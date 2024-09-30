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Ипотека
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Ипотека без первого взноса: условия и требования программы

Дата публикации: 30 сен 2024
Ипотека без первого взноса: условия и требования программы
Содержание

В статье расскажем об условиях ипотеки без первоначального взноса в СберБанке.

Вместо первоначального взноса по этой программе можно использовать уже имеющуюся в собственности квартиру или апартаменты, чтобы получить кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья.

Условия кредитования

  • Валюта кредита — рубли РФ;
  • Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей;
  • Максимальная сумма кредита — 100 000 000 рублей, но не больше 79,9% стоимости имущества, передаваемого в залог;
  • Срок кредита — до 30 лет;
  • Первоначальный взнос — от 0%, можно использовать материнский капитал;
  • Обеспечение по кредиту — квартира или апартаменты, которые находятся в собственности у вас, ваших родственников или друзей. Если новое жильё стоит дороже имеющегося, дополнительно залог приобретаемого объекта;
  • Страхование — обязательно для залогового имущества, страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.

Требования к заёмщикам

  • Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
  • Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
  • Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
  • Гражданство — Российская Федерация;
  • Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
Важно

Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.

*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.

Какую недвижимость можно купить

Вы можете купить в ипотеку без первоначального взноса:

  • квартиру;
  • комнату;
  • апартаменты;
  • таунхаус;
  • жилой дом или его часть.

Какую недвижимость можно передать в залог банку

В залог банку можно передать квартиру или апартаменты, принадлежащие заёмщику или, например, родственникам или друзьям.

Скидки на ставку по ипотеке

О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье: «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».

О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы, в разделе «Условия кредитования».

Документы для подачи заявки

При подтверждении доходов и трудовой занятости

Без подтверждения доходов и трудовой занятости:

  • паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
  • второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Документы после одобрения заявки

Часто задаваемые вопросы

— Что будет с жильём, которое вы передаёте в залог банку?

Оно останется в вашей собственности. Вы можете продолжать там жить.

— Чью недвижимость можно передать в залог банку?

Собственником имущества может быть не только заёмщик, но и другие люди. Например, родственники и друзья.

— Какие требования банк предъявляет к недвижимости, которую вы покупаете?

Если недвижимость, которую вы покупаете, не передаётся в залог банку, то она должна быть расположена на территории России и не должна иметь юридических обременений.

— Можно ли передать в залог квартиру, собственники которой несовершеннолетние дети?

Можно, но только при наличии разрешения органов опеки и попечительства в соответствии с требованиями закона.

— Что делать, если собственников залоговой квартиры несколько?

Все собственники квартиры, передаваемой в залог банку, должны быть залогодателями.

— Что делать, если в квартире была перепланировка?

Если перепланировка была в квартире, которая не передаётся в залог банку, то банк не обращает на это внимание.

Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Комментарии12
Л
Лейсан Я.
день назад

Здравствуйте. Можно взять ипотеку без первоначального взноса на покупку строящегося жилья?

Домклик
день назад

Лейсан Я.здравствуйте! Нет, можно взять любое готовое жильё: новостройка или вторичка.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

П
Пользователь
29 нояб 2024

Добрый день! Возникает налоговая обязанность по НДФЛ у дольщика, если первоначальный взнос внес застройщик?

Домклик
29 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.

А
Александр Х.
11 окт 2024

Здравствуйте! Есть ли возможность оформить ДВ ипотеку на строительство дома под залог имеемой недвижимости и строящейся по ДВ ипотеке?

Домклик
11 окт 2024

Александр Х.здравствуйте! Такой возможности нет.

Д
Дмитрий А.
01 окт 2024

День добрый. А можно оформить сделку под дальневосточную ипотеку? Без первоначального взноса.

Домклик
01 окт 2024

Дмитрий А.добрый день. В рамках «Дальневосточной ипотеки» внесение первоначального взноса обязательно — от 20,1%.

А
Анна Р.
30 сен 2024

Добрый вечер! А можно передать в залог недвижимость, которая взята в ипотеку и она ещё до конца не погашена, а только ее часть?

Домклик
01 окт 2024

Анна Р.здравствуйте! Нет, недвижимость, передаваемая в залог, должна быть без обременений.

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