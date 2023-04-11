Клиенты Сбера могут купить квартиру у ЗПИФ по нескольким льготным ипотечным программам
Сбер расширил перечень недвижимости, которую можно приобрести по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека»и «Дальневосточная ипотека». Если раньше недвижимость на первичном рынке можно было купить только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, то теперь, согласно постановлению Правительства РФ, её можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) — при условии, что пайщики являются первыми собственниками жилья.
Ранее возможность приобрести квартиру у ЗПИФ в новостройке появилась по программе «Ипотека для IT».
Условия льготных программ ипотеки
Ставка по программе «Господдержка» на Домклик — от 7,3% годовых. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для остальных регионов.
Ипотеку могут взять граждане РФ от 18 до 75 лет на покупку квартиры и дома на первичном рынке, а граждане РФ от 21 до 75 лет построить свой.
Ставка по программе «Семейная ипотека»— от 5,3%. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для остальных регионов.
До 1 июля 2024 года ипотеку могут взять семьи, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года родился ребёнок или уже есть двое и более детей младше 18 лет. До 31 декабря 2027 года — семьи, в которых до 31 декабря 2023 года родился ребёнок с инвалидностью. По такой ипотеке они могут построить дом либо купить готовое или строящееся жильё.
Ставка по программе «Дальневосточная ипотека» — от 1,5%. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 20 лет. Максимальная сумма — 6 млн рублей.
Ипотеку могут взять молодые семьи, работники медицинской и образовательной сфер и переехавшие в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) из зоны проведения спецоперации. С помощью ипотеки можно построить дом либо купить готовое или строящееся жильё в ДФО, купить вторичное жилье у физлица в сельском населенном пункте, моногороде, на всей территории Магаданской области и Чукотского АО. Граждане России, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации, могут приобрести вторичное жилье на всей территории федерального округа.
Что такое ЗПИФ
Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) — это форма коллективных инвестиций в строительство и покупку недвижимости с внешним управлением. Распоряжается средствами фонда управляющая компания: фонд выкупает жилые комплексы еще на этапе строительства и после сдачи объекта в эксплуатацию получает квартиры в активы.