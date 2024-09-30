Ипотека без первого взноса: условия и требования программы
В статье расскажем об условиях ипотеки без первоначального взноса в СберБанке.
Вместо первоначального взноса по этой программе можно использовать уже имеющуюся в собственности квартиру или апартаменты, чтобы получить кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья.
Условия кредитования
- Валюта кредита — рубли РФ;
- Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей;
- Максимальная сумма кредита — 100 000 000 рублей, но не больше 79,9% стоимости имущества, передаваемого в залог;
- Срок кредита — до 30 лет;
- Первоначальный взнос — от 0%, можно использовать материнский капитал;
- Обеспечение по кредиту — квартира или апартаменты, которые находятся в собственности у вас, ваших родственников или друзей. Если новое жильё стоит дороже имеющегося, дополнительно залог приобретаемого объекта;
- Страхование — обязательно для залогового имущества, страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.
Требования к заёмщикам
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.
*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
Какую недвижимость можно купить
Вы можете купить в ипотеку без первоначального взноса:
- квартиру;
- комнату;
- апартаменты;
- таунхаус;
- жилой дом или его часть.
Какую недвижимость можно передать в залог банку
В залог банку можно передать квартиру или апартаменты, принадлежащие заёмщику или, например, родственникам или друзьям.
Скидки на ставку по ипотеке
О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье: «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».
О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы, в разделе «Условия кредитования».
Документы для подачи заявки
При подтверждении доходов и трудовой занятости
- паспорт заемщика и созаемщика с отметкой о регистрации
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика
Без подтверждения доходов и трудовой занятости:
- паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
- второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Документы после одобрения заявки
- Документы по залогу
- Если недвижимость, которую вы покупаете, не передаётся в залог банку — проект договора приобретения
- Если недвижимость, которую вы покупаете, передаётся в залог банку — документы по кредитуемому жилью и залогу
Часто задаваемые вопросы
— Что будет с жильём, которое вы передаёте в залог банку?
Оно останется в вашей собственности. Вы можете продолжать там жить.
— Чью недвижимость можно передать в залог банку?
Собственником имущества может быть не только заёмщик, но и другие люди. Например, родственники и друзья.
— Какие требования банк предъявляет к недвижимости, которую вы покупаете?
Если недвижимость, которую вы покупаете, не передаётся в залог банку, то она должна быть расположена на территории России и не должна иметь юридических обременений.
— Можно ли передать в залог квартиру, собственники которой несовершеннолетние дети?
Можно, но только при наличии разрешения органов опеки и попечительства в соответствии с требованиями закона.
— Что делать, если собственников залоговой квартиры несколько?
Все собственники квартиры, передаваемой в залог банку, должны быть залогодателями.
— Что делать, если в квартире была перепланировка?
Если перепланировка была в квартире, которая не передаётся в залог банку, то банк не обращает на это внимание.
Здравствуйте. Можно взять ипотеку без первоначального взноса на покупку строящегося жилья?
Лейсан Я.здравствуйте! Нет, можно взять любое готовое жильё: новостройка или вторичка.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Добрый день! Возникает налоговая обязанность по НДФЛ у дольщика, если первоначальный взнос внес застройщик?
Пользовательздравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.
Здравствуйте! Есть ли возможность оформить ДВ ипотеку на строительство дома под залог имеемой недвижимости и строящейся по ДВ ипотеке?
Александр Х.здравствуйте! Такой возможности нет.
День добрый. А можно оформить сделку под дальневосточную ипотеку? Без первоначального взноса.
Дмитрий А.добрый день. В рамках «Дальневосточной ипотеки» внесение первоначального взноса обязательно — от 20,1%.
Добрый вечер! А можно передать в залог недвижимость, которая взята в ипотеку и она ещё до конца не погашена, а только ее часть?
Анна Р.здравствуйте! Нет, недвижимость, передаваемая в залог, должна быть без обременений.