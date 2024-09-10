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Недвижимость
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Как встать в очередь на квартиру: кому положено бесплатное жильё

Дата публикации: 10 сен 2024
Как встать в очередь на квартиру: кому положено бесплатное жильё
Содержание

Определённые категории граждан могут получить в социальный наём квартиру или дом от государства и впоследствии стать полноправным владельцем такого жилья. Главное — соответствовать требованиям и соблюдать необходимый порядок.

Как получить квартиру от государства, правильно оформить договор социального найма жилого помещения и приватизировать государственную квартиру — расскажем в нашей инструкции.

Что такое социальный наём жилья

Чуть более 30 лет прошло с тех пор, как в России разрешили приватизировать жилье. Но в стране по-прежнему остается много помещений, где люди живут по договору социального найма.

Государство сохранило за собой обязанность предоставлять жильё определенным категориям граждан на льготных условиях, можно сказать, почти бесплатно: за символическую арендную плату и оплату коммунальных платежей.

Договор социального найма: как получить квартиру от государства №2

Для этих целей используется федеральный или муниципальный жилищный фонд. На период действия договора социального найма квартира по-прежнему остаётся в собственности государства, а наниматель ежемесячно оплачивает установленную за проживание стоимость и коммунальные услуги.

Налог за такое жилье арендатор не платит, потому что не является собственником имущества. Отсюда же ограничения в распоряжении квартирой, на пользование которой заключен договор социального жилищного найма: ее нельзя продать или передать в наследство до тех пор, пока она не приватизирована. При этом у членов семьи основного нанимателя есть право в случае его смерти требовать заключения договора соцнайма с одним из членов семьи, проживающих в такой квартире.

Кто может получить жильё по договору соцнайма

Со стороны государства предоставление жилого помещения по договору социального найма курирует уполномоченный орган власти: в муниципальных образованиях это администрация муниципалитета, в субъектах Федерации — региональное правительство.

Например, в Москве этими вопросами занимается Департамент городского имущества. В городах областного подчинения это могут быть подразделения администраций муниципалитетов — департаменты, комитеты или отделы по управлению имуществом. 

Получатели госжилья внаём

Категория льготников, имеющих право на заключение договора социального найма, закреплена законодательно. Все получатели перечислены в пункте 1 статьи 51 ЖК РФ.

В ней говорится о том, что претендовать на бесплатное жилье от государства могут граждане, официально признанные малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также претендентам на государственное жилье необходимо отвечать ряду других требований, которые фиксирует Жилищный кодекс:

  • У них нет собственного жилья или жилья по договору соцнайма. Важно, чтобы его не было не только у заявителя на льготу, но и у членов его семьи.
  • Если жилье по соцнайму уже есть, но его площадь не соответствует учетной норме.
  • Есть жилье в собственности, но оно меньше учетной нормы, установленной в регионе. В основном региональный норматив укладывается в «вилку» от 10 до 15 метров общей площади на человека. Например, в Челябинске учетная норма составляет 10 кв. м, Воронеже — 11 кв. м, Омске и Белгороде — 15 кв. м, а вот в Санкт-Петербурге — 9 кв. м в отдельной квартире и 15 кв. м в коммуналке.
  • Заявителями на льготу могут быть проживающие в жилье, не отвечающем требованиям, установленным для жилых помещений, например в доме под снос или реконструкцию, а также без необходимых коммуникаций.
  • Люди, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно проживание в одной квартире с другими. Полный перечень есть в приказе Минздрава.

Если подытожить все вышесказанное, то выходит, что получить жилплощадь по договору социального найма могут малоимущие без жилья или с жильем недостаточной площади, а также имеющие показания по состоянию здоровья.

Всего к 2021 году в России насчитывалось около 140 категорий граждан, которые могут претендовать на государственные квадратные метры.

Ошибки при заявке на госжильё

В муниципальной практике работы с льготным жильем известны случаи, когда некоторые граждане намеренно ухудшают жилищные условия, чтобы создать основания для договора социального найма. Это тупиковый путь, потому что обман так или иначе раскрывается, и шансы на получение жилья могут обнулиться. Постановка на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении будет возможна не ранее чем через пять лет после таких действий.

Еще одна ошибка — отказываться от предоставляемого варианта в расчёте на лучшее предложение. Так, например, поступила одна из московских семей, отказавшись от комнаты в Нахабино. В результате пришлось заново встать в очередь за социальным жильём, её прохождение в совокупности заняло более 10 лет.

Какое жильё можно получить

В законодательстве (статья 62 ЖК РФ) четко прописаны требования к предоставляемому в соцнаем жилью. Это может быть не только квартира, но также жилой дом, его часть или часть квартиры. А вот метраж в разных регионах России может отличаться.

В Москве жилье по договору социального найма выделяется из городского жилищного фонда. Его размер рассчитывается, исходя из количества квадратных метров на человека — на каждого члена семьи, указанного в заявлении, должно приходиться 18 кв. м.

При этом если у претендента на помощь уже есть жилье на праве пользования или праве собственности, его площадь будет вычтена из общей площади предоставляемого жилья. Например, семья из четырех человек может рассчитывать на квартиру в 72 кв. м, при этом она должна освободить свою жилплощадь. Или же имеет шанс сохранить имеющуюся квартиру в 36 кв. м и получить другую аналогичной площади.

Город может предоставлять жилье большей площади, но верхняя граница тоже зафиксирована:

  • 40 кв. м на человека (если речь об отдельной комнате или однокомнатной квартире)
  • супругам без детей, максимум однокомнатную квартиру площадью до 44 кв. м
  • если в семье два человека, которые не состоят в браке, могут дать двухкомнатную квартиру площадью до 54 кв. м
  • на семью из 3 человек, двое из которых в браке, город может выделить двухкомнатную квартиру площадью до 62 кв. м
  • семья из трех человек, в которой нет супругов, имеет возможность получить трехкомнатную квартиру площадью до 74 кв. м
  • если в семье 4—5 человек, то считают по 18 кв. м на каждого члена семьи (возможно увеличение, но не более чем на 9 кв. м)
  • на 6 и более человек тоже рассчитывают по 18 кв. м на каждого, но их могут предоставить и в нескольких жилых помещениях (допустимое возможное превышение площади тоже не может быть более 9 кв. м)

Важное условие, которое соблюдается при расчете: если в семье есть больной, страдающий тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, в квартире (или доме) должна быть отдельная изолированная комната. Кроме того, заселение разнополых членов семьи (за исключением супругов) в одну комнату допускается только с их согласия.

Договор социального найма: как получить квартиру от государства №3

Как получить жильё в соцнаём

Чтобы город мог помочь с жильем, необходимо сообщить о проблеме. Это можно сделать, встав на учет как лицо, нуждающееся в жилом помещении. В регионах могут быть свои формы заявлений на соцжилье. В Москве шаблона нет, заявка оформляется при подаче всех документов.

Как встать в очередь на квартиру

1. Составить заявление, которое подпишут все члены семьи, проживающие с заявителем (супруги, дети, другие близкие родственники).

2. Собрать и приложить к заявлению пакет документов, который подтвердит право на социальное жилье и позволит семье получить квартиру от государства. В него входят:

  • документ, подтверждающий личность, — общегражданский паспорт Российской Федерации;
  • копии документов, подтверждающие личности всех членов семьи — супругов, детей, родителей, если они проживают вместе c заявителем; для детей младше 14 лет — свидетельства o рождении, для лиц старше 14 лет — паспорт;
  • выписку из домовой книги по месту регистрации всех членов семьи;
  • справку oб отсутствии y всех членов семьи жилья — ее можно получить в Pocpeecтpе;
  • справку o доходах для всех трудоустроенных членов семьи;
  • документы, подтверждающие право на льготу, например справка об инвалидности, заключение об аварийном состоянии текущего жилья.

Сколько времени ждать постановки в очередь

Решение о приеме на учет или отказе в постановке в очередь власти примут в течение 30 дней. После этого заявителя уведомляют в течение трех дней. Отказать могут, если предоставлены не все документы или из документов следует, что заявитель намеренно ухудшил свои жилищные условия и с этого момента еще не прошло пять лет.

Если на учет не поставят, решение можно обжаловать в судебном порядке.

Имеет смысл запастись терпением, потому что ждать по сложившейся практике придется долго — не один год. Процесс удлиняет то, что в очереди могут появляться внеочередники. Это сироты, ветераны, люди с хроническими заболеваниями, инвалиды, люди, живущие в непригодных для проживания помещениях.

Такими могут признать, например, квартиры или дома, в которых вентиляция, отопление, водоснабжение или другие инженерные системы не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, или те, где нет окон.

Пока очередь движется, нужно сообщать властям обо всех изменениях, которые могут повлиять на очередность: о болезни или смерти членов семьи, рождении детей, ухудшении состояния жилья по объективным причинам.

Когда очередь подойдет и власти согласятся заключить с заявителем договор социального найма жилого помещения, ему отправят соответствующее уведомление.

Как заключить договор соцнайма

Счастливый обладатель положительного решения о выделении бесплатного жилья заключает с государством или местной администрацией договор, по которому получает его в бессрочное пользование. Встречные условия со стороны арендодателя — соблюдать жилищное законодательство. Договор нужно только подписать, к нотариусу идти не придется.

Это документ стандартного содержания. В нем прописываются стороны, то есть арендодатель и наниматель, объект найма, срок (он заключается бессрочно и может быть перезаключен после смерти основного нанимателя с членом его семьи) и плата.

Во всех регионах свои тарифы на социальную аренду, но везде суммы будут очень небольшими. Например, соцнаем квартиры с жилой зоной 60 кв. м в блочном доме в Москве обойдется в 1742 рубля.

Заключить договор о соцнайме можно через МФЦ, портал «Госуслуги» или уполномоченный орган. Потребуются следующие документы:

  • заявление с подписями всех членов семьи
  • положительное решение о выделении жилья
  • документы, удостоверяющие личность заявителя и членов семьи
  • единый жилищный документ, выписка из домовой книги или выписка со счета заявителя
  • ордер на квартиру

Договор социального найма: как получить квартиру от государства №1
Важно!

Подписать договор необходимо в течение 10 рабочих дней (при личном вручении вам решения о приостановлении услуги — 12 рабочих дней со дня получения такого решения).

Если этого не сделать, в предоставлении государственной услуги будет отказано. Поэтому очень важно отслеживать уведомления — о готовности договора социального найма вас должны будут проинформировать способом, который вы указали в запросе на предоставление государственной услуги (при личном обращении в МФЦ либо через личный кабинет Портала). 

Права и обязанности нанимателя

Наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право:

  • вселять в занимаемое жилое помещение других лиц
  • сдавать жилое помещение в поднаем
  • разрешать другим людям временно проживать в помещении
  • обменивать занимаемое жилье
  • требовать от наймодателя своевременно проводить капитальный ремонт, участвовать в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставлять коммунальные услуги

В списке обязательств нанимателя:

  • использовать жилое помещение по назначению, то есть не устраивать в жилье склад, мастерскую по ремонту обуви или спа-салон
  • следить за сохранностью жилого помещения
  • поддерживать жилплощадь в надлежащем состоянии
  • проводить текущий ремонт жилья
  • своевременно платить за жилое помещение и коммунальные услуги
  • проинформировать наймодателя, если основания и условия, по которым получено право на жилье по договору социального найма, изменятся

Права и обязанности наймодателя

Наймодатель жилого помещения по договору социального найма имеет право требовать, чтобы наниматель своевременно платил за жилое помещение и коммунальные услуги.

Обязанностей у наймодателя гораздо больше, потому что он собственник:

  • Он обязан передать нанимателю жилое помещение, свободное от обременений и прав иных лиц. То есть в квартире не должно быть прописанных жильцов, а она сама не может являться предметом судебных споров.
  • Должным образом содержать и ремонтировать вместе с другими жильцами общее имущество в доме, где находится сдаваемое внаем жилье.
  • Проводить капитальный ремонт жилого помещения.
  • Следить, чтобы наниматель получал все необходимые коммунальные услуги надлежащего качества.

Это основные права и обязанности нанимателя и наймодателя, но обе стороны могут пользоваться и другими правами, а также нести другие обязанности. Например, если наниматель сделает в квартире незаконную перепланировку, наймодатель может потребовать, чтобы он вернул жилье в прежнее состояние, и наниматель будет обязан подчиниться.

Договор социального найма: как получить квартиру от государства №4

Приватизация квартиры по договору социального найма

Приватизация — добровольный процесс, при котором право собственности на недвижимость переходит от государства к нанимателю.

То есть после приватизации арендатор как лицо, имеющее право на социальное жилье, становится владельцем и может делать c недвижимостью все что угодно: дарить, оставлять в наследство, обменивать, продавать.

Условия для приватизации наёмного жилья

Приватизировать жильё, полученное по договору социального найма, могут только граждане Российской Федерации. Нужно будет соблюсти ряд дополнительных условий:

  • занимаемое жилое помещение должно быть собственностью конкретного города;
  • право на участие в приватизации на территории Российской Федерации не было реализовано ранее (это правило не распространяется на тех, кто стал собственником жилого помещения в порядке его приватизации, не достигнув совершеннолетия)
  • есть согласие на приватизацию этого жилого помещения всех имеющих право на нее совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

Приватизация только доли квартиры законодательством не предусмотрена. Приватизируемая квартира передаётся в собственность (в том числе общую долевую собственность) граждан целиком.

Какие документы нужны для приватизации наёмного жилья

Список документов не удивит тех, кто вставал на учет за жильем: пacпopт; дoкyмeнты нa пoмeщeниe, пoлyчeнныe в БTИ; дoгoвop coциaльнoгo нaймa, зaключeнный c гocyдapcтвoм; зaявлeниe нa пpивaтизaцию c coглacиeм вcex жильцoв нeдвижимocти. Также потребуются выписка из домовой книги и документ уполномоченного органа, подтверждающий неиспользованное право на участие в приватизации.

В Москве пакет можно подать онлайн на официальном сайте мэра Москвы. Там же доступен выбор — заключать бумажный или электронный договор. В первом случае потребуется визит в центр госуслуг «Мои документы». Во втором — проект договора поступит в личный кабинет, его необходимо подписать электронной подписью. Можно сразу пойти в «Мои документы».

Договор социального найма: как получить квартиру от государства №2

После того как запрос на приватизацию зарегистрирован, в течение 46 рабочих дней будет выдан один из документов:

  • договор передачи жилого помещения в собственность с отметкой о государственной регистрации перехода права собственности на приватизируемое жилое помещение
  • уведомление о государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение
  • решение об отказе в предоставлении государственной услуги

Отказ может быть связан с ограничениями на приватизацию, под которые попадают некоторые виды жилых помещений. Так, нельзя приватизировать жилье в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, приравненных к ним, жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения в сельской местности.

Порядок предоставления услуги приватизации во многих регионах имеет дополнительные требования. Например, встречается условие, при котором приватизировать полученное жилье можно только по прошествии 5 лет c момента подписания договора социального найма. В Москве таких ограничений нет, и приватизацию можно начать вскоре после заключения договора социального найма.

Инструкция
Какие льготы на покупку жилья можно получить от государства
Оформление документов
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии30
П
Пользователь
06 дек 2024

Я стою на очереди двухкомнатная квартиры как инвалид с детства и как семья с 2016 года

Домклик
06 дек 2024

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться в администрацию и отдел по управлению имуществом региона, в котором вы сейчас проживаете.

П
Пользователь
06 дек 2024

Я стою на очереди квартиры двухкомнатная квартиры как инвалид. С детства и как семья

Домклик
06 дек 2024

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться в администрацию и отдел по управлению имуществом региона, в котором вы сейчас проживаете.

П
Пользователь
06 дек 2024

И мене не дают квартиру двухкомнатную

Домклик
06 дек 2024

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться в администрацию и отдел по управлению имуществом региона, в котором вы сейчас проживаете.

П
Пользователь
06 дек 2024

Я стою на очереди с 2016 года как инвалид двухкомнатную квартиру как инвалид с детства и как семья

Домклик
06 дек 2024

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться в администрацию и отдел по управлению имуществом региона, в котором вы сейчас проживаете.

П
Пользователь
06 дек 2024

Я стою на очереди как инвалид с детства 2016 года и мене не дают квартиру двух комнатную и как семья и что мене делать я не пойму

Домклик
06 дек 2024

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться в администрацию и отдел по управлению имуществом региона, в котором вы сейчас проживаете.

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