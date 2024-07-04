Первые жители СберСити получили свои ключи от квартир
В СберСити в Рублёво-Архангельском первые жители начали получать ключи от квартир. Жильё они купили в квартале В10, который состоит из двух корпусов 8 и 9 этажей.
Андрей Лихачев, генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское»:
В СберСити появились долгожданные первые жители, которые в ближайшее время смогут оценить новый образ и качество жизни. Это исторический момент. В прошлом эта территория не была заселена и не имела никакой инфраструктуры. Сейчас в Рублёво-Архангельском строится город будущего.
Это новая страница в истории Сбера и Москвы. Для нас эти жители как самый первый вкладчик Сбербанка — Николай Кристофари. Они внесли свой вклад в историю и развитие СберСити. В10 — наш первый квартал, и мы постарались создать в нем максимально комфортные условия для жизни.
Что есть в квартале В10
Дома квартала B10 объединены общей подземной частью, в которой расположены паркинг, кладовые и технические помещения. Также есть зона коворкинга, общественная терраса, игровая комната для детей, зоны хранения детских колясок и велосипедов, комната с лапомойкой для домашних питомцев. На первых этажах домов откроются магазины, кафе, пункты доставки, салоны красоты. На всей территории, включая общественные пространства и паркинг, установлен комплекс видеонаблюдения.
Всё жильё продаётся с отделкой и оборудовано системой «умный дом», в которую загружены различные сценарии. Например, сценарий «Я дома» позволяет включить освещение в прихожей, активировать работу датчиков движения в коридорах и санузлах, запустить подогрев полов, климатические системы в комнатах и кухне.
Сценарии можно менять и подстраивать под себя, а также создавать новые. Элементами «умного дома» можно управлять как с помощью привычных устройств (настенных выключателей, панелей управления и сценарных кнопок), так и в мобильном приложении и даже голосом с помощью AI-помощника Салют.
Авторские ландшафтные решения В10 напоминают флору Карелии: насыпные холмы, хвойные растения, разноуровневое озеленение, приближенное к естественному природному рельефу. Рядом с В10 расположен парк и ручей с крупными натуральными камнями из Карелии и водными каскадами.
В СберСити предусмотрена инфраструктура для сортировки мусора. Во всех квартирах будут диспоузеры — кухонные измельчители пищевых отходов. В каждом дворе устанавливаются инлеты — специальные приёмные устройства вакуумной системы мусороудаления. Также на территории района организован раздельный сбор мусора: бумага, пластик, стекло, металл.
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:
СберСити — наш флагманский новаторский проект, воплощающий новое представление о качестве жизни. И мы очень рады вручить первым жителям СберСити ключи от их квартир. Нам важно, чтобы все жители получали здесь лучшие условия для жизни и работы. Для этого мы используем экспертизу и технологический потенциал Сбера, накопленные за многие годы.
Сейчас на разных стадиях работы у нас находится 1,5 млн кв. м недвижимости из 5 млн кв. м предусмотренных проектом. До конца этого года планируется завершить строительство следующих жилых кварталов. А к концу 2026 года будут построены основные объекты: жилые и офисные здания, центральная площадь, первая школа и детский сад. В дальнейшем — поликлиники, автомобильный мост, набережные вдоль Москвы-реки, ещё больше парков и скверов.
Инфраструктура
Рядом с кварталом В10 ведётся активное строительство детского сада для 350 малышей, а также школы на 1030 учеников. После завершения строительства детсад и школу передадут в городскую собственность.
В ближайшее время для жителей СберСити запустят городские маршруты наземного транспорта до станций метро «Тушинская» и «Строгино». В конце 2027 года ожидается открытие станции метро «Рублево-Архангельское», подземный переход соединит её с центральным офисом компаний-партнеров Сбера.
Планируется строительство автомобильного моста на Рублёвское шоссе. Это позволит добираться до центра Москвы ещё быстрее.
Новый район также включили в водную транспортную систему Москвы: будущая сеть речных электротрамваев получит остановку под названием «СберСити» и свяжет Рублёво-Архангельское с разными районами Москвы.
СберСити расположен почти в равной удалённости от двух основных аэропортов города — Внуково (30 км) и Шереметьево (24 км).
Сергей и Татьяна Дубинины, одни из первых жителей СберСити:
Единственное, что можно сказать, — круто! Сбер умеет удивлять. Мы жили в предвкушении и теперь испытали чувство приятного удивления. Одно дело сначала посмотреть план квартиры и совсем другое увидеть её наяву. Всё воспринимается совершенно по-другому. Здесь всё продумано для комфортной жизни. Чувствуется, что всё сделано с любовью и для людей.
Хочется скорее заехать и ощутить новую жизнь в городе будущего. Думаю, новоселье будет пышным, пригласим родственников и друзей. Очень рады, что стали первыми жителями нового района! Самое большое впечатление даже не от квартиры, а от самого района, где будем жить. Инфраструктура, двор, подъезд — всё нравится. У нас в семье трое детей, поэтому самый главный вопрос — школа, очень ждём её открытия.
О СберСити
СберСити в Рублёво-Архангельском — новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования.
В СберСити будут проживать более 65 тысяч жителей, а работать — свыше 70 тыс. человек. Развитием территории, от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства всей инфраструктуры, занимается АО «Рублёво-Архангельское» (входит в Сбер).
Впригиципе можно построить сберсити в Туле и сказать что в 2030 году там будет метро и это часть Москвы. Ой юморист.
Сергей С.здравствуйте! Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением. Рублево-Архангельское — это Москва)
Все хорошо, но это заМкадье. Даже за 5 млн не куплю.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением)