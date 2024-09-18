Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
Если после покупки недвижимости не переоформить коммунальные платежи на нового собственника, в квитанциях на оплату счетов за услуги ЖКХ будет числиться имя предыдущего владельца. А вместе с ним и долги по коммуналке, если такие накопились к моменту продажи.
Как оформить коммунальные платежи на нового собственника, что произойдет, если этого не сделать, и как поступить с долгами бывшего хозяина — рассказываем в нашей статье.
Что такое лицевой счет
Лицевой, или финансово-лицевой счет, — это счет, на котором отражается информация о начислениях за жилищно-коммунальные услуги и произведенных оплатах. Лицевой счет оформляется на жилое помещение (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома), содержит уникальный код плательщика (КП), а также данные ответственного лица. Обычно вписывают имя владельца, но можно указать ближайшего родственника, если, например, ему положены льготы. В таком случае начисления будут рассчитываться сразу с учетом льгот.
Если квартиру продают, обязанность вносить коммунальные платежи переходит к новому собственнику, и финансово-лицевой счет необходимо переоформить на него.
На кого оформляют лицевой счет:
- Владельца квартиры после регистрации права собственности
- Нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора
- Арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения соответствующего договора аренды
- Нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муниципального фонда с момента заключения такого договора
- Члена жилищного кооператива после получения квартиры
- Дольщика, который купил жилье у застройщика по договору долевого участия
Где посмотреть номер лицевого счета
Есть несколько способов узнать номер лицевого счета квартиры. Во-первых, в квитанции, по которой оплачиваются коммунальные услуги. Лицевой счет в ней помечен отдельно. Во-вторых, можно обратиться в управляющую компанию. Лично (с паспортом) или позвонить по телефону и назвать свой адрес.
В некоторых регионах можно узнать номер лицевого счета через свой аккаунт на «Госуслугах», но только если была проведена хотя бы одна оплата коммунальных счетов через портал. Во вкладке «Услуги ЖКХ» нужно отыскать одноименное окошко, и в «наименовании жилплощади» найдутся те лицевые счета, на которые шла оплата через «Госуслуги».
В мобильном банке тоже можно посмотреть номер финансово-лицевого счета — это делается через историю операций. Найдя нужную, достаточно посмотреть ее детали.
Также в мобильном банке можно выбрать пункт «Платежи», далее вкладку «Дом», в верхней строке выбрать «Найти счета по адресу» и заполнить указанные поля. На экране появится список подключенных услуг с лицевыми счетами и суммами задолженности по жилищно-коммунальным услугам, после чего можно совершить оплату.
Что будет, если не перерегистрировать лицевой счет
Главная проблема, которая может возникнуть, если не перевести лицевой счет на нового собственника после продажи квартиры, — долги за оказанные коммунальные услуги. По общему правилу обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг лежит на каждом собственнике, поэтому новый собственник квартиры не отвечает по долгам предыдущего. Но если не переоформить счет, начисления будут продолжаться на «старое» имя, и, рано или поздно, новоиспеченному хозяину жилья придется оплатить всю задолженность.
Кроме того, если счет будет оформлен на старого собственника, может возникнуть проблема с вашими платежами, которые будут неправильно учтены или вовсе не дойдут до ресурсоснабжающей организации. А если долг станет существенным, ресурсоснабжающие организации могут приостановить оказание услуг до погашения задолженности.
Следующий пункт в списке последствий — невозможность участвовать в управлении домом. В частности, нельзя будет голосовать за смену управляющей компании.
Если не провести переоформление лицевого счета в рамках сделки купли-продажи квартиры, потом придется уведомлять управляющую компанию самостоятельно и оплачивать долги предыдущего владельца.
Кроме этого, для сделок с недвижимостью может понадобиться выписка с финансово-лицевого счета. В ней указывают основные данные о квартире — число собственников, площадь, количество и имена прописанных жильцов.
Как переоформлять счет после покупки жилья
Остановимся подробно на том, где переоформить коммунальные платежи на нового собственника и что для этого нужно сделать. Прежде всего о том, что необходим перевод лицевого счета на другого человека, нужно сообщить в соответствующие инстанции. Для этого пишут заявление, собирают пакет документов и обращаются:
- В управляющую компанию.
- В ЕИРЦ. Это единый информационно-расчетный центр, который собирает показания об оказанных жильцам услугах, принимает деньги, а затем перераспределяет между поставщиками коммунальных услуг (газо-, электро- и водоснабжающими организациями).
- В местную администрацию. Например, для жителей Москвы данная услуга доступна онлайн.
Оформить смену владельца лицевого счета также можно в МФЦ. В крупных городах, например в Москве, имеет смысл уточнить, оказывает ли такую услугу конкретный центр. Сейчас переоформление коммунальных платежей на нового собственника стало удобнее: еще несколько лет назад, чтобы это сделать, нужно было лично посетить поставщиков коммунальных услуг.
Для переоформления лицевого счета вам понадобятся:
- паспорт собственника;
- выписка из ЕГРН с указанием собственника;
- документ–основание для приобретения права собственности (например, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о вступлении в наследство), если квартира принадлежит вам на праве собственности;
- договор найма, социального найма или аренды (то есть документ, подтверждающий право проживания на данной жилой площади), если квартира в найме/соцнайме.
Отказ в переоформлении счета
Отказ перевести коммунальные платежи на нового собственника можно получить, если нет оснований для того, чтобы имя фигурировало в платежке. Например, если желающий оформить счет на себя не может подтвердить, что он владелец квартиры.
Еще одна причина, по которой может возникнуть отказ в переоформлении финансово-лицевого счета, — это долги предыдущих хозяев. Но юристы указывают, что такая позиция управляющей компании неправомерна: искать должников и брать на себя чужие долги не входит в обязанности собственника квартиры.
Столкнувшись с таким отказом, нужно занять твердую позицию: написать в управляющую компанию письмо с требованием письменно ответить относительно отказа в переоформлении счета. Переписка (почтовая) будет частью материалов, с которыми можно пойти в суд и прокуратуру, если до них дойдет.
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Управляющие организации понимают, что за такими действиями жильца могут последовать проверки их деятельности. В этом они не заинтересованы, поэтому, скорее всего, сделают то, чего хочет настойчивый собственник.
Оплата долгов бывшего собственника
Любые обязательства бывшего собственника квартиры, в том числе непогашенные счета за коммунальные услуги, не являются проблемой нового владельца. Но всегда неприятно получить платежку на крупную сумму, которую не так-то просто погасить. Такое происходит быстрее, чем можно себе представить, особенно если лицевой счет оформлен на человека, которому не положены льготы. А если предыдущий собственник еще и не передавал показания счетчиков за несколько месяцев, то расчет и вовсе произведут по среднемесячным показателям с повышающими коэффициентами.
В Москве сотни тысяч рублей набегут меньше чем за год. Если квартира с таким «хвостом» окажется в продаже на рынке, опытный риелтор может сыграть на этом в интересах покупателя. Так, стороны могут договориться, что покупатель погашает долг, и за счет этого получить скидку к цене квартиры. Такое решение обязательно нужно зафиксировать в документах, чтобы в неожиданный момент эта сумма не прибавилась к конечной стоимости квартиры.
Можно ли покупать квартиру с долгами по коммуналке, мы писали здесь.
Можно ли разделить лицевой счет
Финансово-лицевой счет оформляется на жилое помещение, но при необходимости его можно разделить.
Если жилое помещение находится в долевой собственности, каждый участник обязан нести расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг пропорционально своей доле в праве собственности.
В связи с этим вы вправе требовать раздела лицевого счета на оплату коммунальных услуг. Для этого следует обратиться в МФЦ (управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию) с соответствующим заявлением. К заявлению необходимо приложить выписку из ЕГРН с информацией о долевой собственности на жилое помещение, а также копию вашего паспорта.
Даже если жилое помещение не находится в долевой собственности, члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользоваться этим жилым помещением наравне с собственником, если иное не установлено соглашением между ним и членами его семьи (ч. 2 ст. 31 ЖК РФ).
Таким соглашением, в частности, может быть определен размер расходов члена семьи собственника на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В связи с тем, что специальных требований к форме, условиям и порядку заключения такого соглашения не установлено, к нему применяются правила гражданского законодательства о гражданско-правовых сделках. Так, в частности, такое соглашение может быть заключено в простой письменной форме, нотариальное удостоверение соглашения не требуется.
Один экземпляр соглашения необходимо представить в МФЦ (управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию). Также по одному экземпляру должно остаться у каждой из сторон соглашения. Соглашение целесообразно представлять вместе с заявлением о разделе лицевого счета, содержащим ссылку на предусмотренные соглашением условия такого раздела.
Если стороны не достигли соглашения о порядке оплаты коммунальных услуг или если МФЦ (управляющая компания, ресурсоснабжающая организация) отказал в разделе лицевого счета, для решения вопроса необходимо обращаться в суд. Вступившее в законную силу решение суда будет являться основанием для раздела лицевого счета. Повторно представлять заявление о разделе лицевого счета не требуется.
Здравствуйте. В какой срок ук должна обновить показатели счетчиков согласно акту приемки-передачи недвижимости после покупки квартиры? Бывший собственник не подавал показания, ук видимо взимало по среднему, сейчас ук юлит, что якобы акт приемки-передачи не получила еще, хотя он направлен тремя способами им в расчетный отдел. Как быстро они должны внести изменения? Завели новый лицевой счет, но показатели в нем указаны неверные. Какие дальнейшие действия у меня как собственника, если ук не внесет актуальные данные в ближайшее время до получения новой квитанции?
Екатерина В.здравствуйте! Рекомендуем проконсультироваться у юристов. Кстати, заказать консультацию юриста можно в Домклик, в разделе «Моя недвижимость».
С долгами по ЖКХ проблем при покупке не оказалось. Зато после покупки выяснилось, что за квартирой еще числится домашний телефон, за который последние полгода оплата не производилась. Обратилась в компанию, чтоб отключили, домашний телефон мне не нужен (да и кому он нужен в 2024 году???). Но долг остался, причем счета и письма с требования о погашении приходит не на бывшего владельца (у кого куплена недвижимость), а на того, у кого этот бывший владелец купил квартиру 10 лет назад.
Любовь О.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
Обратиться за юридической помощью можно на Домклик. Юрист поможет с жилищными вопросами и судебными спорами. Вы можете заказать у него как консультацию, так и подготовку документов для суда.
Здравствуйте, купили квартиру с долгами по жкх, проконсультировались с ук, они сказали, что меняем лицевой счёт на нового владельца, и все долги остаются на старом, все так и сделали - и энергосбыт и аква сервис и ук, но капремонт сказал-купили с долгами-платите, оставили старый лицевой счёт и подали в суд. Подскажите, насколько это правомерно.
Екатерина Р.здравствуйте! Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
Обратиться за юридической помощью можно на Домклик. Юрист поможет с жилищными вопросами и судебными спорами. Вы можете заказать у него как консультацию, так и подготовку документов для суда.
Екатерина Р.правомерно, кап. ремонт к сожалению переходит на нового собственника вместе с недвижимостью
Ангелина Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте! С какого момента я, как новый собственник, должен платить за ЖКХ: с момента регистрации в ЕГРН или с даты акта приема? Между ними почти месяц прошел. Некоторые инстанции начислили плату с акта приема, а некоторые прислали с момента регистрации. Но жили же предыдущие собственники. Они не отказываются платить, и вроде как оплатили, но УК и водоканал хотят еще и с нас оплату получить. Есть ли какие-то правовые нормы на которые можно опереться. Ст. 153 ЖК вроде как говорит, что с момента регистрации, но как будто речь идет про первичное жилье.
Кирилл Б.здравствуйте! Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги собственника вступает в силу с момента возникновения права собственности на недвижимость. Все подробности оплаты разъяснены в ст. 153 ЖК РФ.