Как зарегистрировать иностранца в квартире
- Что нужно знать о регистрации иностранцев в России
- Правила для владельцев квартир
- Как оформить временную регистрацию по месту пребывания (миграционный учет)
- Что может стать местом пребывания иностранца в России
- Как арендатору-иностранцу зарегистрироваться по месту жительства
- Как снять гостя с учёта
- Что грозит за уклонение от регистрации иностранного гражданина
Законодательство Российской Федерации обязывает регистрировать иностранных гостей. И если с гостиницей процедура понятна, то с жильём в аренду она сложнее. Прописать иностранца в своей квартире можно — это не запрещено законом, но как определить, что оформить: регистрацию по месту жительства или постановку на миграционный учёт по месту пребывания?
Рассказываем, как зарегистрировать иностранца в своей квартире, и что будет, если не соблюсти требования закона.
Что нужно знать о регистрации иностранцев в России
Регистрироваться в РФ по месту фактического пребывания иностранных граждан обязывает федеральный закон от 27.06.2018 года № 163-ФЗ. Он вносит поправки в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Главное, что нужно помнить: с июля 2018 года гость с паспортом другой страны должен быть зарегистрирован там, где будет проживать. То есть работодатели больше не могут вести учёт иностранных сотрудников по адресу офиса, а физическим лицам, принимающим зарубежного гостя дома, придётся прописать иностранца в своей квартире.
Чтобы правильно всё оформить, нужно знать, что в отношении зарубежных гостей действуют два режима: временная регистрация иностранного гражданина по месту жительства и временная регистрация (миграционный учет) по месту пребывания.
Чем отличается регистрация иностранного гражданина по месту жительства от миграционного учета по месту пребывания
Регистрацию по месту жительства (временную) можно оформить только тем иностранцам, у кого есть разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ).
После того, как получен один из этих статусов, в течение семи дней нужно обратиться в госорганы для регистрации по месту жительства. Регистрацию оформляют на 3 года по РВП и на 5 лет — получившим ВНЖ: в обоих случаях сроки обычно совпадают с периодом действия документа, разрешающего находиться в России.
Если РВП или ВНЖ нет, то гражданам иностранных государств, в том числе с правом безвизового въезда в Россию нужно встать на миграционный учёт по месту пребывания.
Разрешённый срок нахождения на территории РФ зависит от гражданства гостя и цели визита. Например, граждане стран Евразийского экономического союза должны вставать на миграционный учёт только по истечении 30 суток с даты въезда в Россию (для граждан Беларуси срок 90 суток). Если срок визита короче, то вставать на миграционный учёт не нужно.
Те, кто приезжает из других иностранных государств на учёбу, работу или по личным причинам, должны встать на миграционный учёт не позднее 7 дней после прибытия. Проще всего туристам, которые приезжают с краткосрочным визитом и останавливаются в отеле, — в этом случае все хлопоты по оформлению пребывания берёт на себя отель.
Если гражданин России зовёт зарубежного гостя к себе, потребуется зарегистрировать иностранца в квартире временно или поставить его на миграционный учет. То есть государство должно знать, где именно иностранец будет проживать.
Правила для владельцев квартир
Жить в отеле проще с точки зрения оформления, но, как правило, дороже. Кроме того, некоторые собственники готовы заработать, выступая принимающей стороной для оформления иностранных граждан.
Оформление временной регистрации иностранца в квартире не противоречит закону. Но владельцу жилья стоит лучше к этому подготовиться: узнать порядок оформления временной регистрации и гарантировать их проживание по адресу регистрации, чтобы она не была признана фиктивной.
Если зарегистрировать слишком много людей в помещении, то при проверке, например, плановой или по жалобе соседей, регистрацию иностранцев могут признать фиктивной. Несоблюдение норматива по площади и условий жизни, как и проживание иностранца не по месту регистрации, — в списке оснований для привлечения к административной ответственности и гостя, и владельца квартиры.
Как оформить временную регистрацию по месту пребывания (миграционный учет)
Разберём по порядку три шага, которые нужно сделать, чтобы временно зарегистрировать иностранца в своей квартире:
- собрать документы;
- подать уведомление о прибытии;
- получить документ, подтверждающий постановку на миграционный учет.
Ответственный в этом процессе тот, кто принимает иностранного гостя, то есть арендодатель.
Именно он подаёт уведомление о прибытии иностранного гражданина через портал госуслуг, в МФЦ или напрямую в территориальный орган МВД.
В пакете документов, которые нужно приложить к уведомлению, должны быть:
- паспорт собственника жилья;
- копия паспорта (заполненные страницы) иностранного гостя;
- уведомление о прибытии иностранного гостя в место пребывания;
- копия его миграционной карты (если применимо);
- копия визы (если применимо).
Это бесплатная услуга. Срок рассмотрения заявления об уведомлении — один рабочий день при подаче заявления через портал «Госуслуги». При личном визите в МВД или МФЦ отрывной корешок уведомления о прибытии выдается в день обращения. Если нет оснований для отказа в приеме уведомления о прибытии, иностранный гражданин получает документ, подтверждающий постановку на миграционный учёт по месту пребывания.
Что может стать местом пребывания иностранца в России
Местом пребывания иностранного гражданина на территории России считается помещение, в котором он проживает. Это может быть жилое помещение (квартира), средство размещения (гостиница, апартаменты, санаторий, дом отдыха, турбаза), больница или офис (но только, если он приспособлен к тому, чтобы в нем жили люди).
С апартаментами нужно иметь в виду, что регистрировать в них иностранных гостей можно, только если это апартаменты гостиничного типа. Это важно учитывать в том случае, если хозяин рассматривает этот вид недвижимости как потенциальный способ заработать на аренде.
В некоторых случаях — например, в пограничной зоне, закрытых военных городках, зонах экологического бедствия — регистрация иностранцев по месту жительства и их учёт по месту пребывания ведется в разрешительном порядке, а не в уведомительном.
Как арендатору-иностранцу зарегистрироваться по месту жительства
Закон обязывает иностранных граждан с разрешением на временное проживание или видом на жительство регистрироваться в помещении, для использования которого у гостя есть законные основания и в котором он будет проживать.
То есть для того, чтобы прописать иностранца в съемной квартире, нужно заключить с ним договор аренды или найма — это документ, подтверждающий право пользования жилплощадью.
Какие документы нужны
Документы оформляются после прибытия в Россию и в течение семи дней после получения статуса РВП или ВНЖ. Заявление о регистрации по месту жительства подают через «Госуслуги» или лично в МФЦ или подразделении МВД.
К нему прилагают:
- паспорт заявителя
- РВП или ВНЖ
- договор аренды или найма
Госпошлина за рассмотрение заявления составляет 420 рублей (по состоянию на дату публикации). Квитанцию об её оплате можно приложить, но это необязательно: факт оплаты проверяют через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
Заявку рассматривают в течение рабочего дня. Если МВД принимает положительное решение, в ВНЖ или РВП ставится соответствующая отметка.
Как снять гостя с учёта
Для того чтобы снять гостя с миграционного учета, специально ничего делать не нужно. Если закончился договор аренды или срок действия РВП или ВНЖ, регистрация перестает действовать.
В случае отъезда гражданина другой страны из России МВД получает эту информацию от пограничной службы, а в случае смерти — из ЗАГСа. Но если нужно до истечения срока договора отменить регистрацию иностранного квартиросъёмщика по месту жительства, тогда предстоит расторгнуть договор аренды и заявить о снятии иностранца с регистрации лично в территориальный орган МВД или онлайн через «Госуслуги» в разделе «Миграционный учет».
Что грозит за уклонение от регистрации иностранного гражданина
За нарушение правил регистрации иностранных граждан налагается штраф обеим сторонам: и арендодателю, и гостю.
В регионах иностранный гражданин без регистрации может быть оштрафован на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург), а также в Московской и Ленинградской областях — на сумму от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.
Помимо наложения штрафа, иностранца могут депортировать. Неисполнительному хозяину жилья грозит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей за уклонение от постановки иностранца на миграционный учет.
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