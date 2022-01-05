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Недвижимость
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Как выбрать удачную планировку квартиры

Дата публикации: 05 янв 2022
Как выбрать удачную планировку квартиры
Содержание

Красивый вид из окна и школа рядом с домом — ещё не всё, что входит в понятие «хорошая квартира». Планировка — вот что делает жильё удобным, заставляет меньше или больше тратить на мебель и влияет на микроклимат в семье.

В статье расскажем о разных планировках жилья в новостройках, разберемся, какую планировку лучше выбрать и как удобнее организовать пространство квартиры. 

Что такое планировка квартиры

Планировка — это схема квартиры с разделением помещений. В планировке дизайнеры и архитекторы закладывают:

  • жилые комнаты
  • ванную комнату
  • прихожую
  • кухню
  • балкон или лоджию
  • гардеробные ниши
  • места подключения сантехники
  • дверные проёмы
  • окна
  • перегородки
  • внешние, внутренние и несущие стены

Помимо планировки, дизайнеры используют еще один похожий термин — планировочное решение. В решении рисуют, каким образом расставить мебель, снести и поставить перегородки, установить электрические приборы и розетки. 

Застройщики размещают планировки квартир и этажей в свободном доступе. Дизайнеры рисуют планировочное решение по запросу клиента на основе кадастрового плана квартиры. 

Какие бывают планировки в новостройках

Новостройки предлагают будущим жильцам различные виды планировок: студия, европейская планировка, квартиры с изолированными, проходными или смежными комнатами, со смежно-изолированными комнатами, с мастер-спальней, двухуровневые и со свободной планировкой. 

Студия

Тип квартиры, в котором кухня, прихожая и жилая комната — единое пространство. Ограждена только ванная комната. Подходит для комфортной жизни одного-двух человек без детей. 

Европейская планировка

Тип планировки, в котором кухня объединена с гостиной. В новостройках европейская планировка часто встречается в 1-, 2- и 3-комнатных квартирах. 

Кухня-гостиная по размерам больше «‎хрущевской» или «сталинской», легко вмещает большую семью или компанию друзей. 

Квартиры с изолированными комнатами

Тип планировки, в котором каждое помещение выходит в нежилую зону — коридор или кухню, например. Комнаты сохраняют приватность личного пространства. 

Квартиры со смежно-изолированными комнатами

Тип планировки, в котором сочетаются смежные и изолированные помещения. Встречается в квартирах с тремя и более комнатами. Жильё подходит большим семьям. Такие квартиры дешевле вариантов с изолированными комнатами. 

Квартиры с мастер-спальней

Тип планировки, при котором из спальни жильцы проходят в свою ванную или гардеробную. Из других комнат в спальню и гардеробную не войти.

👍 Удачная планировка квартиры, которая решает проблему очереди в санузел, шума сборов родственников по утрам.

Двухуровневые квартиры

Тип планировки, в котором площадь квартиры поделена на два этажа. Распространена в городах-миллионниках, в регионах подобных квартир мало. 

👍 Большая площадь, понятное зонирование (наверху — спальня, личный санузел; внизу — кухня, гостиная), хорошая освещённость (чаще устанавливают панорамные окна). 

👎 Высокая стоимость, часть полезного пространства уходит на лестницу. 

Свободная планировка

Тип планировки, в котором пространство ограничено несущими стенами. Перепланировка затрагивает жилые помещения. Поменять расположение или размеры «мокрых зон» (кухня, санузел) не выйдет. Помещения кухни, санузла и одна жилая комната закреплены в поэтажном плане застройщика. Если расширите жилые помещения за счёт влажных комнат — перепланировку не согласуют. 

Площадь помещения после перепланировки уменьшится за счёт перегородок и отделочных материалов. Стоимость жилья зависит от площади, поэтому вероятна потеря в рыночной цене. 

👍 Возможность подстроить помещение под индивидуальные желания. 

👎 Дополнительные расходы на ремонт, перегородки, падение рыночной стоимости. 

Квартиры с проходными или смежными комнатами

Тип планировки, при котором комнаты объединены общим дверным проёмом. В новостройках встречаются редко, чаще — в квартирах старого фонда. 

👍 Метраж коридора уменьшается, за счёт этого увеличивается площадь жилого помещения. Стоимость квартир с проходными или смежными комнатами меньше, чем с изолированными. 

👎 Проходимость комнаты, нарушающая приватность личного пространства. 

Что важно учесть при выборе планировки

При выборе планировки учтите состав семьи, полезный метраж и форму помещений, расположение комнат, возможность перепланировки, длину коридоров, ниши под шкафы и гардеробные, количество окон и наличие балкона или лоджии. 

👨‍👩‍👧‍👦 Состав семьи.Если в квартире живут два поколения — выбирайте квартиру с изолированными комнатами. Это сократит бытовые конфликты. 

Самая удобная планировка квартиры — количество комнат равно количеству жильцов плюс один. Дополнительная комната — гостиная, в которой собирается семья. Состав семьи также влияет на количество спальных мест, электрических приборов, розеток и шкафов. 

↔️ Метраж комнат.Минимальный размер жилого помещения по законодательству — пять квадратных метров. Но для комфортной жизни стоит рассматривать площадь от восьми квадратов на одного человека.

В комнате должны умещаться необходимые для жизни вещи: кровать или диван, компьютерный стол, шкаф. Спальня для двух людей занимает площадь от 10 до 15 квадратов. В новостройках премиум-класса — от 16. 

⬜️ Форма комнат.Лучшая форма — приближенный к квадрату прямоугольник или квадрат. Круглые или искривленные стены неудобны — для такой комнаты подойдет лишь мебель на заказ, а это увеличивает итоговую смету ремонта. 

Лучше избегать квартир в форме пеналов — узких и длинных прямоугольников. В пеналах мебель ставят у одной стены. Вторая стена остается незанятой, но нужно штукатурить, шпаклевать, красить или оклеивать обоями — это затратно. Расстановка мебели по обеим сторонам оставляет мало места для свободного перемещения.

🧩 Расположение помещений относительно друг друга. Универсальные удобные планировки квартир — с изолированными комнатами, кухней-гостиной и мастер-спальней. Семьям без детей и единоличным собственникам подходят студии. 

🔨 Возможность перепланировки. В планировках указывают тип стен: внешние (выходят на улицу), внутренние (межквартирные), перегородки (ставят чаще для перепланировки помещения, последние лет пять популярны перегородки из гипсокартона или пазогребневых блоков), несущие стены. 

Жильцы обязаны согласовать перепланировку в жилинспекции. Не согласуют перепланировку несущих и внешних стен. Несущая стена — это стена с наибольшей толщиной, на нее приходится нагрузка здания: верхние этажи, балки, плиты, перегородки, балконы. По законодательству, жилец вправе менять проёмы несущей стены, не больше. 

💼👢 Коридоры и места для хранения. Лучшая планировка коридора — та, в которой учтены места для хранения одежды и обуви.

Пример бесполезных метров — узкий длинный коридор вдоль комнат. Если использовать стены коридора — сокращается размер прохода. Идеальный вариант — квадратная прихожая с нишей под хранение. 

☀️ Количество окон и освещённость.Освещённость зависит от количества оконных проёмов и стороны, на которую выходит окно. Хорошая освещённость на юго-западе. 

✨ Наличие балкона. Балкон увеличивает освещённость пространства и полезность метража квартиры. Раньше балкон использовали больше как кладовую, сегодня его чаще утепляют и обустраивают место для отдыха или работы. 

Примеры удачных планировок

Новостройки хороши тем, что строители быстро подхватывают тенденции спроса: большие кухни и санузлы, панорамные окна, ниши под шкафы в прихожей. 

✅ Ниши и комнаты под одежду. Гардеробные комнаты и ниши для шкафа в прихожей — удобное решение для хранения. Так пространство прихожей используется рациональнее. Гардеробные комнаты размещают рядом со спальней.

✅ Большие комфортные кухни. Оптимальный размер кухни — когда спокойно помещается четыре человека и техника, остается свободный проход. Идеальный вариант — кухня-гостиная, здесь легко собраться семьёй или друзьями. 

✅ Количество санузлов равно количеству спален. Практичное решение проблемы очередей в санузел. При одном собственнике идеальный вариант — объединённый санузел. 

✅ Широкие комнаты. В широком помещении лучше освещённость, проще гармонично расставить мебель, чем в комнате-пенале.

Примеры неудачных планировок 

⛔️ Длинная и узкая прихожая. Узкий коридор не функционален, пространство сложно организовать. Комфортный размер — когда в прихожей могут свободно перемещаться два человека, возможно разместить обувницу и вешалку для одежды. За счёт длинного коридора лучше расширить кухню или санузел. 

⛔️ Разделение пространства студии перегородками. Студия предполагает отсутствие перегородок. Функциональные части пространства зонируют с помощью мебели — стеллажами или стеклянными перегородками, например. 

Помещения студии обособить перегородками можно, только не будет шумоизоляции. Если использовать шумоизоляционные маты, уменьшится полезный метраж. Если работаете из дома и в семье несколько человек — выбирайте квартиру с изолированными комнатами. 

⛔️Дополнительные углы. Возникают из-за неправильной геометрии помещений. Мешают расстановке мебели, усложняют ремонт и уменьшают полезное пространство. 

⛔️ Мало окон.Недостаток окон — это плохая освещённость, постоянный полумрак в комнатах. Проблему решают через дополнительные источники света — люстры, торшеры, бра, балкон с панорамными окнами. 

⛔️ Слишком маленькие нежилые помещения. Кухня или санузел размером 4–5 квадратов не функциональны. Перед покупкой квартиры посчитайте необходимую технику для кухни и ванной комнаты, пропишите габариты. 

Стандартная техника для кухни — холодильник, газовая или электрическая плита, микроволновая печь, электромясорубка, мультиварка. Необязательный, но оптимальный набор — посудомоечная машина, отдельная морозильная камера.

Стандартная техника для ванной — стиральная машина. Нестандартная — сушильная машина. В машине белье высыхает сразу, отнимать полезную площадь под напольные сушилки не потребуется.

Подводим итог

Планировка квартиры — это расположение комнат и нежилых помещений, их метраж и функциональность. Удобная планировка — когда потребности всех членов семьи в личном пространстве учтены, а свободные метры использованы с пользой.

Популярные типы планировок в новостройке: студия, европланировка, квартиры с изолированными, смежными, смежно-изолированными комнатами; квартиры с мастер-спальней, двухуровневые квартиры и квартиры свободной планировки. 

💡 При выборе квартиры учтите количество жильцов, метраж, форму и расположение комнат, длину коридора, наличие ниши в прихожей и балкона, количество окон.

👍 Хорошая планировка — это кухня-гостиная, санузел от 7 квадратны метров, комнаты в форме широкого прямоугольника, встроенная ниша для одежды в прихожей и много света. 

Выбрать квартиру

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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