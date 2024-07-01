Сбер и ГК «А101» запускают ипотеку на новостройки под 8% годовых
ГК «А101» стала первым партнером Сбера в рамках новой ипотечной программы на новостройки со ставкой 8%. По ней можно оформить кредит с первоначальным взносом от 15%, на срок 30 лет и предельно возможной суммой кредита до 100 млн рублей.
Рад сообщить, что к программе для застройщиков «Субсидирование на короткий срок» присоединился наш надежный партнер — девелопер ГК «А101». Вместе мы сможем предложить нашим клиентам новые более выгодные и доступные условия и тем самым поддержим рынок в переходный период после сокращения количества госпрограмм.
Программа распространяется на все объекты ГК «А101» в ТиНАО в Москве, а также в проектах «Южные сады» в Южном Бутово и «Дом на Зорге» в районе Сокол. Ставка 8% будет действовать на весь выбранный льготный период — год, два года или пять лет, а затем повысится до минимум 18,2%.
На сегодняшний день, когда ипотека с господдержкой прекратила свое существование, а прочие популярные адресные программы остаются под вопросом, это одно из самых интересных предложений на рынке. В будущем, когда рыночные ставки вернутся на комфортный для покупателей жилья уровень, ставку 18,2% можно будет рефинансировать.
Напомним, что 1 июля завершилось действие льготной ипотечной программы «Господдержка», запущенной в 2020 году. С момента её запуска более 1,5 млн россиян смогли приобрести недвижимость на льготных условиях в Сбербанке — это около 90 млн квадратных метров жилья.
Почему не сделать новостройки с ремонтом по семейной ипатеке? Вот вам и доступное жилье🤦
Анастасия К.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Будет ли действовать семейная ипотека для семьи, где 4-ро детей, старший 18 лет учится и трое по 11 лет?
Пользовательздравствуйте. Да, такие семьи могут купить квартиру в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов, или в малом городе. Список территорий можно скачать тут или посмотреть в статье «Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми». Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с аккредитованной в СберБанке подрядной организацией с расчетом через счета эскроу — по всей территории РФ.
Что с ипотекой для айтишников, вернут ли лимиты и как скоро? Будут ли изменения ?
Екатерина И.здравствуйте. Пока информации нет. Как только что-то станет известно — мы обязательно расскажем в журнале и социальных сетях.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, планируется ли сельская ипотека в Сбербанке в 2024 году? И есть ли возможность семье (мама и ребенок 15 лет) взять ипотеку под низкий процент-семейную или только с детьми рожденными с 2018 года?
Ольга З.добрый день. Наверняка не подскажем, все зависит от того, будут ли выделены лимиты банку на «Сельскую ипотеку». Если будут новости — мы обязательно расскажем о них в журнале и социальных сетях.
Среди льготных программ пока сложно сказать, здесь также рекомендуем следить за новостями — по «Семейной ипотеке» возможны изменения в условиях.
Из актуальных предложений сейчас (если планируете покупать недвижимость в Москве) — совместная программа Сбера и ГК «А101». Ставка 8% будет действовать на весь выбранный льготный период — год, два года или пять лет, а затем повысится до минимум 18,2%.
Что нужно сделать чтоб эта программа появилась на территории ДВ?
Анна К.здравствуйте! Районы и регионы участия определяются на совместное усмотрение партнеров программы.
Возможно в будущем будет принято решение и о расширении.