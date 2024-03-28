Прописка в СНТ: можно или нельзя
Если вы хотите построить дом на садовом участке или выбираете уже готовое жильё, которое находится на территории садового некоммерческого товарищества, сразу встаёт вопрос о возможности оформления постоянной прописки. Если отвечать коротко — то да, прописаться в СНТ можно, но при условии, что дом имеет статус жилого помещения.
Рассказываем подробнее.
Что такое СНТ
Садовое некоммерческое товарищество или СНТ — это объединение владельцев садовых земельных участков. Цель создания таких организаций — обеспечение благоприятных условий для ведения садоводства.
По своему назначению и функциям СНТ напоминает товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые создаются владельцами квартир в многоквартирных домах.
СНТ занимается вопросами благоустройства территории дачного сообщества, обеспечения тепловой и электрической энергией, газо- и водоснабжения, обращения с ТКО. В обязанности организации также может входить сбор средств на оплату электричества, содержание охранного пункта при въезде.
Члены СНТ могут использовать свои участки для выращивания овощей, фруктов, цветов и других растений, а также для отдыха. Кроме того, на такой земле можно построить садовый или жилой дом (только в границах населённых пунктов), баню, подвал, гараж и другие хозпостройки.
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Если дом уже построен
Если на участке уже есть готовый дом, возможность оформления прописки зависит от его юридического статуса (жилой или нежилой).
Проверить эту информацию можно в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (обратите внимание на строки «Назначение» и «Наименование»).
Жилой дом
Если дом имеет статус жилого здания, то в нём можно прописаться.
Единственное требование — дом и участок должны быть оформлены в собственность. Для получения регистрации достаточно подать заявку через Госуслуги или через МФЦ. После её рассмотрения вас пригласят в отделение ФМС для проставления штампа в паспорте или выдачи свидетельства о регистрации (для детей до 14 лет).
Садовый дом
В садовом доме прописаться нельзя. Ранее такие домики назывались дачными и были предназначены для временного пребывания и хранения инвентаря.
С 1 января 2019 года в соответствии с 217-ФЗ понятия «дача», «дачный участок», «дачный дом» были исключены из законодательства. После этого всё, что было «дачным», стало «садовым». Но запрет на оформление прописки остался.
Даже если ваш садовый дом подходит для постоянного проживания (подключены все коммуникации, есть санузел и кухня), оформить регистрацию всё равно не получится. По документам здание будет считаться нежилым.
В этом случае есть два варианта — признать садовый дом жилым или построить на участке новый дом в соответствии с требованиями законодательства и прописаться в нём.
Если планируется строительство дома на участке СНТ
В этом случае возможность прописки также сводится к тому, какой дом вы построите или, точнее, какое назначение здания будет указано в документах.
Для строительства жилого дома нужно убедиться, что категория и вид разрешённого использования земли подходят для этой цели.
Эту информацию можно посмотреть в выписке из ЕГРН или проверить с помощью публичной кадастровой карты Росреестра (достаточно ввести в строке поиска кадастровый номер или адрес участка).
В СНТ строительство жилых домов допускается на землях населённых пунктов со следующими видами разрешённого использования:
- «садовый земельный участок»
- «для ведения садоводства»
- «для садоводства»
Важно! Не путайте садовый земельный участок с участком, который имеет вид разрешенного использования «садоводство» (именно такая формулировка). На такой земле ничего строить нельзя — она подходит только для выращивания сельхозкультур.
Требования к жилому дому
Чтобы после завершения строительства дом можно было зарегистрировать как жилой, он должен соответствовать следующим требованиям:
- высота — до 20 метров
- этажность — не более 3 надземных этажей
- дом не состоит из квартир или блок-секций
Сейчас зарегистрировать право собственности на дом, построенный на садовом участке, можно по упрощённой процедуре в рамках дачной амнистии. Для этого нужно обратиться в МФЦ и предоставить следующие документы:
- технический план дома — потребуется заказать у кадастрового инженера
- правоустанавливающие документы на земельный участок — договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор дарения — предоставляются в том случае, если право собственности на участок не зарегистрировано в ЕГРН
Заказывать техплан можно уже после того, как готов тёплый контур дома — есть фундамент, стены, крыша, окна, входная дверь и внутренние перегородки. Наличие подключённых коммуникаций, внешней и внутренней отделки не требуется для составления плана.
Тут обратная ситуация — даже если здание не пригодно для проживания, но по документам числится жилым, в нём можно оформить прописку.
Если всё в порядке — участок и построенный объект соответствуют требованиям закона — по итогам рассмотрения заявки на регистрацию вы получите выписку из ЕГРН на дом.
Поздравляем! Можно оформлять прописку.
Чтобы убедиться, что на участке можно построить жилой дом, рекомендуем перед началом стройки получить уведомление о соответствии параметров строительства установленным требованиям.
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Добрый день. Купили в ипотеку дом в СНТ ,числится как нежилое здание ,садовый дом. Подавала в администрацию документы о переводе в жилое здание ,пришел отказ. Хочу через кадастрового инженера переделать тех .план ( увеличится небольшая площадь) ,где он укажет что здание жилое и переоформить в МФЦ. Что для этого нужно ,т.к имущество в залоге ? Чтоб не было проблем .
Елизавета М.здравствуйте! Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МФЦ.
Проживаю в частном доме с 2007 года.плачу за свет,провела водопровод ( плачу по счётчику). Дом стоит на фундаменте.в БТИ сделала технический паспорт на всё постройки.но в МФЦ прописку не делают.как оформиться?
Пользовательздравствуйте! Если дом имеет статус жилого здания, то в нём можно прописаться.
Для уточнения типа объекта рекомендуем обратиться напрямую в МФЦ или в службу поддержки Госуслуг.
Добрый день! Дом построен в СНТ, получена выписка где прописано тип объекта ЗДАНИЕ, слова жилое в выписке не значится. Можно ли получить ипотеку на данный вид объекта и прописать туда детей
Светлана К.здравствуйте! Если дом имеет статус жилого здания, то в нём можно прописаться.
Для уточнения типа объекта рекомендуем обратиться напрямую в МФЦ или в службу поддержки Госуслуг.
Для уточнения вопроса ипотечного кредитования мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте!
А временную регистрацию, которая выдаётся на определённый срок, тоже нельзя в садовом домике делать?
Допустим, у меня сейчас другого жилья нет, строительство дома только в планах, перевести существующий дом в статус жилого тоже вряд ли получится.
Олег С.здравствуйте! Прописаться в СНТ можно при условии, что дом имеет статус жилого помещения.
Здравствуйте. можно ли на земельном участке в снт построить жилой дом по семейной ипотеке.
Марина М.здравствуйте! Да, можно, строительство дома — ИЖС, только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП.
Об ипотеке на строительство дома с открытием эскроу-счёта, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/ipoteka-na-stroitelstvo-doma-s-otkrytiem-eskrou-schyota-usloviya-polucheniya-v-sbere.