование, а прочие популярные адресные программы остаются под вопросом, это одно из самых интересных предложений на рынке. В будущем, когда рыночные ставки вернутся на комфортный для покупателей жилья уровень, ставку 18,2% можно будет рефинансировать.

Фото эксперта
Рустам Азизов
директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101»

Напомним, что 1 июля завершилось действие льготной ипотечной программы «Господдержка», запущенной в 2020 году. С момента её запуска более 1,5 млн россиян смогли приобрести недвижимость на льготных условиях в Сбербанке — это около 90 млн квадратных метров жилья.

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии31
А
Анастасия К.
23 авг 2024

Почему не сделать новостройки с ремонтом по семейной ипатеке? Вот вам и доступное жилье🤦

Домклик
23 авг 2024

Анастасия К.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

П
Пользователь
30 июл 2024

Будет ли действовать семейная ипотека для семьи, где 4-ро детей, старший 18 лет учится и трое по 11 лет?

Домклик
01 авг 2024

Пользовательздравствуйте. Да, такие семьи могут купить квартиру в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов, или в малом городе. Список территорий можно скачать тут или посмотреть в статье «Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми». Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с аккредитованной в СберБанке подрядной организацией с расчетом через счета эскроу — по всей территории РФ.

Е
Екатерина И.
09 июл 2024

Что с ипотекой для айтишников, вернут ли лимиты и как скоро? Будут ли изменения ?

Домклик
10 июл 2024

Екатерина И.здравствуйте. Пока информации нет. Как только что-то станет известно — мы обязательно расскажем в журнале и социальных сетях.

О
Ольга З.
09 июл 2024

Добрый день! Подскажите пожалуйста, планируется ли сельская ипотека в Сбербанке в 2024 году? И есть ли возможность семье (мама и ребенок 15 лет) взять ипотеку под низкий процент-семейную или только с детьми рожденными с 2018 года?

Домклик
09 июл 2024

Ольга З.добрый день. Наверняка не подскажем, все зависит от того, будут ли выделены лимиты банку на «Сельскую ипотеку». Если будут новости — мы обязательно расскажем о них в журнале и социальных сетях.

Среди льготных программ пока сложно сказать, здесь также рекомендуем следить за новостями — по «Семейной ипотеке» возможны изменения в условиях.

Из актуальных предложений сейчас (если планируете покупать недвижимость в Москве) — совместная программа Сбера и ГК «А101». Ставка 8% будет действовать на весь выбранный льготный период — год, два года или пять лет, а затем повысится до минимум 18,2%.

А
Анна К.
08 июл 2024

Что нужно сделать чтоб эта программа появилась на территории ДВ?

Домклик
08 июл 2024

Анна К.здравствуйте! Районы и регионы участия определяются на совместное усмотрение партнеров программы.

Возможно в будущем будет принято решение и о расширении.

Рекомендуем
Что изменится для покупателей и собственников недвижимости в июле 2024 года
31K
Выделение лимитов на «Семейную ипотеку» зависит от ключевой ставки, заявили в правительстве
10K
Cбер улучшит условия по ипотеке на новостройки
41K
Аналитики подсчитали, на сколько подорожали новостройки в России за полгода
4K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
905
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал