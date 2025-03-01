Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
5 мин
59K

Штраф за отсутствие прописки в 2025 году: в каких случаях нужно платить

Дата публикации: 01 мар 2025
Штраф за отсутствие прописки в 2025 году: в каких случаях нужно платить

Без регистрации по месту жительства или пребывания нельзя обратиться за социальными льготами и пособиями, записать ребёнка в школу или в детский сад, получать государственные услуги, оформить ипотеку и многое другое.

Кроме того, за отсутствие штампа в паспорте или соответствующего документа предусмотрена административная ответственность. Наказание в виде штрафа получают не только незарегистрированные жильцы, но и собственники–арендодатели.

Рассказываем подробнее, чем грозит отсутствие прописки у гражданина РФ.

Что такое прописка и зачем она нужна

Прописка или регистрация по месту жительства представляет собой отметку в паспорте с указанием места проживания человека. При её оформлении соответствующие записи также вносятся в учётные документы государственных органов.

Такой механизм учёта позволяет государству контролировать место проживания граждан, а также предоставляет им доступ к определённым госуслугам и льготам.

На заметку. Официально в России сейчас нет понятия прописки — его отменили ещё в 1993 году с введением закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Но многие и сейчас называют регистрацию по месту проживания пропиской — так сразу понятно о чём речь.

Кто и когда должен оформлять прописку

Регистрация может быть постоянной — по месту жительства, или временной — по месту пребывания. Первая — должна быть у каждого гражданина России (оформляется в виде штампа в паспорте). При смене места жительства прописаться по новому адресу нужно в течение 7 дней.

В дополнение к постоянной потребуется сделать временную регистрацию, если человек уезжает в другой регион на срок более 90 дней.

Для иностранных граждан действуют отдельные правила регистрации на территории РФ.

Какой штраф предусмотрен за отсутствие регистрации

Если не оформить временную или постоянную регистрацию в установленные законом сроки, на нарушителя может быть наложен административный штраф (здесь далее ст. 19.15.2 КоАП РФ):

  • до 5000 рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга
  • до 3000 рублей — для остальных субъектов РФ

Если человек снимает квартиру в другом регионе дольше 3 месяцев и у него нет временной прописки, то административная ответственность наступает в том числе и в отношении наймодателя — владельца арендуемого помещения.

Штрафы за отсутствие прописки или регистрации в 2024 году
Штрафы за отсутствие прописки или регистрации в 2024 году

Для должностных лиц и организаций штраф будет гораздо выше — до 50 000 и до 800 000 рублей соотвественно.

А если регистрацию признают фиктивной (без намерения человека проживать в помещении), в отношении нарушителя наступает уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы (ст. 322.2 УК РФ).

В каких ситуациях штрафа можно избежать

Штрафа за проживание без прописки не будет в следующих случаях:

  • Срок временного пребывания не превышает 90 дней.
  • У вас нет временной регистрации по месту пребывания, но есть постоянная в том же регионе (это правило действует в отношении Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Севастополя и Крыма).
  • Если вы являетесь близким родственником владельца помещения, в котором проживаете. К этой категории относятся супруги, родные и усыновленные дети, супруги детей, родители и их супруги, бабушки, дедушки, внуки подопечные, усыновители, опекуны, попечители, родные братья и сестры. При этом у собственника должна быть оформлена регистрация в этой же квартире.

Пример. Николай переехал в Москву из Воронежа, и первое время планирует жить в квартире своего родного брата. На этот период он может не оформлять временную регистрацию, так как помещение принадлежит близкому родственнику.

Что нельзя сделать без прописки

Помимо штрафов, отсутствие регистрации имеет и другие негативные последствия. С чем могут возникнуть сложности:

  • оформление документов — заграничного паспорта, водительских прав, пенсионного удостоверения
  • запись ребёнка в детский сад или школу
  • получение кредитов, ипотеки
  • регистрация ИП или юридического лица
  • трудоустройство или поступление в учебное заведение
  • прикрепление к поликлинике
  • участие в голосовании на выборах
  • получение мер социальной поддержки
  • регистрация брака и рождения ребёнка

Читайте также: Как прописаться в квартире

Справки и выписки
Город-миллионник
Владельцам квартир
Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
Приходилось платить штраф за отсутствие регистрации?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии60
П
Пользователь
13 мар 2025

Подскажите если для сделки по продаже собственной квартиры необходимо выписаться, а сделка по покупке еще до конца не оформлена. Как быть с постоянной регистрацией мы не уложимся в 7 дней? Штраф избежать можно?

Домклик
14 мар 2025

Пользовательздравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться в регистрирующий орган.

П
Пользователь
20 фев 2025

Здраствуйте ! Скажите пожалуйста, если у меня временная регистрация истекла, через какой период времени налаживается штраф и можно опять продлить? Спасибо

Домклик
21 фев 2025

Пользовательздравствуйте! При смене места жительства прописаться по новому адресу нужно в течение 7 дней.

В дополнение к постоянной потребуется сделать временную регистрацию, если человек уезжает в другой регион на срок более 90 дней.

Для иностранных граждан действуют отдельные правила регистрации на территории РФ.

В
Владимир В.
16 фев 2025

Добрый день

Если у меня вообще нет ни временной, ни постоянной прописки уже долгое время и сейчас хочу прописаться у жены в доме, какой штраф могут наложить на меня ????

Домклик
24 фев 2025

Владимир В.здравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.

П
Пользователь
13 фев 2025

Здравствуйте, меня выписали непонятным образом из квартиры(места постоянной регистрации) без моего ведома. Как мне получить назад свою регистрацию?

Домклик
21 фев 2025

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.

П
Пользователь
26 янв 2025

Здравствуйте! Я иностранец и я просрочил регистрацию на месяц, что мне делать?

Домклик
27 янв 2025

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.

П
Пользователь
16 дек 2024

Здравствуйте! Сейчас мне 18 лет, я прописана в Иркутской области, но проживаю в Санкт-Петербурге в связи с получением высшего образования. Когда мне исполнится 20 лет и мне нужно будет поменять паспорт, какую прописку мне туда вставить? Если у меня нет прописки в Санкт-Петербурге

Домклик
17 дек 2024

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.

П
Пользователь
13 нояб 2024

Добрый день! Скажите пожалуйста если у меня просрочена временная регистрация уже 2 месяца! Что я могу делать?

Домклик
13 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, за консультацией в регистрирующий орган вашего региона.

О
Олег С.
29 окт 2024

Здравствуйте. я постоянно прописан в Москве, но на полгода переезжаю в другой город в свою собственную квартиру мне нужно регистрировать самого себя в собственной квартире?

Домклик
31 окт 2024

Олег С.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией в регистрирующий орган вашего региона.

П
Пользователь
12 окт 2024

Здравствуйте у меня срок временной регистрации истек но я оформил до истечения срока по другому адрессу ,У меня есть бумажка о том что я подал заявку на продление могу ли я находиться здесь или за это

предусмотрен Административный штраф?

Домклик
14 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.

П
Пользователь
06 окт 2024

У меня просрочена регистрация уже почти месяц что бвдет

Домклик
08 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Если не оформить временную или постоянную регистрацию в установленные законом сроки, на нарушителя может быть наложен административный штраф (ст. 19.15.2 КоАП РФ):

до 5000 рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга

до 3000 рублей — для остальных субъектов РФ

Содержание статьи

Рекомендуем

Зачем нужна выписка из домовой книги и как ее получить
20 нояб 2024
283K
Как продать квартиру с временными жильцами
28 фев 2023
8K
Эксперт рассказала, кого собственник не может выселить из своей квартиры
20 фев 2025
64K
Сколько времени дается на переезд продавцу при продаже квартиры
21 фев 2025
151K

Актуальное

Как построить баню на участке
вчера 11:00
23K
Не приходит налоговый вычет: что делать
20 мар 2025
61K
Каркасный дом: плюсы и минусы
20 мар 2025
16K
Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости
19 мар 2025
305K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал