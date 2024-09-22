Для чего нужен технический план объекта недвижимости и как его оформить
По законодательству любой объект недвижимости — неважно, хозяйственную постройку, квартиру или земельный участок — нужно внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) до введения его в гражданский оборот.
Технический план — документ, в котором содержатся все основные характеристики объекта недвижимости. Он составляется в отношении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, помещений и машино-мест.
В каких случаях необходимо оформление технического плана
- Для регистрации права собственности на помещения (квартиры, жилые и нежилые помещения, расположенные в зданиях, сооружениях и т. д.). Если такие помещения не являются ранее учтенными объектами недвижимости и не были поставлены на государственный кадастровый учет одновременно с соответствующим зданием, сооружением.
- Для регистрации права собственности на дом с целью последующего совершения сделок с ним (например, купли-продажи, дарения и т.д.).Если такой дом не является ранее учтенным объектом недвижимости.
- Для внесения в сведения ЕГРН изменений об объекте недвижимости, если в отношении него была осуществлена реконструкция, перепланировка. Например, если была изменена площадь дома за счет пристройки, или была перепланировка помещения, в частности, объединение комнат в квартире.
- Для внесения в сведения ЕГРН изменений об объекте недвижимости, если сведения о нем были внесены в ЕГРН как о ранее учтенном.То есть, например, в соответствии со сведениями технической инвентаризации, проведенной до 1 января 2013 года, и в ЕГРН необходимо внести сведения о нем, отсутствующие в сведениях технической инвентаризации (например, описание местоположения контура здания, сооружения на земельном участке).
- Если объект не достроен (строительство его не завершено), но нужно оформить на него право собственности.
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В чем отличия технического плана и технического паспорта
Сам документ — технический план — и требования к его подготовке были введены в 2008 году, но до 2013 года был установлен переходный период применения норм законодательства, регламентирующих осуществление кадастрового учета зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений.
До 2013 года в отношении указанных объектов недвижимости могли выдаваться технические паспорта, по результатам технической инвентаризации, проводимой БТИ; при этом в технических паспортах не содержится сведений о координатной привязке зданий, сооружений к местности (земельному участку), тогда как включение этих сведений в технический план является обязательным.
Сегодня технический паспорт, выданный до 2013 года, может являться основанием для подготовки технического плана, необходимого для постановки соответствующего объекта недвижимости на государственный кадастровый учет.
Кроме того, на основании указанного технического паспорта сведения об объекте недвижимости, в отношении которого он подготовлен, могу быть внесены в ЕГРН как о ранее учтенном. Такому объекту также присваивается кадастровый номер, и он считается учтенным в соответствии с законодательством. Однако в этом случае сведения о координатах характерных точек его контура в ЕГРН будут отсутствовать.
Как оформить технический план
Для подготовки технического плана нужно обратиться к кадастровому инженеру.
В рамках недавних изменений в законодательства, с 1 мая 2024 года технический план будет готовиться в форме электронного документа и будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.
Технический план, если это предусмотрено договором подряда, также готовится в бумажной форме, заверяется подписью и печатью подготовившего такой план кадастрового инженера, для передачи его заказчику по договору подряда.
Документ вместе с заявлением о государственном кадастровом учете изменений нужно предоставить в орган регистрации прав, обратившись в МФЦ или в отделения Федеральной кадастровой палаты.
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Елизавета Ш.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Всё о БТИ рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/bti-chto-eto-takoe-za-organizaciya-i-chem-ona-zanimaetsya?ysclid=m1ozz944ys282984841.