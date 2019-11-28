Единый жилищный документ: что это и для чего он нужен
Единый жилищный документ (ЕЖД) представляет собой универсальную форму, существенно упрощающую нашу жизнь. Он заменяет собой целую стопку справок об объекте недвижимости. Кто может оформить ЕЖД? И как его получить? Сколько он действует и где используется? Подготовили ответы на эти и еще много актуальных вопросов по теме.
Что такое Единый жилищный документ
ЕЖД — это универсальный документ, который содержит в себе сведения, ранее представлявшиеся в нескольких отдельных документах. Эта универсальная форма на федеральном уровне в данный момент не внедрена: ее разработкой занимались власти Москвы. Только в Москве этот документ и работает. Формально ЕЖД действует 60 дней с момента выдачи. Фактически срок его действия может быть разным в зависимости от ситуации.
Какие документы заменяет ЕЖД
ЕЖД — мегаполезен. Он один заменяет более десяти различных выписок и справок (но не отменяет их существование). Среди них:
Выписка из домовой книги
Справка о составе семьи
Справка о регистрации по адресу
Справка об отсутствии задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг
Копия финансово-лицевого счета
Копия карточки учета для собственника жилплощади
и некоторые другие.
Где можно использовать ЕЖД
Сфера применения у Единого жилищного документа довольно обширная. Он будет полезен, если вы:
Совершаете различные сделки с квартирой (ее обмен, дарение, куплю-продажу и др.)
Меняете паспорт или получаете новый
Решаете бытовые и коммунальные задачи (например, хотите подключить стационарный телефон)
Хотите оформить государственные или муниципальные льготы и субсидии
Должны предоставить несколько справок под запрос различных учреждений
ВАЖНО! ЕЖД не указывает на право собственности на квартиру. Для этого вам понадобится Выписка из ЕГРН или иные подтверждающие документы.
Кому выдают ЕЖД
Собственнику жилья
Постоянно проживающим или временно зарегистрированным на данной жилой площади лицам
Законным представителям заявителя (например, несовершеннолетнего)
Представителям заявителя при наличии заверенной нотариусом доверенности
Где оформить ЕЖД
ЕЖД можно оформить очно: в центре госуслуг «Мои документы». Здесь вы сможете получить ЕЖД в день обращения. Или онлайн: на сайте мэра Москвы. Справка в течение 1 дня будет направлена в ваш личный кабинет в формате электронного документа.
Что понадобится для оформления
Для получения ЕЖД подготовьте эти документы:
Заявление на предоставление данной услуги
Паспорт или другой документ, подтверждающий вашу личность
Иные документы по запросу (к примеру, это может быть решение суда о признании взрослого человека иждивенцем)