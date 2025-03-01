Штраф за отсутствие прописки в 2025 году: в каких случаях нужно платить
Без регистрации по месту жительства или пребывания нельзя обратиться за социальными льготами и пособиями, записать ребёнка в школу или в детский сад, получать государственные услуги, оформить ипотеку и многое другое.
Кроме того, за отсутствие штампа в паспорте или соответствующего документа предусмотрена административная ответственность. Наказание в виде штрафа получают не только незарегистрированные жильцы, но и собственники–арендодатели.
Рассказываем подробнее, чем грозит отсутствие прописки у гражданина РФ.
Что такое прописка и зачем она нужна
Прописка или регистрация по месту жительства представляет собой отметку в паспорте с указанием места проживания человека. При её оформлении соответствующие записи также вносятся в учётные документы государственных органов.
Такой механизм учёта позволяет государству контролировать место проживания граждан, а также предоставляет им доступ к определённым госуслугам и льготам.
На заметку. Официально в России сейчас нет понятия прописки — его отменили ещё в 1993 году с введением закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Но многие и сейчас называют регистрацию по месту проживания пропиской — так сразу понятно о чём речь.
Кто и когда должен оформлять прописку
Регистрация может быть постоянной — по месту жительства, или временной — по месту пребывания. Первая — должна быть у каждого гражданина России (оформляется в виде штампа в паспорте). При смене места жительства прописаться по новому адресу нужно в течение 7 дней.
В дополнение к постоянной потребуется сделать временную регистрацию, если человек уезжает в другой регион на срок более 90 дней.
Для иностранных граждан действуют отдельные правила регистрации на территории РФ.
Какой штраф предусмотрен за отсутствие регистрации
Если не оформить временную или постоянную регистрацию в установленные законом сроки, на нарушителя может быть наложен административный штраф (здесь далее ст. 19.15.2 КоАП РФ):
- до 5000 рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга
- до 3000 рублей — для остальных субъектов РФ
Если человек снимает квартиру в другом регионе дольше 3 месяцев и у него нет временной прописки, то административная ответственность наступает в том числе и в отношении наймодателя — владельца арендуемого помещения.
Для должностных лиц и организаций штраф будет гораздо выше — до 50 000 и до 800 000 рублей соотвественно.
А если регистрацию признают фиктивной (без намерения человека проживать в помещении), в отношении нарушителя наступает уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы (ст. 322.2 УК РФ).
В каких ситуациях штрафа можно избежать
Штрафа за проживание без прописки не будет в следующих случаях:
- Срок временного пребывания не превышает 90 дней.
- У вас нет временной регистрации по месту пребывания, но есть постоянная в том же регионе (это правило действует в отношении Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Севастополя и Крыма).
- Если вы являетесь близким родственником владельца помещения, в котором проживаете. К этой категории относятся супруги, родные и усыновленные дети, супруги детей, родители и их супруги, бабушки, дедушки, внуки подопечные, усыновители, опекуны, попечители, родные братья и сестры. При этом у собственника должна быть оформлена регистрация в этой же квартире.
Пример. Николай переехал в Москву из Воронежа, и первое время планирует жить в квартире своего родного брата. На этот период он может не оформлять временную регистрацию, так как помещение принадлежит близкому родственнику.
Что нельзя сделать без прописки
Помимо штрафов, отсутствие регистрации имеет и другие негативные последствия. С чем могут возникнуть сложности:
- оформление документов — заграничного паспорта, водительских прав, пенсионного удостоверения
- запись ребёнка в детский сад или школу
- получение кредитов, ипотеки
- регистрация ИП или юридического лица
- трудоустройство или поступление в учебное заведение
- прикрепление к поликлинике
- участие в голосовании на выборах
- получение мер социальной поддержки
- регистрация брака и рождения ребёнка
Подскажите если для сделки по продаже собственной квартиры необходимо выписаться, а сделка по покупке еще до конца не оформлена. Как быть с постоянной регистрацией мы не уложимся в 7 дней? Штраф избежать можно?
Пользовательздравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться в регистрирующий орган.
Здраствуйте ! Скажите пожалуйста, если у меня временная регистрация истекла, через какой период времени налаживается штраф и можно опять продлить? Спасибо
Пользовательздравствуйте! При смене места жительства прописаться по новому адресу нужно в течение 7 дней.
В дополнение к постоянной потребуется сделать временную регистрацию, если человек уезжает в другой регион на срок более 90 дней.
Для иностранных граждан действуют отдельные правила регистрации на территории РФ.
Добрый день
Если у меня вообще нет ни временной, ни постоянной прописки уже долгое время и сейчас хочу прописаться у жены в доме, какой штраф могут наложить на меня ????
Владимир В.здравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.
Здравствуйте, меня выписали непонятным образом из квартиры(места постоянной регистрации) без моего ведома. Как мне получить назад свою регистрацию?
Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.
Здравствуйте! Я иностранец и я просрочил регистрацию на месяц, что мне делать?
Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.
Здравствуйте! Сейчас мне 18 лет, я прописана в Иркутской области, но проживаю в Санкт-Петербурге в связи с получением высшего образования. Когда мне исполнится 20 лет и мне нужно будет поменять паспорт, какую прописку мне туда вставить? Если у меня нет прописки в Санкт-Петербурге
Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.
Добрый день! Скажите пожалуйста если у меня просрочена временная регистрация уже 2 месяца! Что я могу делать?
Пользовательздравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, за консультацией в регистрирующий орган вашего региона.
Здравствуйте. я постоянно прописан в Москве, но на полгода переезжаю в другой город в свою собственную квартиру мне нужно регистрировать самого себя в собственной квартире?
Олег С.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией в регистрирующий орган вашего региона.
Здравствуйте у меня срок временной регистрации истек но я оформил до истечения срока по другому адрессу ,У меня есть бумажка о том что я подал заявку на продление могу ли я находиться здесь или за это
предусмотрен Административный штраф?
Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.
У меня просрочена регистрация уже почти месяц что бвдет
Пользовательздравствуйте! Если не оформить временную или постоянную регистрацию в установленные законом сроки, на нарушителя может быть наложен административный штраф (ст. 19.15.2 КоАП РФ):
до 5000 рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга
до 3000 рублей — для остальных субъектов РФ