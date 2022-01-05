Как выбрать удачную планировку квартиры
Красивый вид из окна и школа рядом с домом — ещё не всё, что входит в понятие «хорошая квартира». Планировка — вот что делает жильё удобным, заставляет меньше или больше тратить на мебель и влияет на микроклимат в семье.
В статье расскажем о разных планировках жилья в новостройках, разберемся, какую планировку лучше выбрать и как удобнее организовать пространство квартиры.
Что такое планировка квартиры
Планировка — это схема квартиры с разделением помещений. В планировке дизайнеры и архитекторы закладывают:
- жилые комнаты
- ванную комнату
- прихожую
- кухню
- балкон или лоджию
- гардеробные ниши
- места подключения сантехники
- дверные проёмы
- окна
- перегородки
- внешние, внутренние и несущие стены
Помимо планировки, дизайнеры используют еще один похожий термин — планировочное решение. В решении рисуют, каким образом расставить мебель, снести и поставить перегородки, установить электрические приборы и розетки.
Застройщики размещают планировки квартир и этажей в свободном доступе. Дизайнеры рисуют планировочное решение по запросу клиента на основе кадастрового плана квартиры.
Какие бывают планировки в новостройках
Новостройки предлагают будущим жильцам различные виды планировок: студия, европейская планировка, квартиры с изолированными, проходными или смежными комнатами, со смежно-изолированными комнатами, с мастер-спальней, двухуровневые и со свободной планировкой.
Студия
Тип квартиры, в котором кухня, прихожая и жилая комната — единое пространство. Ограждена только ванная комната. Подходит для комфортной жизни одного-двух человек без детей.
Европейская планировка
Тип планировки, в котором кухня объединена с гостиной. В новостройках европейская планировка часто встречается в 1-, 2- и 3-комнатных квартирах.
Кухня-гостиная по размерам больше «хрущевской» или «сталинской», легко вмещает большую семью или компанию друзей.
Квартиры с изолированными комнатами
Тип планировки, в котором каждое помещение выходит в нежилую зону — коридор или кухню, например. Комнаты сохраняют приватность личного пространства.
Квартиры со смежно-изолированными комнатами
Тип планировки, в котором сочетаются смежные и изолированные помещения. Встречается в квартирах с тремя и более комнатами. Жильё подходит большим семьям. Такие квартиры дешевле вариантов с изолированными комнатами.
Квартиры с мастер-спальней
Тип планировки, при котором из спальни жильцы проходят в свою ванную или гардеробную. Из других комнат в спальню и гардеробную не войти.
👍 Удачная планировка квартиры, которая решает проблему очереди в санузел, шума сборов родственников по утрам.
Двухуровневые квартиры
Тип планировки, в котором площадь квартиры поделена на два этажа. Распространена в городах-миллионниках, в регионах подобных квартир мало.
👍 Большая площадь, понятное зонирование (наверху — спальня, личный санузел; внизу — кухня, гостиная), хорошая освещённость (чаще устанавливают панорамные окна).
👎 Высокая стоимость, часть полезного пространства уходит на лестницу.
Свободная планировка
Тип планировки, в котором пространство ограничено несущими стенами. Перепланировка затрагивает жилые помещения. Поменять расположение или размеры «мокрых зон» (кухня, санузел) не выйдет. Помещения кухни, санузла и одна жилая комната закреплены в поэтажном плане застройщика. Если расширите жилые помещения за счёт влажных комнат — перепланировку не согласуют.
Площадь помещения после перепланировки уменьшится за счёт перегородок и отделочных материалов. Стоимость жилья зависит от площади, поэтому вероятна потеря в рыночной цене.
👍 Возможность подстроить помещение под индивидуальные желания.
👎 Дополнительные расходы на ремонт, перегородки, падение рыночной стоимости.
Квартиры с проходными или смежными комнатами
Тип планировки, при котором комнаты объединены общим дверным проёмом. В новостройках встречаются редко, чаще — в квартирах старого фонда.
👍 Метраж коридора уменьшается, за счёт этого увеличивается площадь жилого помещения. Стоимость квартир с проходными или смежными комнатами меньше, чем с изолированными.
👎 Проходимость комнаты, нарушающая приватность личного пространства.
Что важно учесть при выборе планировки
При выборе планировки учтите состав семьи, полезный метраж и форму помещений, расположение комнат, возможность перепланировки, длину коридоров, ниши под шкафы и гардеробные, количество окон и наличие балкона или лоджии.
👨👩👧👦 Состав семьи.Если в квартире живут два поколения — выбирайте квартиру с изолированными комнатами. Это сократит бытовые конфликты.
Самая удобная планировка квартиры — количество комнат равно количеству жильцов плюс один. Дополнительная комната — гостиная, в которой собирается семья. Состав семьи также влияет на количество спальных мест, электрических приборов, розеток и шкафов.
↔️ Метраж комнат.Минимальный размер жилого помещения по законодательству — пять квадратных метров. Но для комфортной жизни стоит рассматривать площадь от восьми квадратов на одного человека.
В комнате должны умещаться необходимые для жизни вещи: кровать или диван, компьютерный стол, шкаф. Спальня для двух людей занимает площадь от 10 до 15 квадратов. В новостройках премиум-класса — от 16.
⬜️ Форма комнат.Лучшая форма — приближенный к квадрату прямоугольник или квадрат. Круглые или искривленные стены неудобны — для такой комнаты подойдет лишь мебель на заказ, а это увеличивает итоговую смету ремонта.
