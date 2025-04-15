Как получить налоговый вычет при покупке жилья с использованием субсидий и льгот
Некоторым категориям россиян государство помогает с покупкой или строительством жилья. Такую поддержку власти предоставляют в том числе в виде различных выплат.
При получении имущественного налогового вычета за приобретение недвижимости на субсидии возникает ряд вопросов: например, можно ли его оформить и как рассчитывается сумма к возврату. Об этих и других тонкостях рассказываем в статье.
Перед тем, как перейти непосредственно к теме, коротко напомним о том, что такое имущественный вычет, кто вправе его получить и в каком размере. Более подробно же о нем можно прочитать в статье Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
Что такое имущественный вычет и кому он положен
Каждый месяц работодатель отчисляет с зарплаты сотрудников 13-22%* — это налог на доходы (НДФЛ). Часть этого уплаченного налога при ряде жизненных ситуаций можно вернуть. К таким ситуациям относится и покупка квартиры, в том числе в ипотеку. Возврат части отчисленного налога при приобретении жилья и есть имущественный вычет. Он полагается за покупку недвижимости и за уплаченные проценты по ипотеке, если для этого использовались кредитные деньги.
Оформить налоговый вычет могут граждане, которые платят подоходный налог 13-22%.
В России с 2025 года действует пятиступенчатая шкала налогообложения, ставка налога варьируется от 13% до 22% и зависит от годового дохода конкретного человека. Она составляет:
- 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год;
- 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн руб. и до 5 млн руб.;
- 18% — для части дохода от 5 млн руб. и до 20 млн руб.;
- 20% — для части дохода от 20 млн руб. и до 50 млн руб.;
- 22% — для части дохода свыше 50 млн руб.
Размер налогового вычета
Максимальная сумма, с которой можно получить вычет за покупку недвижимости, — 2 млн руб., за проценты по ипотеке — 3 млн руб. Сумма налога к возврату зависит от того, сколько человек уплатил НДФЛ и по какой ставке (13-22%). Ранее ФНС назвала максимальный размер вычета при той или иной ставке НДФЛ:
Те, кто платит 13%, по-прежнему могут вернуть 260 тыс. руб. и 390 тыс. руб. соответственно.
- при ставке 15% предельные суммы 300 тыс. руб. и 450 тыс. руб.;
- при 18% — 360 тыс. руб. и 540 тыс. руб.;
- при 20% — 400 тыс. руб. и 600 тыс. руб.;
- при 22% — 440 тыс. руб. и 660 тыс. руб.
В большинстве случаев подоходный налог составляет 13%, поэтому далее по тексту будем использовать именно эту ставку. Соответственно, максимальные суммы к возврату составят 260 тыс. руб. за покупку квартиры и 390 тыс. руб. за проценты по ипотеке.
Если жилье было приобретено в браке, на налоговый вычет имеют право оба супруга, то есть каждому в общей сложности положено максимум по 650 тыс. руб.
Можно ли оформить вычет при покупке жилья с использованием выплат от государства
Да, имущественный вычет оформить можно, но только с той суммы, которую потратил человек на квартиру/дом из собственных денег. Вычет же с материнского капитала или иных субсидий и льгот, по закону, получить нельзя: в Налоговом кодексе сказано, что он не предоставляется на расходы, которые покрываются за счет средств работодателей или иных лиц, маткапитала и бюджетных денег.
Таким образом, вычет будет рассчитываться от общей стоимости недвижимости за минусом использованных федеральных или региональных выплат. Такой механизм вычисления работает в случае со всеми выплатами от государства. Как именно подсчитать сумму к возврату, разберем на примерах конкретных субсидий и программ.
Покупка недвижимости с материнским капиталом
Программа маткапитала — это государственная мера поддержки семей с детьми. Направить выплату можно в том числе на улучшение жилищных условий: покупку жилья, строительство и реконструкцию дома, первоначальный взнос по ипотеке и ее досрочное погашение.
- 690 266,95 руб. — на первого ребенка
- 912 162,09 руб. — на второго ребенка, если выплату на первого семья не получала
- 221 895,10 руб. — доплата на второго ребенка, если маткапитал на первого семья уже оформляла
Налоговый вычет оформляется после использования маткапитала
Представим, что семья с двумя детьми купила квартиру без ипотеки за 2 700 000 руб., направив на ее приобретение маткапитал в размере 912 162,09 руб. Выходит, из своих денег она потратила 1 787 837,91 руб. Именно от этой суммы и будет рассчитываться налоговый вычет: 1 787 837,91 руб.*0,13% = 232 418,928 руб.
Столько вправе вернуть супруги на двоих, если недвижимость они приобрели в браке. При этом пара может договориться о пропорциях вычета на каждого либо определить, что всю сумму вернет только один из них.
Если бы их квартира стоила не 2 700 000 руб., а 10 000 000 руб., то использованный маткапитал не имел бы никакого значения. Поскольку сумма собственных средств, потраченных на жилье, даже за вычетом выплаты существенно выше лимита супругов в 4 млн руб. Таким образом, в этом и аналогичных случаях каждый супруг может вернуть максимальные 260 тыс. руб.
