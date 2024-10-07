Как прописаться в квартире через МФЦ
У всех россиян, по закону, должна быть регистрация по месту жительства или пребывания, то есть постоянная либо временная. Оформить ее можно несколькими способами: через МВД, «Госуслуги» и многофункциональный центр.
В этой статье расскажем, как сделать прописку через МФЦ.
Какой бывает прописка
В России есть два вида регистрации (в обиходе — прописки): по месту жительства и по месту пребывания.
По месту жительства — постоянная
Это прописка по адресу, по которому человек живет постоянно или большую часть времени. Она должна быть у каждого россиянина. Местом жительства считается в том числе жилой дом, квартира, комната, государственное и муниципальное жилье. Для несовершеннолетних до 14 лет или граждан под опекой таковым является место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Соответственно, прописать их отдельно нельзя.
Получить постоянную прописку может как владелец целой квартиры, дома или доли в них, так и иные лица. Однако в последнем случае для этого потребуется согласие всех собственников.
Регистрация по месту жительства подтверждается штампом в паспорте и действует бессрочно. Если же гражданин сменил адрес постоянного проживания — например, продал квартиру и купил другую, — то он обязан в течение семи дней прописаться в новом жилье.
По месту пребывания — временная
Такая регистрация оформляется по адресу, где человек собирается жить временно. Например, он решил пожить в другом регионе или переехал туда на определенный срок по работе. Прописка в таком случае необходима, если гражданин собирается остаться в том или ином месте более чем на 90 дней. При этом выписываться с постоянного места жительства не нужно.
Временную регистрацию оформляют не только в квартире или частном доме, но еще и, к примеру, в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге и на турбазе.
Вместо печати в паспорте в этом случае выдают специальное свидетельство, которое нужно носить с собой.
Для чего нужна регистрация
Постоянная или временная прописка необходима для получения государственных и муниципальных услуг, оформления льгот и социальных пособий, в том числе чтобы устроить ребенка в детсад и школу, оформить загранпаспорт, прикрепиться к поликлинике и так далее.
Наряду с этим регистрация является требованием закона, за нарушение которого грозит штраф.
В Москве и Санкт-Петербурге:
- для граждан — 3-5 тыс. руб.
- для арендаторов и собственников (если они не прописывают проживающих у них людей) — 5-7 тыс. руб.
- для юрлиц — 300-800 тыс. руб.
В остальных регионах:
- для граждан — 2-3 тыс. руб.
- для арендаторов и собственников — 2-5 тыс. руб.
- для юрлиц — 250-750 тыс. руб.
Какие документы необходимы для прописки в МФЦ
Список документов, которые нужно взять с собой в многофункциональный центр для регистрации по месту жительства и пребывания, один и тот же. Отличаются лишь формы заявлений, которые можно заполнить на месте.
- Если прописываетесь только вы, при этом являясь собственником или владельцем доли, потребуются паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилье (например, выписка из ЕГРН).
- При проживании в государственной квартире — паспорт и договор социального найма.
- В том случае, если вы не собственник, понадобятся нотариальное согласие всех владельцев старше 18 лет (или их личное присутствие), ваш паспорт и документ о праве собственности. Заявление в МФЦ заполняет собственник.
Для регистрации других людей в дополнение к перечисленным документам нужно подготовить еще несколько:
- чтобы прописать супругу/супруга, детей от 14 до 18 лет — их паспорта (также необходимо их личное присутствие);
- детей до 14 лет — свидетельства о рождении, их нотариальные переводы, если документы выданы за пределами России, а также акт органа опеки, если вы опекун (самим детям приходить не нужно);
- недееспособного — его паспорт, решение суда о признании недееспособным и акт об опеке или попечительстве.
- близких родственников (супруга/супругу, совершеннолетних детей) в муниципальной квартире — согласие всех прописанных совершеннолетних (они также должны прийти в МФЦ вместе с вами); не членов семьи — то же самое + разрешение муниципалитета.
Если вы владеете долей в квартире/доме или регистрируете несовершеннолетних детей по адресу, где прописаны сами, согласие других собственников не нужно.
Каков порядок регистрации в МФЦ
Для того чтобы прописаться в квартире, вам предстоит сделать ряд шагов:
- Соберите необходимые документы.
- Запишитесь на прием в многофункциональный центр через сайт конкретного отделения — найти адреса МФЦ можно здесь. В некоторых отделениях доступна онлайн-запись, в других — по телефону.
- Посетите МФЦ в назначенные дату и время, взяв с собой документы.
- Повторно придите в отделение в заданные сроки — для получения штампа в паспорте или свидетельства о регистрации.
Не забудьте, что вместе с вами в зависимости от ситуации должны прийти собственники жилья и граждане, которых вы прописываете. Все они должны иметь при себе паспорт.
Срок оказания услуги — до шести рабочих дней. Для граждан РФ она бесплатная.
Можно ли сменить прописку через многофункциональный центр
Да, для этого просто нужно подать документы на регистрацию по новому месту жительства или пребывания.
Со старого адреса вас выпишут автоматически, если речь о постоянной прописке. Временная регистрация снимается автоматически по истечении срока (обычно минимальный составляет три месяца, максимальный — пять лет). Досрочно жильца выписывает из квартиры собственник.
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