Лучше избегать квартир в форме пеналов — узких и длинных прямоугольников. В пеналах мебель ставят у одной стены. Вторая стена остается незанятой, но нужно штукатурить, шпаклевать, красить или оклеивать обоями — это затратно. Расстановка мебели по обеим сторонам оставляет мало места для свободного перемещения.
🧩 Расположение помещений относительно друг друга. Универсальные удобные планировки квартир — с изолированными комнатами, кухней-гостиной и мастер-спальней. Семьям без детей и единоличным собственникам подходят студии.
🔨 Возможность перепланировки. В планировках указывают тип стен: внешние (выходят на улицу), внутренние (межквартирные), перегородки (ставят чаще для перепланировки помещения, последние лет пять популярны перегородки из гипсокартона или пазогребневых блоков), несущие стены.
Жильцы обязаны согласовать перепланировку в жилинспекции. Не согласуют перепланировку несущих и внешних стен. Несущая стена — это стена с наибольшей толщиной, на нее приходится нагрузка здания: верхние этажи, балки, плиты, перегородки, балконы. По законодательству, жилец вправе менять проёмы несущей стены, не больше.
💼👢 Коридоры и места для хранения. Лучшая планировка коридора — та, в которой учтены места для хранения одежды и обуви.
Пример бесполезных метров — узкий длинный коридор вдоль комнат. Если использовать стены коридора — сокращается размер прохода. Идеальный вариант — квадратная прихожая с нишей под хранение.
☀️ Количество окон и освещённость.Освещённость зависит от количества оконных проёмов и стороны, на которую выходит окно. Хорошая освещённость на юго-западе.
✨ Наличие балкона. Балкон увеличивает освещённость пространства и полезность метража квартиры. Раньше балкон использовали больше как кладовую, сегодня его чаще утепляют и обустраивают место для отдыха или работы.
Примеры удачных планировок
Новостройки хороши тем, что строители быстро подхватывают тенденции спроса: большие кухни и санузлы, панорамные окна, ниши под шкафы в прихожей.
✅ Ниши и комнаты под одежду. Гардеробные комнаты и ниши для шкафа в прихожей — удобное решение для хранения. Так пространство прихожей используется рациональнее. Гардеробные комнаты размещают рядом со спальней.
✅ Большие комфортные кухни. Оптимальный размер кухни — когда спокойно помещается четыре человека и техника, остается свободный проход. Идеальный вариант — кухня-гостиная, здесь легко собраться семьёй или друзьями.
✅ Количество санузлов равно количеству спален. Практичное решение проблемы очередей в санузел. При одном собственнике идеальный вариант — объединённый санузел.
✅ Широкие комнаты. В широком помещении лучше освещённость, проще гармонично расставить мебель, чем в комнате-пенале.
Примеры неудачных планировок
⛔️ Длинная и узкая прихожая. Узкий коридор не функционален, пространство сложно организовать. Комфортный размер — когда в прихожей могут свободно перемещаться два человека, возможно разместить обувницу и вешалку для одежды. За счёт длинного коридора лучше расширить кухню или санузел.
⛔️ Разделение пространства студии перегородками. Студия предполагает отсутствие перегородок. Функциональные части пространства зонируют с помощью мебели — стеллажами или стеклянными перегородками, например.
Помещения студии обособить перегородками можно, только не будет шумоизоляции. Если использовать шумоизоляционные маты, уменьшится полезный метраж. Если работаете из дома и в семье несколько человек — выбирайте квартиру с изолированными комнатами.
⛔️Дополнительные углы. Возникают из-за неправильной геометрии помещений. Мешают расстановке мебели, усложняют ремонт и уменьшают полезное пространство.
⛔️ Мало окон.Недостаток окон — это плохая освещённость, постоянный полумрак в комнатах. Проблему решают через дополнительные источники света — люстры, торшеры, бра, балкон с панорамными окнами.
⛔️ Слишком маленькие нежилые помещения. Кухня или санузел размером 4–5 квадратов не функциональны. Перед покупкой квартиры посчитайте необходимую технику для кухни и ванной комнаты, пропишите габариты.
Стандартная техника для кухни — холодильник, газовая или электрическая плита, микроволновая печь, электромясорубка, мультиварка. Необязательный, но оптимальный набор — посудомоечная машина, отдельная морозильная камера.
Стандартная техника для ванной — стиральная машина. Нестандартная — сушильная машина. В машине белье высыхает сразу, отнимать полезную площадь под напольные сушилки не потребуется.
Подводим итог
Планировка квартиры — это расположение комнат и нежилых помещений, их метраж и функциональность. Удобная планировка — когда потребности всех членов семьи в личном пространстве учтены, а свободные метры использованы с пользой.
Популярные типы планировок в новостройке: студия, европланировка, квартиры с изолированными, смежными, смежно-изолированными комнатами; квартиры с мастер-спальней, двухуровневые квартиры и квартиры свободной планировки.
💡 При выборе квартиры учтите количество жильцов, метраж, форму и расположение комнат, длину коридора, наличие ниши в прихожей и балкона, количество окон.
👍 Хорошая планировка — это кухня-гостиная, санузел от 7 квадратны метров, комнаты в форме широкого прямоугольника, встроенная ниша для одежды в прихожей и много света.