Налоговый вычет оформляется перед использованием маткапитала
Допустим, супруги взяли квартиру за 4 700 000 руб. в ипотеку, полностью получили налоговый вычет по 650 тыс. руб., и только потом у них родился первый ребенок. Государство выдало им сертификат на 690 266,95 руб., который они направили на погашение ипотеки в части основного долга. На уплату процентов маткапитал использовать нельзя, поэтому в данном случае важен только вычет за покупку недвижимости (260 тыс. руб.).
4 700 000 руб. — 690 266,95 руб. = 4 009 733,35 руб. Столько своих средств на жилье было потрачено — соответственно, вычет в 260 тыс. руб. получен корректно.
При стоимости квартиры 4 000 000 руб. образовалась бы излишне выплаченная налоговой сумма. 4 000 000 руб. — 690 266,95 руб. = 3 309 733,05 руб. Именно эти расходы и должны лежать в основе расчета. Умножаем ее на 0,13% и получаем 430 265,296 руб. возможных к возврату. При этом супруги получили по 260 тыс. руб. Значит, излишек равен 89 734,70 руб. на двоих, и их придется вернуть государству.
Все правила и расчеты также касаются и регионального маткапитала.
Погашение ипотеки с помощью выплаты в 450 тыс. руб.
Такая поддержка доступна семьям при рождении третьего и последующих детей с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030-го. Субсидией погашается основной долг. Если же он меньше 450 тыс. руб., то остаток направляется на уплату процентов по ипотеке.
Схема расчета налогового вычета та же. Если этими деньгами семья погасила часть процентов, в большинстве случаев сумма будет небольшой и не повлияет или повлияет незначительно на сумму к возврату. Более существенную роль выплата будет играть при погашении основного долга.
Если семья купила жилье в ипотеку за 2 000 000 руб. и меньше, сначала один из супругов получил налоговый вычет, а затем пара оформила выплату 450 тыс. руб. и погасила ею ипотеку, то государству надо будет вернуть 58,5 тыс. руб. (13% с 450 тыс. руб.).
При стоимости недвижимости более 2 450 000 руб. ничего возвращать не нужно.
Участие в программе «Молодая семья»
Эта программа позволяет нуждающимся гражданам получить жилищный сертификат на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки. Претендовать на такую помощь могут семьи:
- с детьми и без них;
- с одним и более ребенком, если один из супругов не является гражданином РФ;
- родители-одиночки с одним ребенком и более.
Кроме того, граждане должны соответствовать ряду критериев, в том числе возраст каждого супруга или родителя-одиночки не должен превышать 35 лет. Подробно ознакомиться с условиями программы можно в статье.
Выплаты по этой программе гораздо существеннее, но зависят от региона. К примеру, в Москве семья из трех человек может получить в качестве помощи 3 363 746,4 руб. Эти данные и возьмем для расчета.
Квартира стоит 9 000 000 руб., 3 363 746,4 руб. из них внесено сертификатом, то есть своих денег внесено 5 636 253,6 руб. Соответственно, получить налоговый вычет в полном размере — 260 тыс. руб. с лимита в 2 млн руб. — возможно (причем каждому супругу).
При стоимости квартиры 5 млн руб. вычет удастся оформить только с 1,7 млн руб.
Здесь ситуация немного другая, поскольку семья уже могла полностью реализовать право на вычет.
Представим, что стоимость ипотечной квартиры та же — 9 000 000 руб., вычет за нее получен, остаток долга по ипотеке — 2 500 000 руб. Его семья покрывает сертификатом (он ограничивается суммой остатка задолженности, то есть в данном случае номиналом 2 500 000 руб.). Таким образом, собственных потраченных денег хватает на вычет в полном объеме — возвращать государству ничего не придется.
Другая ситуация: жилье стоит 5 000 000 руб., остаток долга — 3 320 750 руб. Выходит, семья заплатила из своих средств только 1 679 250 руб., то есть вычет должен составить 218 302,5 руб., а не 260 000 руб. Вычитаем из второй суммы первую и получаем значение, которое необходимо вернуть: 41 697,5 руб.
То же самое касается и других жилищных сертификатов.
Субсидия на покупку квартиры или строительство дома
На нее имеют право различные категории россиян, в том числе военнослужащие. Так, например, военному, который отслужил 13 лет и у которого есть супруга и ребенок, положена субсидия в размере 10 750 338,9 руб.
Таким образом, выплата может полностью покрывать стоимость квартиры/дома, и в этом случае оформить налоговый вычет за покупку не удастся. Если же недвижимость стоит хотя бы 12 750 338,9 руб., то с оставшейся после использования субсидии суммы оформить вычет уже можно.
Как вернуть излишне полученный вычет
В случае переплаты со стороны налоговой есть два варианта развития событий:
- Вы сами сообщаете об излишке в ФНС.
- Ждете, когда налоговики заметят переплату и подадут в суд для ее взыскания.
Ради собственного спокойствия лучше выбрать первый вариант. Для этого нужно обратиться в ФНС с заявлением о добровольной уплате излишне полученных денег. Более точную информацию о порядке действий следует уточнить в налоговой службе по месту постоянной регистрации.
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
- Что такое имущественный вычет и кому он положен
- Можно ли оформить вычет при покупке жилья с использованием выплат от государства
- Покупка недвижимости с материнским капиталом
- Погашение ипотеки с помощью выплаты в 450 тыс. руб.
- Участие в программе «Молодая семья»
- Субсидия на покупку квартиры или строительство дома
- Как вернуть излишне полученный вычет
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