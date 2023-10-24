Чем садовый дом отличается от жилого
Разбираемся, в чём заключается разница между садовым и жилым домом и как можно изменить статус строения.
Понятие жилого и садового дома
Садовый дом — это строение, которое не предназначено для круглогодичного проживания. Предполагается, что такой домик не имеет канализации, отопления и водоснабжения и подходит только для сезонного пребывания в тёплое время года.
То есть садовый дом это всем привычная дача (летний дом). С 1 января 2019 года понятия «дача», «дачный участок», «дачный дом» были исключены из законодательства.
Юридическое определение садового дома дано в 217-ФЗ (п.2 ст. 3): «садовый дом — здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании».
Именно это определение пришло на смену дачам и всему связанному с ними — всё, что было «дачным», стало «садовым» в соответствии с 217-ФЗ.
Жилой дом — это отдельно стоящее строение, в котором можно проживать круглый год и оформить постоянную регистрацию. Признаки индивидуального жилого дома прописаны в Градостроительном кодексе РФ:
- Отдельно стоящее здание (то есть не пристройка)
- Количество наземных этажей — не более трёх
- Высота — до 20 метров
- Наличие комнат и вспомогательных помещений, в том числе предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с постонным проживанием (кухня, санузел)
- Здание не предназначено для раздела на отдельные объекты (единое строение)
Узнать статус дома — садовый или жилой — можно по назначению здания, указанному в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости. Документ можно заказать несколькими способами: через центры «Мои документы» или через портал Госуслуги.
В выписке ЕГРН по садовому дому в графе «назначение здания» может быть отмечено следующее:
- «нежилое строение»
- «нежилое здание»
- «сезонное использование»
Важно! Даже если садовый дом оснащён всем необходимым для постоянного проживания, по документам он всё равно будет считаться нежилым строением. Это значит, что на него не будут распространяться все возможности, предусмотренные для жилого дома (прописка, льготная ипотека, налоговый вычет).
Садовый и жилой дом — основные отличия
Регистрация. В жилом доме можно оформить постоянную прописку. Садовый домик, независимо от характеристик, считается нежилым строением, и зарегистрироваться в нём нельзя.
Ипотека. На строительство или приобретение жилого дома можно оформить ипотеку с господдержкой на льготных условиях. Садовый дом можно купить или построить по программе «Загородная недвижимость» (с приобретением земли или на своем участке).
Льготы и субсидии. На приобретение или строительство садовых домов не распространяются меры господдержки, так как они направлены на улучшение жилищных условий граждан, а садовый дом формально не является жильем. Это касается федерального и регионального материнского капитала, субсидий для многодетных семей и других льгот. Также нельзя будет использовать такие субсидии и на погашение ипотеки, которая была использована на покупку или строительство садового дома.
Что касается имущественных налоговых вычетов, то они также распространяются только на покупку или строительство жилого дома и на ипотечные кредиты, направленные на эти цели.
Налоги и стоимость коммунальных услуг.Тарифы за услуги ЖКХ обычно ниже для садовых домов, но в некоторых регионах коммунальные платежи за нежилые строения обходятся дороже. Налоги за владение недвижимостью рассчитываются по кадастровой стоимости, которая у садовых домов, как правило, меньше.
Как садовый дом признать жилым
Если ранее дом был зарегистрирован как нежилой, то для перевода его в статус жилого помещения, нужно придерживаться следующего порядка.
Шаг 1. Убедиться, что постройка соответствует требованиям закона
В соответствии со ст. 15 ЖК РФ жилым может быть признано помещение, которое пригодно для проживания и соответствует санитарным и техническим правилам и нормам, а именно:
- Имеет прочную связь с землёй, то есть построено на фундаменте
- Строение безопасно для жизни и здоровья жильцов
- Обеспечено инженерными системами (в доме должны быть электро- и водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция)
- В доме есть санузел, кухня площадью от 6 кв. метров и не менее одной жилой комнаты площадью от 12 кв. метров
Шаг 2. Подготовить документы
1. Заявление о признании садового дома жилым домом. Заполняется в свободной форме. Что нужно указать — ФИО и адрес заявителя, кадастровый номер дома и кадастровый номер участка, на котором он расположен.
2. Выписку из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости, в которой указаны сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом. Если строение не оформлено в собственность, то нужно предоставить правоустанавливающие документы на него — договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство.
3. Заключение по обследованию технического состояния объекта. В нём должно быть указано, что дом пригоден для постоянного проживания и соответствует санитарным и техническим нормам. Такие заключения выдают ИП и юрлица, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий (например, БТИ).
4. Если дом обременён правами третьих лиц (например, является предметом ипотеки), то потребуется нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на его изменение его статуса.
Шаг 3. Подать заявление
Для этого необходимо обратиться в администрацию лично или через МФЦ и предоставить указанные документы.
Срок рассмотрения заявки — 45 календарных дней.
Шаг 4. Получить ответ
По итогам рассмотрения вашего заявления местный орган самоуправления выносит одно из двух решений:
- О признании садового дома жилым домом
- Об отказе в признании садового дома жилым
Если ответ будет положительным, администрация самостоятельно передаст сведения о новом статусе дома в Росреестр. Срок внесения изменений — 15 рабочих дней (ещё 5 дней даётся на уведомление собственника).
Для проверки назначения здания рекомендуем заказать выписку из ЕГРН заново.
При отказе в признании садового дома жилым необходимо посмотреть основания для принятия такого решения. Администрация должна уведомить о них в письменном виде.
Почему могут отказать:
- В заявлении отсутствуют обязательные сведения (почтовый адрес, кадастровые номера)
- Неполный пакет документов
- Заявитель не является собственником садового дома и участка
- Вид разрешённого использования земельного участка не предусматривает размещение дома
Вы можете устранить ошибки и направить заявку повторно. Если вы не согласны с решением, его можно обжаловать в судебном порядке в течение 3 месяцев.