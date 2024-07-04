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Новости
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Клиенты Сбера за неполный июнь оформили ипотеку почти на 390 млрд рублей

Дата публикации: 04 июл 2024
Клиенты Сбера за неполный июнь оформили ипотеку почти на 390 млрд рублей

Сбербанк за неполный июнь, в последний месяц действия массовой ипотеки с господдержкой, выдал 99,4 тыс. ипотечных кредитов на 387,9 млрд руб. Это больше, чем в мае, на 28%, когда было выдано 77,2 тыс. кредитов на 278,3 млрд руб. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на полях Финансового конгресса Банка России.

По его словам, это в том числе следствие окончания льготной программы ипотеки «Господдержка».

Напомним, действие программы «Господдержка», запущенной в 2020 году, завершилось 1 июля.

С момента её запуска более 1,5 млн россиян смогли приобрести недвижимость на льготных условиях в Сбербанке — это около 90 млн квадратных метров жилья.

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии6
С
Сергей Х.
05 июл 2024

Если действие программы «Господдержка», запущенной в 2020 году, завершилось 1 июля, то почему тогда сбербанк не выплачивает деньги по кредитному договору подписанному 29.06.2024г с зарегистрированным залогом в виду участка?

Домклик
05 июл 2024

Сергей Х.здравствуйте. В связи с исчерпанием лимитов по программе «Господдержка» с 21 июня закрылись приём заявок и запись на сделку. По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи прошли в полном объёме. По одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но была запись на сделку, кредиты по программе «Господдержка» выдавались до 24 июня.

Подробности рассказывали в новости https://blog.domclick.ru/novosti/post/sber-menyaet-pravila-raboty-po-ipoteke-dlya-it-i-gospodderzhke-v-svyazi-s-ischerpaniem-limita

С
Сергей Х.
08 июл 2024

Домкликкаким образом тогда 29.06.2024г мы подписали кредитный договор и сдали на электронную регистрацию документы на участок? Мы сейчас без денег и с обременением на участок, объясните данную ситуацию, как так произошло если с 21.06.2024 закрылись запись на сделку?

М
Марина Л.
09 июл 2024

ДомкликЗдравствуйте подготовили документы к сделки26.07.24 всё приостановили чего ждать дальше? только обещание от власти ждать сколько год два по семейная ипотека

Домклик
11 июл 2024

Марина Л.здравствуйте. Изменения — с 10 июля, банк уже работает по новым условиям. Подробнее о них рассказали в этой статье.

Домклик
14 июл 2024

Сергей Х.к сожалению, у нас нет данных по вашей сделке, чтобы в полной мере ответить на вопрос в комментарии. Но мы готовы разобраться и предоставить ответ — для этого напишите нам, пожалуйста, на почту realty@domclick.ru

Потребуются описание ситуации, полные ФИО и номер телефона покупателя.

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